Generatore di Video sui Valori dell'Organizzazione: Racconta la Storia della Tua Azienda

Crea video di storytelling aziendale ispiratori che risuonano con il tuo pubblico utilizzando avatar AI realistici.

498/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di storytelling aziendale di 45 secondi che mostri testimonianze autentiche dei dipendenti, perfetto per video sui social media rivolti a chi cerca lavoro e ai follower sui social. Utilizza uno stile visivo commovente con frammenti di interviste spontanee e una musica di sottofondo dolce e incoraggiante, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire facilmente le trascrizioni delle interviste in narrazioni visive, garantendo una comunicazione chiara con sottotitoli/didascalie.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 75 secondi sulla cultura aziendale per i nuovi assunti, concentrandoti su un valore specifico come "innovazione", sfruttando i modelli e le scene estese di HeyGen e i modelli personalizzabili. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, professionale e altamente informativo, incorporando infografiche coinvolgenti e una narrazione diretta fornita da un avatar AI per trasmettere efficacemente l'identità del nostro marchio al pubblico di riferimento.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di reclutamento energico di 30 secondi, un output dinamico del generatore video AI progettato per attrarre candidati passivi e laureati universitari a un team specifico. Sottolinea un valore fondamentale come "collaborazione" attraverso immagini sorprendenti provenienti dalla ricca libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, abbinate a una colonna sonora moderna e veloce, e ottimizzate per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video sui Valori dell'Organizzazione

Crea facilmente video coinvolgenti per condividere i valori fondamentali e la cultura della tua azienda utilizzando potenti strumenti AI, dal testo a immagini straordinarie.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia aggiungendo il tuo contenuto scritto. La funzione di trasformazione del testo in video da script trasformerà istantaneamente la tua narrazione in uno storyboard visivo dinamico per il video sui valori dell'organizzazione.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da un'ampia libreria di modelli e scene per abbinare perfettamente l'estetica del tuo marchio. Queste opzioni personalizzabili aiutano a creare un video sulla cultura aziendale professionale.
3
Step 3
Genera la Voce Fuori Campo
Rafforza il tuo messaggio con la generazione di voiceover professionale. Seleziona tra varie voci AI per fornire una narrazione chiara e coinvolgente che incarna veramente il tuo video di storytelling aziendale.
4
Step 4
Applica il Branding Personalizzato
Assicura la coerenza del marchio integrando i tuoi controlli di branding unici (logo, colori) direttamente nel tuo video. Questo crea un video di reclutamento coeso e riconoscibile per il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Storytelling Aziendale Ispiratore

.

Crea video di storytelling aziendale coinvolgenti, incluse testimonianze di dipendenti e messaggi di leadership, per articolare i tuoi valori fondamentali e la missione con impatto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di storytelling aziendale coinvolgenti?

HeyGen funge da potente generatore di video AI, consentendo agli utenti di creare con facilità video di storytelling aziendale coinvolgenti. Sfrutta i suoi modelli personalizzabili e la funzione di trasformazione del testo in video da script per produrre immagini straordinarie che risuonano con il tuo pubblico.

HeyGen può essere utilizzato come generatore di video sui valori dell'organizzazione?

Assolutamente, HeyGen è un efficace generatore di video sui valori dell'organizzazione, permettendoti di creare video sulla cultura aziendale avvincenti. Utilizza le funzionalità di branding personalizzate e avatar AI realistici per rappresentare vividamente l'identità del tuo marchio e produrre video professionali che riflettono i tuoi valori fondamentali.

Cosa rende HeyGen un efficiente generatore di video AI per le aziende?

HeyGen semplifica la produzione video come un efficiente generatore di video AI, offrendo modelli facili da usare e un robusto Editor Video AI. Le sue capacità di generazione video end-to-end, inclusa la voce fuori campo AI, consentono alle aziende di creare rapidamente video di marketing e altri contenuti di impatto.

Come supporta HeyGen la creazione di video di reclutamento di impatto?

HeyGen è ideale per creare video di reclutamento di impatto, inclusi testimonianze di dipendenti e testimonianze visive avvincenti. Con avatar AI e capacità per vari formati di video sui social media, puoi produrre video professionali che attraggono i migliori talenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo