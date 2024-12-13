Generatore di Video Guida per l'Orientamento per un Onboarding Senza Intoppi

Ottimizza l'onboarding dei nuovi dipendenti con video di orientamento professionali. La nostra piattaforma utilizza il text-to-video da script per generare guide coinvolgenti rapidamente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 30 secondi che dimostri l'efficienza nella creazione di un generatore di video guida per l'orientamento. Punta a uno stile visivo pulito, professionale ed energico con testo chiaro sullo schermo e una voce narrante concisa e articolata. Mostra quanto sia semplice costruire un video di orientamento completo utilizzando i diversi Template e scene di HeyGen e la sua funzionalità intuitiva di Text-to-video da script, enfatizzando il risparmio di tempo e risorse per i responsabili delle risorse umane e i coordinatori della formazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi rivolto ai fondatori dell'azienda e ai team di marketing, illustrando come rafforzare l'identità del loro marchio per i team remoti attraverso contenuti di orientamento personalizzati. Il video dovrebbe avere uno stile visivo elegante e brandizzato, incorporando i colori e i loghi aziendali, accompagnato da una voce narrante sicura e autorevole e musica contemporanea. Sfrutta il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini di alta qualità e la funzione Sottotitoli/didascalie per garantire accessibilità e messaggi coerenti in ambienti remoti diversi.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico di 40 secondi per i potenziali candidati e le comunicazioni interne, mostrando vivacemente la cultura aziendale unica. Adotta uno stile visivo giocoso ed energico, portando la cultura alla vita con avatar AI espressivi che interpretano scenari lavorativi riconoscibili, accompagnati da musica di sottofondo vivace. Sfrutta la robusta generazione di voiceover di HeyGen per articolare i valori fondamentali e lo spirito di squadra, rendendo l'etica aziendale palpabile e coinvolgente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Guida per l'Orientamento

Crea facilmente video di orientamento coinvolgenti per i nuovi dipendenti utilizzando l'AI, ottimizzando il tuo processo di onboarding con contenuti professionali e personalizzati.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di orientamento. La nostra piattaforma converte automaticamente il tuo testo in un video dinamico utilizzando la tecnologia "Text-to-video da script", assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e coerente per tutti i nuovi assunti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Scegli da una libreria diversificata di "avatar AI" per rappresentare la tua azienda. Questi presentatori virtuali trasmettono il tuo messaggio in modo professionale, rendendo il tuo video di onboarding coinvolgente e relazionabile per i nuovi dipendenti.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Personalizza la tua guida di orientamento con l'identità del tuo marchio. Utilizza i nostri "Controlli di branding (logo, colori)" per incorporare gli elementi visivi della tua azienda, assicurando un aspetto coerente e professionale in tutto il video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video di orientamento, "Esportalo" facilmente nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Fornisci un "video di formazione" di alta qualità che assicura un'esperienza coerente e accogliente per ogni nuovo membro del team.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Informazioni Complesse per i Nuovi Assunti

Scomponi politiche e procedure aziendali complesse in formati video chiari e digeribili, migliorando la comprensione per i nuovi dipendenti.

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di onboarding unici e coinvolgenti che riflettano l'identità del mio marchio?

HeyGen offre un potente creatore di video di onboarding con ampie opzioni di personalizzazione. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli video, integrare i colori e il logo del tuo marchio e persino utilizzare personaggi animati per produrre guide di orientamento visivamente accattivanti che rappresentano veramente l'identità della tua azienda.

Quali capacità AI offre HeyGen per generare video guida di orientamento professionali in modo efficiente?

HeyGen si distingue come un avanzato generatore di video AI, permettendo agli utenti di trasformare script in video con avatar AI realistici e generazione di voiceover di alta qualità. Questo semplifica la creazione di video di formazione coinvolgenti, rendendo il processo veloce e accessibile a tutti.

Posso personalizzare il contenuto e l'aspetto dei miei video di orientamento e formazione all'interno di HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre robuste funzionalità di personalizzazione, inclusi un editor video versatile, funzionalità di drag-and-drop e supporto per i tuoi media. Puoi personalizzare ogni aspetto, dal testo ai visual, fino ai sottotitoli e al branding, assicurando che i tuoi video di orientamento corrispondano perfettamente alle tue esigenze specifiche.

HeyGen è adatto per creare video di orientamento per nuovi dipendenti e team remoti?

Sì, HeyGen è un generatore di video di orientamento ideale per accogliere nuovi dipendenti e informare i team remoti. Con la sua interfaccia intuitiva e le funzionalità AI, puoi produrre rapidamente video di formazione coerenti e di alta qualità che garantiscono un'esperienza di onboarding fluida per tutti, indipendentemente dalla loro posizione.

