Produci un video conciso di 45 secondi rivolto ai membri del team interno, fornendo un aggiornamento operativo cruciale su una nuova politica interna. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e coinvolgente, con un avatar AI amichevole per presentare le informazioni in modo chiaro, arricchito da una musica di sottofondo nitida. Assicurati che il tono sia informativo ma accessibile, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per personalizzare efficacemente il messaggio per le comunicazioni interne.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Crea un video esplicativo informativo di 60 secondi progettato per i nuovi assunti e il personale junior, dettagliando un nuovo processo per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e vivace, incorporando grafica animata e una voce fuori campo chiara ed entusiasta generata direttamente da un copione scritto. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da copione per garantire precisione e una consegna coerente in tutti i materiali di formazione.
Sviluppa un video raffinato di 30 secondi per gli stakeholder e la leadership aziendale, presentando un aggiornamento operativo trimestrale significativo con metriche di prestazione chiave. Lo stile visivo deve essere in linea con il brand e d'impatto, utilizzando visualizzazioni dinamiche dei dati e una voce fuori campo sicura e concisa. Impiega i Template & scene di HeyGen e i controlli di branding personalizzati per mantenere un'estetica aziendale coerente per questi video critici in linea con il brand.
Progetta un video coinvolgente di 50 secondi per tutti i dipendenti di diversi dipartimenti, riassumendo i punti salienti operativi settimanali e le iniziative future. La presentazione visiva dovrebbe essere coerente e amichevole, con grafica semplice e pulita e una voce fuori campo accessibile che trasmetta chiaramente il messaggio. Ottimizza per un creatore di video di aggiornamento operativo utilizzando la generazione di voce fuori campo di HeyGen per produrre rapidamente audio dal suono naturale che automatizza i video aziendali per annunci di routine.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Aggiornamento Operativo

Crea in modo efficiente video di aggiornamento operativo chiari e professionali per le comunicazioni interne utilizzando una piattaforma di creazione video AI, semplificando il tuo flusso di lavoro.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia creando il tuo copione di aggiornamento operativo. Utilizza la funzione di trasformazione del testo in video per trasformare istantaneamente il tuo testo in contenuti video coinvolgenti, garantendo una comunicazione accurata.
2
Step 2
Scegli Visual e Branding
Seleziona tra una varietà di Template & scene professionali per rappresentare visivamente i tuoi aggiornamenti. Applica i controlli di branding personalizzati per incorporare il logo e i colori della tua azienda, mantenendo un aspetto in linea con il brand.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Accessibilità
Migliora la chiarezza aggiungendo una voce fuori campo naturale tramite la generazione di voce fuori campo, o seleziona un avatar AI per presentare il tuo aggiornamento. Assicurati l'inclusività generando automaticamente Sottotitoli/caption per tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video ed esportalo nel formato di rapporto desiderato. Il tuo video di aggiornamento operativo è ora pronto per essere condiviso, migliorando le comunicazioni interne e l'efficienza del flusso di lavoro all'interno del tuo team.

Eleva le Comunicazioni Interne

Crea video coinvolgenti e motivazionali per ispirare i team e comunicare efficacemente notizie operative cruciali e aggiornamenti strategici.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video in linea con il brand per le comunicazioni interne?

HeyGen ti consente di creare video professionali e in linea con il brand senza sforzo. Utilizza i controlli di branding personalizzati per integrare il tuo logo, colori e font, assicurando che ogni comunicazione interna o video esplicativo sia perfettamente allineato con l'identità del tuo brand. La nostra vasta libreria di template e avatar AI semplifica ulteriormente il processo.

Cosa rende HeyGen una piattaforma efficiente per la creazione di video AI per aggiornamenti operativi?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per aumentare significativamente l'efficienza del flusso di lavoro nella creazione di aggiornamenti operativi. Con capacità di trasformare il testo in video e generazione di voce fuori campo di alta qualità, puoi automatizzare rapidamente i video aziendali, trasformando i tuoi copioni in aggiornamenti dinamici senza un ampio editing video.

HeyGen può generare avatar AI realistici e voci fuori campo per i miei video?

Assolutamente, HeyGen è una piattaforma leader nella creazione di video AI che consente la generazione di avatar AI diversificati e realistici. Insieme alla nostra avanzata generazione di voce fuori campo, puoi creare contenuti coinvolgenti e dal suono naturale, ideali per video di formazione operativa o qualsiasi contenuto esplicativo.

Come supporta HeyGen i controlli di branding personalizzati per tutti i video aziendali?

HeyGen offre controlli di branding personalizzati completi per garantire che ogni video che crei, dai video esplicativi ai contenuti di marketing, rifletta il tuo brand unico. Applica facilmente i loghi, le palette di colori e i font della tua azienda a tutti i tuoi progetti, mantenendo un aspetto coerente e professionale per i video in linea con il brand.

