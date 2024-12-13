Strumento per Video sulla Cultura Organizzativa: Crea Storie Coinvolgenti dei Dipendenti

Produci rapidamente storie avvincenti dei dipendenti e video di reclutamento. Sfrutta i nostri avatar AI per personalizzare i messaggi e rafforzare la connessione del team.

Crea un video aziendale di 60 secondi che introduca i potenziali dipendenti ai nostri valori fondamentali e al vivace ambiente di lavoro. Questo video, rivolto a nuovi assunti e candidati, dovrebbe presentare immagini dinamiche di collaborazione tra team e benefici per i dipendenti, accompagnato da una voce entusiasta generata utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen. Lo stile complessivo dovrebbe essere professionale e accogliente, con l'obiettivo di fare una forte impressione positiva durante il processo di reclutamento.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi che racconti le storie dei dipendenti, mettendo in luce il percorso e il contributo di un membro del team per favorire un maggiore coinvolgimento dei dipendenti. Destinato alla comunicazione interna aziendale e alla condivisione sui social media, lo stile visivo dovrebbe essere autentico e toccante, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per narrare aneddoti personali, completati da un tono audio amichevole e relazionabile.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video conciso di 30 secondi per spiegare una nuova iniziativa organizzativa, con l'obiettivo di aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e la chiarezza in tutti i dipartimenti. Questo video esplicativo, perfetto per le comunicazioni interne a tutti i dipendenti, dovrebbe impiegare uno stile visivo pulito e moderno con animazioni semplici e un messaggio diretto, generato direttamente da un copione utilizzando la funzione di testo a video di HeyGen per efficienza e coerenza.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di reclutamento ispiratore di 60 secondi che mostri le testimonianze dei dipendenti sulla nostra cultura aziendale, progettato per attrarre i migliori talenti. Destinato ai potenziali candidati, lo stile visivo dovrebbe essere di alta qualità e invitante, con interviste autentiche ai dipendenti intervallate da immagini vivaci della vita in ufficio. Assicurati che il video includa sottotitoli chiari generati da HeyGen, rendendolo accessibile e d'impatto anche senza audio, come potente esempio di uno strumento efficace per la creazione di video sulla cultura organizzativa.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona lo Strumento per Video sulla Cultura Organizzativa

Crea video avvincenti sulla cultura organizzativa senza sforzo con HeyGen. Coinvolgi i dipendenti, attrai talenti e condividi la storia unica della tua azienda utilizzando strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Seleziona un Punto di Partenza
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli professionali progettati per mostrare la cultura della tua azienda, oppure inizia da zero con il tuo copione per utilizzare le nostre capacità di testo a video.
2
Step 2
Integra Avatar AI e Branding
Dai vita al tuo messaggio integrando diversi avatar AI che rappresentano il tuo team. Personalizza il tuo video con i colori e il logo unici del tuo brand per un aspetto coerente.
3
Step 3
Genera Voiceover e Aggiungi Media
Arricchisci il tuo video con voiceover dal suono naturale generati dal tuo copione. Arricchisci ulteriormente la tua storia aggiungendo media dalla nostra vasta libreria o caricando i tuoi asset.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Storia
Finalizza il tuo video con sottotitoli automatici per una maggiore accessibilità. Esporta il tuo video sulla cultura organizzativa nel formato desiderato, pronto per essere condiviso su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva il Coinvolgimento e il Morale dei Dipendenti

.

Produci video motivazionali e ispiratori per aumentare il morale del team, rafforzare i valori fondamentali e promuovere una cultura organizzativa positiva e ad alte prestazioni.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video coinvolgenti sulla cultura organizzativa?

HeyGen ti consente di produrre facilmente video di alta qualità sulla cultura aziendale con il suo editor intuitivo drag-and-drop e un'ampia gamma di modelli. La nostra piattaforma ti aiuta a raccontare storie avvincenti dei dipendenti per aumentare l'engagement senza sforzo, fungendo da potente strumento per la creazione di video sulla cultura organizzativa.

Posso utilizzare gli Avatar AI per migliorare i miei video di reclutamento con HeyGen?

Assolutamente! Gli Avatar AI di HeyGen conferiscono un tocco professionale e dinamico ai tuoi video di reclutamento e contenuti di onboarding. Puoi anche generare voiceover personalizzati per trasmettere efficacemente il messaggio del tuo brand, facendo risaltare i tuoi video di coinvolgimento dei dipendenti.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i miei video aziendali?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda, i colori e gli elementi visivi specifici in tutti i tuoi video. Questo assicura coerenza e rafforza l'identità del tuo brand in tutti i tuoi video di coinvolgimento dei dipendenti e contenuti sui social media.

HeyGen è un efficace strumento online per la creazione di video per varie comunicazioni interne?

Sì, HeyGen è un efficiente strumento online per la creazione di video che ti consente di trasformare rapidamente il testo in video per comunicazioni interne, formazione o social media. Il nostro Generatore di Testo a Video include sottotitoli automatici, rendendo i tuoi contenuti accessibili e professionali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo