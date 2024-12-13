Il tuo Generatore di Video Esplicativi di Orientamento AI per un Onboarding Senza Problemi

Semplifica l'onboarding dei nuovi assunti con video coinvolgenti creati senza sforzo utilizzando i nostri avatar AI.

Crea un video esplicativo di orientamento di 60 secondi specificamente per i nuovi assunti, introducendoli alla cultura vivace dell'azienda. Visivamente, punta a un'estetica calda e invitante con colori tenui, utilizzando avatar AI amichevoli per presentare le informazioni chiave, il tutto supportato da una voce fuori campo chiara e accogliente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo, sviluppa un video di onboarding di 45 secondi che dimostri la creazione senza sforzo di contenuti coinvolgenti per le sessioni di formazione. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, sfruttando modelli di video e scene diverse per evidenziare dettagli cruciali, accompagnato da una traccia musicale di sottofondo vivace.
Prompt di Esempio 2
I team HR impegnati e i piccoli imprenditori possono semplificare la loro comunicazione con questo video esplicativo di 30 secondi. Dovrebbe dimostrare visivamente la capacità di trasformare il testo in video da script, con un flusso visivo dinamico e veloce e una voce energica per trasmettere rapidamente i benefici di efficienza.
Prompt di Esempio 3
È necessario un video di 60 secondi che mostri il generatore di video AI per i comunicatori aziendali, concentrandosi sulla creazione di video parlanti di alta qualità garantendo un forte controllo del branding. L'estetica visiva dovrebbe essere professionale e autorevole, completata da una generazione di voce fuori campo sofisticata per trasmettere un messaggio convincente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi di Orientamento

Crea rapidamente video di onboarding coinvolgenti e informativi per nuovi assunti e sessioni di formazione con il nostro generatore di spiegazioni potenziato dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando da una libreria di modelli di video professionali, specificamente progettati per i video di onboarding, per impostare il tono perfetto per i tuoi nuovi assunti. Questo assicura un punto di partenza coerente e di alta qualità per il tuo video esplicativo di orientamento.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Trasforma il tuo contenuto scritto in dialogo parlato. Basta incollare il tuo script di orientamento e la nostra funzione di trasformazione del testo in video genererà voci fuori campo dal suono naturale, risparmiandoti tempo e fatica.
3
Step 3
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio. Personalizza il loro aspetto e integra il tuo branding, come loghi e colori, per riflettere la cultura della tua azienda.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta completato il tuo video esplicativo di orientamento, esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme. Questo ti consente di condividere il tuo contenuto coinvolgente per integrare senza problemi i nuovi assunti e semplificare il processo di formazione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira la Cultura Aziendale

.

Crea video motivazionali di impatto per l'orientamento per introdurre i valori, la visione e la cultura aziendale, favorendo un inizio positivo per i nuovi assunti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen assistere i professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo con l'onboarding e la formazione?

HeyGen è un generatore di video AI che consente ai professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo di creare video di onboarding coinvolgenti e spiegazioni di orientamento per i nuovi assunti. Semplifica il processo di produzione di contenuti coerenti e informativi che riflettono la cultura aziendale e aiutano nelle sessioni di formazione.

Quali sono le capacità principali di HeyGen per creare contenuti video coinvolgenti?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e la funzionalità di trasformazione del testo in video da script per generare contenuti dinamici e coinvolgenti. Con il suo editor intuitivo e i vari modelli di video, gli utenti possono facilmente produrre video di alta qualità per diverse esigenze di comunicazione.

Posso personalizzare il branding dei video creati con HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare senza problemi il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi nei tuoi video. Questo assicura che tutti i tuoi contenuti, inclusi i video parlanti, mantengano un'identità di marca coerente e professionale.

Come rende HeyGen il processo di creazione video più efficiente e accessibile?

HeyGen semplifica notevolmente il processo di produzione video automatizzando la generazione di voce fuori campo e offrendo un supporto multilingue completo. Questo generatore di video AI consente la rapida creazione di video professionali, rendendo i contenuti di alta qualità più accessibili per tutti gli utenti.

