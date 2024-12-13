Creatore di Video di Orientamento: Crea Onboarding e Formazione Coinvolgenti

Crea un video di orientamento vivace di 60 secondi progettato per accogliere i nuovi assunti in una startup tecnologica, mostrando la cultura aziendale e i primi passi. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico con sfondi animati e transizioni eleganti, accompagnato da una traccia musicale vivace e ispiratrice e una voce narrante amichevole. Utilizza i 'Templates & scenes' di HeyGen per costruire rapidamente una sequenza introduttiva coinvolgente che catturi l'attenzione e l'entusiasmo fin dal primo secondo per questi video di onboarding.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video di comunicazione interna conciso di 45 secondi per team remoti, delineando un aggiornamento delle politiche aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e minimalista, con un tono chiaro, autorevole ma accessibile nella voce narrante. Incorpora gli 'AI avatars' di HeyGen per trasmettere il messaggio, garantendo una presenza del presentatore coerente e coinvolgente senza richiedere riprese dal vivo, rendendo questa produzione di video AI attuale e raffinata.
Progetta un video esplicativo di 90 secondi per i dipendenti che apprendono un nuovo software di gestione progetti, concentrandosi su una funzione specifica. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, combinando registrazioni dello schermo con grafica animata per evidenziare i passaggi chiave, accompagnato da una voce narrante chiara e passo-passo. Sfrutta la funzione 'Text-to-video from script' di HeyGen per generare efficacemente il contenuto video direttamente da uno script procedurale dettagliato, garantendo accuratezza e coerenza nei video di formazione.
Crea un video dinamico di 30 secondi per promuovere una nuova iniziativa di condivisione della conoscenza interna tra team interdipartimentali. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e ispiratore, utilizzando tagli rapidi di immagini e infografiche diverse, impostato su una traccia musicale di sottofondo stimolante con una voce narrante concisa e motivante. Migliora la narrazione visiva utilizzando ampiamente la 'Media library/stock support' di HeyGen per accedere a immagini e filmati di alta qualità che risuonano con temi collaborativi e innovativi, rendendo questo un potente asset creativo su qualsiasi piattaforma di creazione video.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Orientamento

Crea facilmente video di orientamento coinvolgenti e informativi per nuovi dipendenti o processi, garantendo un'esperienza di onboarding coerente e professionale.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Scegli tra una varietà di modelli professionali o seleziona un avatar AI per iniziare rapidamente a costruire il tuo video di orientamento.
2
Step 2
Genera il Tuo Script
Inserisci il contenuto di orientamento e sfrutta la funzionalità di testo-a-video per generare voiceover dal suono naturale per il tuo video.
3
Step 3
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Migliora il tuo video utilizzando i controlli di branding per aggiungere il logo e i colori della tua azienda, garantendo coerenza del marchio in tutto il video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di orientamento selezionando il rapporto d'aspetto desiderato per l'esportazione, rendendolo pronto per varie piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Trasmetti Messaggi di Benvenuto Efficaci

Motiva i nuovi dipendenti trasmettendo efficacemente i valori aziendali, la missione e creando una prima impressione positiva.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video per i team creativi?

HeyGen è un generatore di video AI intuitivo che semplifica l'intero processo di creazione video. La nostra piattaforma sfrutta avatar AI e funzionalità di testo-a-video da script per aiutarti a produrre video di qualità professionale e presentazioni animate coinvolgenti senza sforzo.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per il branding e i contenuti video?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i tuoi video di formazione e onboarding. Puoi applicare controlli di branding, inclusi loghi e colori, e accedere a una ricca libreria multimediale per creare storie visive uniche, assicurando che i tuoi contenuti video si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.

HeyGen può convertire efficacemente gli script in video professionali con voiceover?

Assolutamente. HeyGen eccelle come generatore di video AI, permettendoti di trasformare gli script in video completi con generazione di voiceover di alta qualità e funzionalità di sintesi vocale. Questo processo semplificato rende HeyGen un creatore di video inestimabile per la produzione rapida di contenuti.

HeyGen include personaggi animati e una libreria multimediale completa?

Sì, HeyGen offre una vasta selezione di avatar AI e una libreria multimediale di stock completa per migliorare i tuoi video. Questi asset creativi sono perfetti per produrre video esplicativi dinamici e presentazioni coinvolgenti.

