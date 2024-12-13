Generatore di Video Operativi: Semplifica la Formazione sul Flusso di Lavoro

Migliora l'efficienza del flusso di lavoro e la comunicazione interna generando istantaneamente video professionali, completi di avatar AI dinamici.

Crea un video di comunicazione interna di 45 secondi per i dipendenti, annunciando una nuova iniziativa aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale ma coinvolgente, con avatar AI diversificati che presentano le informazioni con una voce fuori campo chiara e amichevole, garantendo una facile comprensione per tutti i team. Utilizza la funzione avatar AI di HeyGen per personalizzare efficacemente il messaggio.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing dinamico di 30 secondi rivolto a potenziali clienti, presentando il lancio di un nuovo prodotto. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio moderno e vivace con musica di sottofondo d'impatto. Sfrutta le ampie Template & scene di HeyGen e le capacità di Text-to-video da script per produrre rapidamente contenuti di alta qualità e coinvolgenti che catturino l'attenzione dei team di marketing.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video istruttivo di 60 secondi per i nuovi assunti, dettagliando una Procedura Operativa Standard (SOP) critica. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con testo a schermo passo-passo e una voce rassicurante e chiara. Incorpora i Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e assicurati di utilizzare il supporto della Libreria multimediale/stock per integrare visivi pertinenti, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro per la formazione dei dipendenti.
Prompt di Esempio 3
Crea una concisa introduzione di 40 secondi al generatore di video operativi per utenti aziendali, evidenziando i benefici della piattaforma. Il tono dovrebbe essere informativo e sicuro, con un design visivo elegante e una voce fuori campo professionale. Utilizza il Text-to-video da script di HeyGen per una rapida creazione di contenuti e assicurati una consegna raffinata con ridimensionamento & esportazioni del rapporto d'aspetto su misura per vari canali di comunicazione aziendale, enfatizzando la creazione di video potenziata dall'AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Operativi

Semplifica la comunicazione interna e la formazione creando facilmente video operativi professionali potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia redigendo o incollando il tuo contenuto direttamente nell'editor online facile da usare. Utilizza la funzione Text-to-video da script di HeyGen per trasformare efficacemente il tuo testo in scene video dinamiche.
2
Step 2
Seleziona i Presentatori AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI di alta qualità per essere il volto del tuo messaggio. Questi avatar AI rendono i tuoi video operativi più coinvolgenti e personali per il tuo pubblico.
3
Step 3
Personalizza Branding e Voce
Integra i tuoi elementi di branding personalizzati, come loghi e colori, per mantenere la coerenza. Migliora ulteriormente il tuo video con una narrazione dal suono naturale utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Una volta soddisfatto, esporta il tuo video operativo professionale. È ora pronto per una distribuzione senza soluzione di continuità attraverso i tuoi canali di comunicazione interna, migliorando la chiarezza e il coinvolgimento con ridimensionamento & esportazioni del rapporto d'aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Procedure Operative Complesse

Traduci processi operativi intricati e documentazione tecnica in video AI facili da comprendere, migliorando la chiarezza e la conformità tra i team.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per le operazioni aziendali?

HeyGen funge da avanzato generatore di video AI, consentendo alle aziende di produrre rapidamente video operativi di alta qualità. Migliora significativamente l'efficienza del flusso di lavoro automatizzando la produzione di video per varie esigenze di comunicazione interna, comprese SOP e formazione dei dipendenti.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per la creazione di video potenziati dall'AI?

HeyGen fornisce robusti strumenti creativi per la creazione di video potenziati dall'AI, inclusi avatar AI diversificati e un generatore di script AI integrato per aiutare a creare narrazioni coinvolgenti. Gli utenti possono anche sfruttare una ricca libreria di modelli video per avviare i loro progetti in modo efficiente.

Posso personalizzare i video con l'identità del mio marchio usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen consente un'ampia personalizzazione per i tuoi video, inclusi controlli di branding personalizzati per incorporare il tuo logo e i colori del marchio. Puoi anche aggiungere facilmente Sottotitoli/caption e utilizzare l'editor online per regolazioni precise in linea con le specifiche esigenze del tuo marchio.

Come può HeyGen migliorare la formazione dei dipendenti e la comunicazione interna?

HeyGen migliora significativamente la formazione dei dipendenti e la comunicazione interna consentendo la rapida generazione di video per aggiornamenti critici e contenuti educativi. Le sue capacità di voiceover AI e text-to-video garantiscono un messaggio coerente e una consegna coinvolgente per tutto il personale.

