Generatore di Video sui Valori dell'Organizzazione: Racconta la Storia della Tua Azienda
Crea video di storytelling aziendale ispiratori che risuonano con il tuo pubblico utilizzando avatar AI realistici.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video di storytelling aziendale di 45 secondi che mostri testimonianze autentiche dei dipendenti, perfetto per video sui social media rivolti a chi cerca lavoro e ai follower sui social. Utilizza uno stile visivo commovente con frammenti di interviste spontanee e una musica di sottofondo dolce e incoraggiante, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire facilmente le trascrizioni delle interviste in narrazioni visive, garantendo una comunicazione chiara con sottotitoli/didascalie.
Produci un video di 75 secondi sulla cultura aziendale per i nuovi assunti, concentrandoti su un valore specifico come "innovazione", sfruttando i modelli e le scene estese di HeyGen e i modelli personalizzabili. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, professionale e altamente informativo, incorporando infografiche coinvolgenti e una narrazione diretta fornita da un avatar AI per trasmettere efficacemente l'identità del nostro marchio al pubblico di riferimento.
Crea un video di reclutamento energico di 30 secondi, un output dinamico del generatore video AI progettato per attrarre candidati passivi e laureati universitari a un team specifico. Sottolinea un valore fondamentale come "collaborazione" attraverso immagini sorprendenti provenienti dalla ricca libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, abbinate a una colonna sonora moderna e veloce, e ottimizzate per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Potenzia la Comunicazione Interna e la Formazione.
Migliora il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti creando video potenziati dall'AI che trasmettono efficacemente i valori aziendali e i contenuti di formazione interna.
Condividi i Valori Aziendali sui Social Media.
Produci rapidamente video accattivanti sui social media per mostrare la cultura e i valori della tua organizzazione, attirando i migliori talenti e costruendo l'identità del marchio.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di storytelling aziendale coinvolgenti?
HeyGen funge da potente generatore di video AI, consentendo agli utenti di creare con facilità video di storytelling aziendale coinvolgenti. Sfrutta i suoi modelli personalizzabili e la funzione di trasformazione del testo in video da script per produrre immagini straordinarie che risuonano con il tuo pubblico.
HeyGen può essere utilizzato come generatore di video sui valori dell'organizzazione?
Assolutamente, HeyGen è un efficace generatore di video sui valori dell'organizzazione, permettendoti di creare video sulla cultura aziendale avvincenti. Utilizza le funzionalità di branding personalizzate e avatar AI realistici per rappresentare vividamente l'identità del tuo marchio e produrre video professionali che riflettono i tuoi valori fondamentali.
Cosa rende HeyGen un efficiente generatore di video AI per le aziende?
HeyGen semplifica la produzione video come un efficiente generatore di video AI, offrendo modelli facili da usare e un robusto Editor Video AI. Le sue capacità di generazione video end-to-end, inclusa la voce fuori campo AI, consentono alle aziende di creare rapidamente video di marketing e altri contenuti di impatto.
Come supporta HeyGen la creazione di video di reclutamento di impatto?
HeyGen è ideale per creare video di reclutamento di impatto, inclusi testimonianze di dipendenti e testimonianze visive avvincenti. Con avatar AI e capacità per vari formati di video sui social media, puoi produrre video professionali che attraggono i migliori talenti.