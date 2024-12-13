Il tuo Generatore di Video Esplicativi di Orientamento AI per un Onboarding Senza Problemi
Semplifica l'onboarding dei nuovi assunti con video coinvolgenti creati senza sforzo utilizzando i nostri avatar AI.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Per i professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo, sviluppa un video di onboarding di 45 secondi che dimostri la creazione senza sforzo di contenuti coinvolgenti per le sessioni di formazione. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, sfruttando modelli di video e scene diverse per evidenziare dettagli cruciali, accompagnato da una traccia musicale di sottofondo vivace.
I team HR impegnati e i piccoli imprenditori possono semplificare la loro comunicazione con questo video esplicativo di 30 secondi. Dovrebbe dimostrare visivamente la capacità di trasformare il testo in video da script, con un flusso visivo dinamico e veloce e una voce energica per trasmettere rapidamente i benefici di efficienza.
È necessario un video di 60 secondi che mostri il generatore di video AI per i comunicatori aziendali, concentrandosi sulla creazione di video parlanti di alta qualità garantendo un forte controllo del branding. L'estetica visiva dovrebbe essere professionale e autorevole, completata da una generazione di voce fuori campo sofisticata per trasmettere un messaggio convincente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione.
Migliora l'orientamento dei nuovi assunti e le sessioni di formazione con video potenziati dall'AI, migliorando il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze per informazioni critiche.
Espandi i Programmi di Apprendimento.
Sviluppa numerosi corsi di onboarding e raggiungi una forza lavoro globale in modo efficiente utilizzando la tecnologia video AI per spiegazioni coerenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen assistere i professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo con l'onboarding e la formazione?
HeyGen è un generatore di video AI che consente ai professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo di creare video di onboarding coinvolgenti e spiegazioni di orientamento per i nuovi assunti. Semplifica il processo di produzione di contenuti coerenti e informativi che riflettono la cultura aziendale e aiutano nelle sessioni di formazione.
Quali sono le capacità principali di HeyGen per creare contenuti video coinvolgenti?
HeyGen utilizza avatar AI avanzati e la funzionalità di trasformazione del testo in video da script per generare contenuti dinamici e coinvolgenti. Con il suo editor intuitivo e i vari modelli di video, gli utenti possono facilmente produrre video di alta qualità per diverse esigenze di comunicazione.
Posso personalizzare il branding dei video creati con HeyGen?
Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare senza problemi il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi nei tuoi video. Questo assicura che tutti i tuoi contenuti, inclusi i video parlanti, mantengano un'identità di marca coerente e professionale.
Come rende HeyGen il processo di creazione video più efficiente e accessibile?
HeyGen semplifica notevolmente il processo di produzione video automatizzando la generazione di voce fuori campo e offrendo un supporto multilingue completo. Questo generatore di video AI consente la rapida creazione di video professionali, rendendo i contenuti di alta qualità più accessibili per tutti gli utenti.