Strumento per Video sulla Cultura Organizzativa: Crea Storie Coinvolgenti dei Dipendenti
Produci rapidamente storie avvincenti dei dipendenti e video di reclutamento. Sfrutta i nostri avatar AI per personalizzare i messaggi e rafforzare la connessione del team.
Sviluppa un video di 45 secondi che racconti le storie dei dipendenti, mettendo in luce il percorso e il contributo di un membro del team per favorire un maggiore coinvolgimento dei dipendenti. Destinato alla comunicazione interna aziendale e alla condivisione sui social media, lo stile visivo dovrebbe essere autentico e toccante, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per narrare aneddoti personali, completati da un tono audio amichevole e relazionabile.
Progetta un video conciso di 30 secondi per spiegare una nuova iniziativa organizzativa, con l'obiettivo di aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e la chiarezza in tutti i dipartimenti. Questo video esplicativo, perfetto per le comunicazioni interne a tutti i dipendenti, dovrebbe impiegare uno stile visivo pulito e moderno con animazioni semplici e un messaggio diretto, generato direttamente da un copione utilizzando la funzione di testo a video di HeyGen per efficienza e coerenza.
Crea un video di reclutamento ispiratore di 60 secondi che mostri le testimonianze dei dipendenti sulla nostra cultura aziendale, progettato per attrarre i migliori talenti. Destinato ai potenziali candidati, lo stile visivo dovrebbe essere di alta qualità e invitante, con interviste autentiche ai dipendenti intervallate da immagini vivaci della vita in ufficio. Assicurati che il video includa sottotitoli chiari generati da HeyGen, rendendolo accessibile e d'impatto anche senza audio, come potente esempio di uno strumento efficace per la creazione di video sulla cultura organizzativa.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione e l'Onboarding dei Dipendenti.
Utilizza video potenziati dall'AI per rendere la formazione e l'onboarding più coinvolgenti, migliorando la ritenzione delle conoscenze e l'integrazione culturale per i nuovi assunti.
Mostra la Cultura Aziendale sui Social Media.
Crea rapidamente video dinamici per i social media per mettere in evidenza la tua cultura aziendale unica, attirando candidati ideali e favorendo la comunità.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video coinvolgenti sulla cultura organizzativa?
HeyGen ti consente di produrre facilmente video di alta qualità sulla cultura aziendale con il suo editor intuitivo drag-and-drop e un'ampia gamma di modelli. La nostra piattaforma ti aiuta a raccontare storie avvincenti dei dipendenti per aumentare l'engagement senza sforzo, fungendo da potente strumento per la creazione di video sulla cultura organizzativa.
Posso utilizzare gli Avatar AI per migliorare i miei video di reclutamento con HeyGen?
Assolutamente! Gli Avatar AI di HeyGen conferiscono un tocco professionale e dinamico ai tuoi video di reclutamento e contenuti di onboarding. Puoi anche generare voiceover personalizzati per trasmettere efficacemente il messaggio del tuo brand, facendo risaltare i tuoi video di coinvolgimento dei dipendenti.
Quali controlli di branding offre HeyGen per i miei video aziendali?
HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda, i colori e gli elementi visivi specifici in tutti i tuoi video. Questo assicura coerenza e rafforza l'identità del tuo brand in tutti i tuoi video di coinvolgimento dei dipendenti e contenuti sui social media.
HeyGen è un efficace strumento online per la creazione di video per varie comunicazioni interne?
Sì, HeyGen è un efficiente strumento online per la creazione di video che ti consente di trasformare rapidamente il testo in video per comunicazioni interne, formazione o social media. Il nostro Generatore di Testo a Video include sottotitoli automatici, rendendo i tuoi contenuti accessibili e professionali.