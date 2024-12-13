Creatore di Video di Aggiornamento Organizzativo: Semplifica le Notizie Aziendali

Trasforma gli annunci aziendali in video coinvolgenti con AI più velocemente che mai. Sfrutta la funzione Text-to-video from script di HeyGen per potenziare la comunicazione interna.

Crea un video conciso di 1 minuto che spieghi un nuovo flusso di lavoro tecnico complesso, rivolto ai team di sviluppo interni e al personale di supporto tecnico. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e informativo, incorporando grafica animata e registrazioni dello schermo per dimostrare i passaggi, completato da una voce fuori campo chiara e professionale. Utilizza la funzione Text-to-video from script di HeyGen per generare rapidamente la struttura iniziale del video e i suoi Sottotitoli/didascalie per garantire accessibilità e chiarezza per istruzioni tecniche dettagliate, dimostrando come i nostri strumenti di creazione video AI semplificano spiegazioni complesse.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 90 secondi per aggiornamenti aziendali che annuncia una nuova funzionalità significativa all'interno di una piattaforma interna, rivolto agli utenti esperti esistenti e ai potenziali nuovi abbonati. Il video dovrebbe avere uno stile visivo energico e moderno, mostrando l'interfaccia della funzionalità con tagli rapidi e funzionalità evidenziate, supportato da una colonna sonora coinvolgente e ispiratrice. Impiega gli avatar AI di HeyGen per presentare l'aggiornamento, conferendo un tocco umano senza riprese tradizionali, e sfrutta il supporto della Libreria multimediale/stock per migliorare l'appeal visivo per questa creazione video AI.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di formazione dettagliato di 2 minuti per i nuovi assunti, concentrandosi su uno strumento software interno essenziale, destinato a tutti i nuovi dipendenti di vari dipartimenti. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e istruttiva, utilizzando un branding coerente e transizioni fluide tra i passaggi, con una voce fuori campo calma e incoraggiante. Inizia con i Modelli & scene di HeyGen per stabilire rapidamente un aspetto professionale e utilizza la sua robusta generazione di Voce fuori campo per fornire istruzioni precise e facili da seguire, trasformando l'esperienza tradizionale di editing video.
Prompt di Esempio 3
Crea un video d'impatto di 45 secondi che dimostri le migliori pratiche per i team di comunicazione interni per sfruttare la creazione di video AI per video di aggiornamento aziendale, specificamente per i social media. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, professionale e ispiratore, evidenziando transizioni senza soluzione di continuità e una forte coerenza del marchio. Utilizza la funzione Text-to-video from script di HeyGen per creare contenuti in modo efficiente da briefing di comunicazione esistenti e utilizza il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare l'output per varie piattaforme di social media, garantendo la massima portata e impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Aggiornamento Organizzativo

Crea senza sforzo video di aggiornamento aziendale professionali con AI. Semplifica le tue comunicazioni interne e mantieni tutti informati e coinvolti.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia selezionando tra una gamma di modelli pre-progettati o inserisci il tuo script per sfruttare la nostra funzione Text-to-video from script, impostando la base per il tuo video di aggiornamento organizzativo.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Voce
Personalizza il tuo video aggiungendo elementi visivi pertinenti dalla nostra libreria multimediale/stock support e genera voci fuori campo naturali per trasmettere chiaramente il tuo messaggio.
3
Step 3
Applica Elementi del Marchio
Assicura la coerenza del marchio applicando il logo e i colori della tua azienda utilizzando i controlli di branding. Puoi anche incorporare avatar AI per presentare i tuoi aggiornamenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di alta qualità ed esportalo in vari rapporti d'aspetto adatti per annunci aziendali o piattaforme di social media, pronto per raggiungere il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira il Morale e il Coinvolgimento del Team

.

Produci video ispiratori e motivazionali che elevano lo spirito di squadra e favoriscono un ambiente di lavoro positivo e coinvolto all'interno della tua organizzazione.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video AI per le aziende?

HeyGen semplifica la creazione di video AI utilizzando un potente editor drag-and-drop e modelli estesi. Le aziende possono trasformare script in video di alta qualità con avatar AI realistici e voci fuori campo professionali, rendendo l'intero processo efficiente e accessibile.

HeyGen può aiutare la mia organizzazione a produrre video di aggiornamento aziendale coerenti?

Assolutamente. HeyGen funge da efficiente creatore di video di aggiornamento organizzativo, consentendo ai team di creare video di aggiornamento aziendale professionali con messaggi di marca coerenti. Puoi facilmente incorporare il logo e i colori del tuo marchio attraverso controlli di branding robusti, garantendo che ogni annuncio sia in linea con la tua identità aziendale.

Quali capacità avanzate di editing video offre HeyGen per un controllo dettagliato?

HeyGen fornisce una suite di editing video intuitiva che offre un controllo preciso sui tuoi contenuti, inclusa la modifica basata su testo. Puoi anche integrare media stock dalla libreria multimediale completa e generare sottotitoli e didascalie professionali per perfezionare le tue produzioni video di alta qualità.

Come garantisce HeyGen che i video siano ottimizzati per varie piattaforme di social media?

HeyGen ottimizza i tuoi contenuti video di alta qualità per varie piattaforme di social media offrendo opzioni flessibili di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto. Questo assicura che i tuoi messaggi siano perfettamente presentati e altamente coinvolgenti su tutti i tuoi canali digitali, mantenendo la coerenza del marchio.

