Produci un video aggiornamento organizzativo di 45 secondi per i dipendenti interni, annunciando una nuova iniziativa aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con sovrapposizioni di testo dinamiche e una colonna sonora motivazionale, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per trasmettere i messaggi chiave e garantire una presentazione coerente e professionale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video aggiornamento aziendale di 30 secondi per celebrare un recente successo del team, rivolto a tutto il personale e alla leadership. Il video dovrebbe avere uno stile visivo allegro e celebrativo con tagli rapidi e musica vivace, sfruttando i numerosi modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente un pezzo professionale e ispirante che aumenti il coinvolgimento dei dipendenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 60 secondi che spieghi un nuovo cambiamento di politica interna, specificamente rivolto a tutti i dipendenti interessati dall'aggiornamento. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, professionale e rassicurante, utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per articolare i dettagli con precisione e garantire una comunicazione interna completa.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale energico di 40 secondi per un prossimo evento aziendale o sessione di formazione, destinato a tutti i dipendenti attuali e potenziali nuovi. Lo stile visivo dovrebbe essere invitante e dinamico, incorporando filmati di alta qualità e un tono amichevole ed entusiasta, facendo uso della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini accattivanti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Aggiornamento Organizzativo

Crea video di aggiornamento organizzativo coinvolgenti senza sforzo. Trasforma le tue comunicazioni interne con strumenti potenziati dall'AI e una finitura professionale, assicurando che il tuo messaggio raggiunga ogni dipendente in modo chiaro ed efficace.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di aggiornamento organizzativo. Il nostro generatore di testo in video convertirà il tuo testo in scene dinamiche, pronte per la personalizzazione.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio. Questi avatar AI aggiungono un tocco umano ai tuoi aggiornamenti aziendali, migliorando il coinvolgimento.
3
Step 3
Genera Audio Coinvolgente
Crea automaticamente voiceover dal suono naturale per il tuo video per trasmettere il tuo messaggio in modo chiaro e professionale.
4
Step 4
Rifinisci ed Esporta
Applica l'identità unica del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding, garantendo un aspetto coerente. Una volta finalizzato, esporta facilmente il tuo video per comunicazioni interne senza soluzione di continuità.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Annunci Ispiratori per Tutta l'Azienda

Fornisci messaggi motivazionali e importanti annunci aziendali come video coinvolgenti per sollevare il tuo team e promuovere una cultura aziendale positiva.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di aggiornamento organizzativo per le comunicazioni interne?

HeyGen ti consente di trasformare i *video di aggiornamento organizzativo* da banali a *coinvolgenti*. Sfrutta gli *avatar AI* e la *generazione di voiceover* per fornire *comunicazioni interne* raffinate che catturano il tuo pubblico, aumentando il *coinvolgimento dei dipendenti*.

Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per creare video coinvolgenti rapidamente?

HeyGen offre potenti *strumenti potenziati dall'AI* come il nostro *generatore di testo in video* e una vasta gamma di *modelli* per semplificare la *creazione di video*. Produci facilmente video professionali, completi di *sottotitoli* e una robusta *libreria multimediale*, tutto progettato per creare *video coinvolgenti* senza sforzo.

HeyGen può servire come creatore di video aziendali completo per vari aggiornamenti aziendali?

Assolutamente, HeyGen è un versatile *creatore di video aziendali* progettato per vari *aggiornamenti aziendali* e *formazione dei dipendenti*. Con funzionalità come i *controlli di branding* e un *editor drag-and-drop*, puoi mantenere la coerenza del marchio in tutti i tuoi vitali *video di aggiornamento organizzativo*.

Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti da testo a video con avatar AI?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti *da testo a video* permettendoti di generare video professionali direttamente dal tuo script. Scegli tra diversi *avatar AI* e utilizza la generazione avanzata di *voiceover* per produrre messaggi video personalizzati di alta qualità con facilità.

