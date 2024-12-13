Generatore di Cultura Organizzativa: Costruisci il Tuo Ambiente di Lavoro Ideale

Eleva il coinvolgimento dei dipendenti e rafforza i valori aziendali attraverso comunicazioni interne efficaci, potenziate dalla capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script.

Immagina un video animato di 45 secondi per Professionisti delle Risorse Umane e Proprietari di Piccole Imprese, che mostri come un generatore di cultura organizzativa all'avanguardia possa dare nuova vita a un ambiente di lavoro stagnante. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e ottimista, con avatar AI diversi e sorridenti che dimostrano un maggiore coinvolgimento dei dipendenti, accompagnati da una voce narrante energica e professionale. Questo video utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per raccontare una storia avvincente di trasformazione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 60 secondi progettato per Manager delle Risorse Umane e Team Leader, dimostrando la creazione senza sforzo di una potente dichiarazione di cultura aziendale o valutazioni personalizzate. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, impiegando grafiche chiare sullo schermo e un avatar AI sicuro che spiega il processo passo dopo passo, il tutto supportato da una traccia audio pulita e informativa. Questa produzione sfrutta efficacemente gli avatar AI di HeyGen per una presentazione dinamica.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto a CEO e Direttori delle Risorse Umane in cerca di innovazione, illustrando quanto sia facile lanciare iniziative di cultura aziendale che portano a una significativa trasformazione organizzativa. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e ispirante, con tagli rapidi di interazioni positive del team e una colonna sonora motivazionale. Questo video è rapidamente assemblato utilizzando i Template e le scene flessibili di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 50 secondi all'avanguardia per Reclutatori Tecnologici e Specialisti in Acquisizione di Talenti, esplorando come strumenti AI avanzati possano rivoluzionare l'assunzione basata sui dati allineando senza sforzo i candidati con una cultura aziendale fiorente fin dal primo giorno. Lo stile visivo dovrebbe essere futuristico e pulito, con grafiche in movimento nitide e una voce narrante sofisticata e coinvolgente che evidenzia i benefici. La narrazione di questo video è potentemente consegnata attraverso la generazione di Voiceover di HeyGen.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Cultura Organizzativa

Definisci, visualizza e condividi facilmente l'identità unica della tua azienda per promuovere un ambiente di lavoro coeso e coinvolgente, potenziando i professionisti delle risorse umane.

1
Step 1
Crea la Tua Fondazione Culturale
Inizia selezionando dai nostri template e scene diversi o inserendo i tuoi valori aziendali chiave per gettare le basi della tua dichiarazione di cultura organizzativa unica.
2
Step 2
Genera Contenuti Culturali Coinvolgenti
Utilizza la potente funzione di trasformazione del testo in video da script per trasformare le tue dichiarazioni culturali in messaggi video dinamici e avvincenti, dando vita alla tua visione come generatore di cultura organizzativa.
3
Step 3
Personalizza con Avatar AI
Scegli tra una gamma di avatar AI e applica i tuoi controlli di branding (logo, colori) per infondere la tua identità aziendale unica in ogni video, assicurando che le raccomandazioni personalizzate risuonino profondamente.
4
Step 4
Esporta e Ispira il Tuo Team
Esporta facilmente i tuoi video culturali finalizzati con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, permettendoti di comunicare efficacemente e potenziare il coinvolgimento dei dipendenti in tutta la tua organizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira una Cultura Organizzativa Positiva

Genera video motivazionali che rafforzano una cultura aziendale positiva, celebrano i successi e promuovono un maggiore coinvolgimento dei dipendenti e lo spirito di squadra.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare creativamente le iniziative di cultura aziendale e il coinvolgimento dei dipendenti?

HeyGen consente ai Professionisti delle Risorse Umane di creare contenuti video coinvolgenti per le iniziative di cultura aziendale utilizzando avatar AI e la trasformazione del testo in video da script. Questo aiuta a comunicare i valori aziendali e a potenziare il coinvolgimento dei dipendenti in modo efficace attraverso messaggi video personalizzati.

HeyGen aiuta nello sviluppo di dichiarazioni di cultura aziendale coinvolgenti?

Sì, HeyGen ti permette di trasformare la tua dichiarazione di cultura aziendale in presentazioni video dinamiche. Utilizza i controlli di branding e i template per articolare visivamente i tuoi valori aziendali e promuovere una forte identità organizzativa.

Quali strumenti AI offre HeyGen per supportare l'assunzione basata sui dati e la costruzione del team?

Sebbene HeyGen si concentri principalmente sulla generazione di video AI, i suoi strumenti AI possono creare video generatori di annunci di lavoro accattivanti e raccomandazioni personalizzate per l'onboarding. Questo supporta un processo di assunzione moderno e basato sui dati e rafforza gli sforzi di costruzione del team.

HeyGen può facilitare la trasformazione organizzativa attraverso valutazioni personalizzate e video?

HeyGen può essere uno strumento potente per la trasformazione organizzativa consentendo la creazione di video informativi per la formazione o la comunicazione dei risultati delle valutazioni culturali. Puoi progettare i risultati delle valutazioni personalizzate in formati video coinvolgenti per una comprensione e un impatto più chiari.

