Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video prodotto nitido di 45 secondi rivolto a proprietari di negozi e-commerce e team di sviluppo prodotto, illustrando come HeyGen funzioni come un generatore di video AI intuitivo. Il tono visivo dovrebbe essere pulito e informativo, con primi piani di mockup di prodotti e sovrapposizioni di testo chiare, con una voce amichevole e articolata di un avatar AI. Sottolinea la capacità senza soluzione di continuità di "Testo a video da script" per convertire idee in narrazioni coinvolgenti.
Produci un video anteprima coinvolgente di 60 secondi per clienti aziendali e responsabili delle comunicazioni interne, dimostrando come HeyGen possa funzionare come un generatore di video anteprima aziendale completo per scalare i contenuti video senza sforzo. Utilizza un'estetica visiva sofisticata e autorevole con branding aziendale, supportata dalla "Generazione di voce narrante" di HeyGen, assicurando che ogni messaggio risuoni professionalmente.
Progetta un breve video coinvolgente di 15 secondi per social media manager e creatori di contenuti indipendenti, concentrandoti sulla creazione rapida di video per varie piattaforme social. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e accattivante, con transizioni di tendenza e diverse riprese di stock dalla "Libreria multimediale/supporto stock", il tutto accompagnato da musica contemporanea e veloce.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Anteprima Aziendale

Crea rapidamente video anteprima aziendali coinvolgenti e in linea con il brand con gli strumenti AI intuitivi di HeyGen, progettati per semplificare il tuo processo di creazione video.

1
Step 1
Crea il Tuo Video
Inizia trasformando il tuo script in contenuti video coinvolgenti utilizzando la potente capacità di Testo a video da script di HeyGen. Questa funzione dà vita alle tue parole istantaneamente, permettendoti di concentrarti sul tuo messaggio.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Voce
Arricchisci il tuo video con elementi accattivanti. Incorpora un avatar AI espressivo o carica i tuoi media per trasmettere perfettamente il tuo messaggio, sfruttando la potenza del nostro generatore di video AI.
3
Step 3
Applica il Tuo Brand
Assicurati che il tuo video sia in linea con l'identità della tua azienda. Utilizza i controlli di branding per incorporare il tuo logo, i colori del brand e i caratteri per un aspetto professionale e in linea con il brand che risuoni con il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Prepara il tuo video per qualsiasi piattaforma. Con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, adatta facilmente la tua anteprima per i social media, le presentazioni o il tuo sito web, permettendoti di scalare efficacemente la distribuzione dei video.

Domande Frequenti

Come permette HeyGen la creazione di video professionali in linea con il brand?

HeyGen è un generatore di video AI progettato per produrre video di alta qualità e professionali coerenti con il tuo brand. La nostra piattaforma ti consente di personalizzare modelli di video, incorporare i tuoi controlli di branding e generare video di marketing e di prodotto raffinati su larga scala.

Quali capacità offre HeyGen per una creazione video efficiente?

HeyGen semplifica la creazione di video con la sua funzione di testo a video alimentata da AI e un editor intuitivo drag-and-drop. Questo permette alle aziende di sviluppare rapidamente contenuti coinvolgenti, come video promozionali e presentazioni video, riducendo significativamente tempi e costi.

HeyGen può supportare esigenze diverse per i video di marketing?

Assolutamente, HeyGen funge da generatore di video AI pronto per l'impresa, capace di produrre una vasta gamma di video di marketing per varie piattaforme. Dalle campagne sui social media ai video di prodotto, HeyGen fornisce gli strumenti per creare contenuti video d'impatto per il successo del marketing della tua azienda.

HeyGen offre strumenti di editing robusti e opzioni di personalizzazione?

Sì, HeyGen funziona come un editor video completo, offrendo ampie opzioni di personalizzazione tra cui numerosi modelli di video e avatar AI. Puoi facilmente perfezionare le tue presentazioni video con funzionalità come la generazione di voce narrante, sottotitoli e varie opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto per un video veramente professionale.

