Generatore di Video di Orientamento per un Onboarding Coinvolgente
Crea rapidamente video di onboarding professionali utilizzando avatar AI avanzati per ottimizzare la tua formazione.
Crea un video esplicativo conciso di 60 secondi che illustri una nuova funzionalità software, destinato agli utenti esistenti che sono professionisti impegnati. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, professionale e mettere in evidenza direttamente le interazioni con l'interfaccia utente, sfruttando il `testo in video da script` per garantire una narrazione chiara e precisa per la dimostrazione.
Progetta un video promozionale coinvolgente di 30 secondi per presentare un evento virtuale o una nuova funzionalità della piattaforma, destinato a potenziali partecipanti o primi utilizzatori. Utilizza grafiche dinamiche e moderne e una traccia di sottofondo ispiratrice, costruendo rapidamente questo pezzo con il `generatore di video AI` personalizzando uno dei `modelli e scene` di HeyGen per catturare l'attenzione.
Produci un video di formazione interno mirato di 50 secondi per un team di vendita, delineando le nuove specifiche del prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo ma coinvolgente con sovrapposizioni di testo facili da leggere, supportato da una generazione di voce fuori campo professionale e calma per mantenere un tono istruttivo coerente durante tutta la presentazione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Migliora l'Efficacia di Onboarding e Formazione.
Sfrutta i video potenziati dall'AI per aumentare significativamente il coinvolgimento e la ritenzione nei programmi di orientamento e formazione critici.
Ottimizza i Programmi di Orientamento Globali.
Produci e distribuisci efficacemente corsi video completi per l'orientamento, garantendo una formazione coerente per una forza lavoro globale.
Domande Frequenti
Come facilita HeyGen la produzione creativa di video a partire da testo?
HeyGen trasforma i tuoi script testuali in video coinvolgenti senza sforzo, agendo come un potente generatore di video da testo. Puoi migliorare i tuoi progetti creativi con avatar AI realistici, personaggi animati dinamici e voci fuori campo naturali, tutti personalizzabili per il tuo brand.
Che tipo di modelli video offre HeyGen per una rapida creazione di contenuti?
HeyGen fornisce una libreria diversificata di modelli video professionali, consentendo la rapida creazione di vari tipi di contenuti come video esplicativi coinvolgenti, video di onboarding informativi e video di formazione efficaci. Questo semplifica il tuo processo di creazione video, risparmiando tempo e risorse significative come piattaforma completa di creazione video.
Posso personalizzare i video creati con HeyGen per adattarli all'identità del mio brand?
Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per allineare i tuoi video all'identità del tuo brand. Puoi integrare il tuo logo, regolare gli schemi di colore e persino utilizzare avatar AI personalizzati, assicurando che ogni video rifletta la voce unica del tuo brand.
Come migliorano gli avatar AI i video realizzati con HeyGen?
Gli avatar AI in HeyGen fungono da presentatori dinamici per i tuoi video, dando vita agli script con espressioni e gesti realistici. Questa capacità trasforma la tua creazione video, rendendo HeyGen un leader nel generatore di video AI che può anche integrare senza problemi la generazione di voce fuori campo per narrazioni coinvolgenti.