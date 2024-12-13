Creatore di Video del Manuale Organizzativo per Coinvolgere i Team

Ottimizza la formazione HR e garantisci la conformità convertendo rapidamente il tuo manuale in video dinamici con testo-a-video da script.

Crea un video di onboarding coinvolgente di 60 secondi progettato per i nuovi assunti, introducendoli alla cultura aziendale e ai primi passi essenziali. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e professionale, utilizzando un avatar AI amichevole per guidarli attraverso le sezioni iniziali del manuale organizzativo. L'audio dovrebbe presentare una voce narrante chiara e accogliente, impostando un tono positivo per il loro percorso.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 45 secondi per la comunicazione interna che spieghi gli aggiornamenti recenti alle politiche di conformità aziendale, rivolto a tutti i dipendenti esistenti. La presentazione visiva deve essere diretta e facile da comprendere, incorporando foto e video di stock pertinenti dalla libreria multimediale per illustrare i punti chiave. La narrazione dovrebbe essere consegnata tramite testo-a-video da script, garantendo accuratezza e coerenza nel messaggio.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione coinvolgente di 60 secondi per il reparto vendite, dettagliando una nuova procedura per ottimizzare i flussi di lavoro per la reportistica clienti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro e istruttivo, utilizzando modelli e scene pre-progettati per suddividere i passaggi complessi, mentre sottotitoli chiari rinforzano le informazioni per tutti i discenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video ispiratore di 30 secondi per tutti i dipendenti, rafforzando la visione e i valori fondamentali dell'azienda come parte di un'iniziativa complessiva di creazione di video del manuale organizzativo. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e visivamente sorprendente, adatto a varie piattaforme interne sfruttando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto. Il messaggio conciso dovrebbe essere creato utilizzando testo-a-video da script per mantenere la coerenza del marchio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video del Manuale Organizzativo

Trasforma i tuoi manuali organizzativi statici in contenuti video dinamici e coinvolgenti per migliorare l'onboarding dei dipendenti e la comunicazione interna senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il contenuto del tuo manuale organizzativo nella nostra piattaforma. Sfrutta la funzione testo-a-video da script per convertire istantaneamente il tuo testo in un video preliminare, avviando efficacemente il tuo nuovo manuale per i dipendenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar e i Tuoi Elementi Visivi
Personalizza il tuo video scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio o fornire informazioni. Questo rende il tuo messaggio più coinvolgente e memorabile per il tuo team.
3
Step 3
Aggiungi Audio Coinvolgente e Sottotitoli
Migliora la chiarezza e la portata incorporando una narrazione professionale e testo. Utilizza la generazione di voce narrante per una consegna audio chiara e includi sottotitoli automatici per garantire che il tuo video sia completamente accessibile.
4
Step 4
Esporta e Condividi Senza Sforzo
Finalizza il tuo video e distribuiscilo facilmente sulle tue piattaforme preferite. Usa il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per garantire che il tuo video appaia perfetto su qualsiasi dispositivo, ottimizzando la tua comunicazione interna senza sforzo.

Casi d'Uso

Aumenta il Coinvolgimento e la Fidelizzazione dei Dipendenti

Migliora il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle informazioni con contenuti video dinamici e guidati dall'AI per il tuo manuale organizzativo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen trasformare il nostro manuale organizzativo in contenuti video coinvolgenti?

HeyGen ti consente di convertire informazioni complesse dal tuo manuale organizzativo in contenuti video AI dinamici e coinvolgenti utilizzando avatar AI avanzati e testo-a-video da script. Questo aiuta a migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e garantisce che i dettagli critici di conformità siano comunicati e trattenuti efficacemente.

Quali benefici offre HeyGen per la creazione di video efficaci di onboarding e formazione dei dipendenti?

HeyGen semplifica la creazione di video efficaci di onboarding e formazione dei dipendenti, con modelli personalizzabili e generazione di voce narrante realistica. Questo migliora significativamente la formazione HR, aumenta la produttività dei dipendenti e contribuisce a una migliore fidelizzazione dei dipendenti fin dal primo giorno.

HeyGen può migliorare la comunicazione interna e ottimizzare i flussi di lavoro all'interno della nostra organizzazione?

Assolutamente, HeyGen consente alle organizzazioni di creare rapidamente video AI professionali per la comunicazione interna, aiutando a ottimizzare i flussi di lavoro e risparmiare tempo prezioso. Funzionalità come sottotitoli migliorano anche l'accessibilità e la comprensione per team diversificati, favorendo una migliore comunicazione interna.

Come supporta HeyGen la creazione di video personalizzati per la comunicazione con i dipendenti?

HeyGen consente la creazione di video AI altamente personalizzati per la comunicazione con i dipendenti, dai messaggi di benvenuto agli aggiornamenti delle politiche. Puoi facilmente personalizzare il branding con il tuo logo e colori, e aggiungere sottotitoli per un'accessibilità universale, garantendo un messaggio su misura e d'impatto per ogni dipendente.

