Generatore di Video di Orientamento per un Onboarding Coinvolgente

Crea rapidamente video di onboarding professionali utilizzando avatar AI avanzati per ottimizzare la tua formazione.

Sviluppa un video di onboarding coinvolgente di 45 secondi utilizzando la funzionalità `creatore di video di onboarding`, rivolto ai nuovi dipendenti di un'azienda tecnologica vivace. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e accogliente, con `avatar AI` diversi che introducono vari dipartimenti, accompagnati da una voce fuori campo allegra e amichevole e musica di sottofondo ottimista.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo conciso di 60 secondi che illustri una nuova funzionalità software, destinato agli utenti esistenti che sono professionisti impegnati. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, professionale e mettere in evidenza direttamente le interazioni con l'interfaccia utente, sfruttando il `testo in video da script` per garantire una narrazione chiara e precisa per la dimostrazione.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video promozionale coinvolgente di 30 secondi per presentare un evento virtuale o una nuova funzionalità della piattaforma, destinato a potenziali partecipanti o primi utilizzatori. Utilizza grafiche dinamiche e moderne e una traccia di sottofondo ispiratrice, costruendo rapidamente questo pezzo con il `generatore di video AI` personalizzando uno dei `modelli e scene` di HeyGen per catturare l'attenzione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di formazione interno mirato di 50 secondi per un team di vendita, delineando le nuove specifiche del prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo ma coinvolgente con sovrapposizioni di testo facili da leggere, supportato da una generazione di voce fuori campo professionale e calma per mantenere un tono istruttivo coerente durante tutta la presentazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Orientamento

Crea facilmente video di orientamento coinvolgenti e personalizzati in pochi minuti, ottimizzando il tuo processo di onboarding con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di orientamento in HeyGen. La nostra piattaforma converte il tuo testo in contenuti video coinvolgenti, pronti per ulteriori personalizzazioni.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per essere il tuo presentatore sullo schermo. I nostri avatar realistici danno vita al tuo script con espressioni naturali.
3
Step 3
Personalizza e Migliora
Applica l'identità del tuo brand personalizzando i colori e aggiungendo il tuo logo. La nostra piattaforma assicura che il tuo video di orientamento si allinei perfettamente con l'estetica della tua azienda.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Rendi il tuo video di orientamento finito in vari formati di aspetto e condividilo facilmente sulle tue piattaforme preferite, garantendo un'esperienza fluida per i nuovi assunti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva la Cultura Aziendale e l'Ispirazione

.

Crea video coinvolgenti e ispiratori per introdurre i nuovi assunti ai valori, alla missione e alla cultura aziendale durante l'orientamento.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la produzione creativa di video a partire da testo?

HeyGen trasforma i tuoi script testuali in video coinvolgenti senza sforzo, agendo come un potente generatore di video da testo. Puoi migliorare i tuoi progetti creativi con avatar AI realistici, personaggi animati dinamici e voci fuori campo naturali, tutti personalizzabili per il tuo brand.

Che tipo di modelli video offre HeyGen per una rapida creazione di contenuti?

HeyGen fornisce una libreria diversificata di modelli video professionali, consentendo la rapida creazione di vari tipi di contenuti come video esplicativi coinvolgenti, video di onboarding informativi e video di formazione efficaci. Questo semplifica il tuo processo di creazione video, risparmiando tempo e risorse significative come piattaforma completa di creazione video.

Posso personalizzare i video creati con HeyGen per adattarli all'identità del mio brand?

Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per allineare i tuoi video all'identità del tuo brand. Puoi integrare il tuo logo, regolare gli schemi di colore e persino utilizzare avatar AI personalizzati, assicurando che ogni video rifletta la voce unica del tuo brand.

Come migliorano gli avatar AI i video realizzati con HeyGen?

Gli avatar AI in HeyGen fungono da presentatori dinamici per i tuoi video, dando vita agli script con espressioni e gesti realistici. Questa capacità trasforma la tua creazione video, rendendo HeyGen un leader nel generatore di video AI che può anche integrare senza problemi la generazione di voce fuori campo per narrazioni coinvolgenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo