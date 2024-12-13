Generatore di Video di Formazione Operativa per i Team L&D

Crea video di formazione coinvolgenti per l'inserimento dei dipendenti e la formazione tecnica con avatar AI.

Crea un video di 1 minuto per i nuovi assunti, offrendo una presentazione amichevole della cultura aziendale e delle procedure di base. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e invitante, con un avatar AI diversificato che parla direttamente allo spettatore, accompagnato da una generazione di voiceover chiara e incoraggiante. Questo video di formazione operativa semplificherà l'inserimento dei dipendenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione tecnica di 90 secondi rivolto agli ingegneri che apprendono nuove funzionalità software. Lo stile visivo deve essere pulito e preciso, utilizzando modelli e scene professionali per scomporre i passaggi complessi, creati in modo efficiente tramite la capacità di testo-a-video da script. Questo creatore di video di formazione semplificherà istruzioni complesse.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione sulla conformità di 2 minuti per tutto il personale, enfatizzando i nuovi aggiornamenti normativi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e autorevole, utilizzando testo-a-video da script per garantire accuratezza e sottotitoli/caption completi per l'accessibilità. Questa soluzione AI Video Generator assicura una condivisione efficace delle conoscenze critiche.
Prompt di Esempio 3
Progetta una guida di 45 secondi per i rappresentanti di vendita sull'utilizzo di una nuova funzionalità CRM. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e coinvolgente, incorporando filmati di repertorio dalla libreria multimediale/supporto stock, abbinati a una generazione di voiceover energica per trasmettere rapidamente i passaggi essenziali. Questo approccio riduce i costi di formazione per i team L&D.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione Operativa

Trasforma senza sforzo procedure operative complesse in video di formazione coinvolgenti e potenziati dall'AI per semplificare l'inserimento e migliorare la formazione tecnica.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Formativo
Inizia redigendo il tuo script per il video di formazione operativa o selezionando dai modelli pre-progettati. La nostra piattaforma ti consente di trasformare facilmente il testo in video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona dalla nostra libreria diversificata di avatar AI per essere il volto della tua formazione. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi al tuo marchio e fornire istruzioni chiare.
3
Step 3
Applica Voiceover e Branding Professionali
Genera voiceover AI dal suono naturale in più lingue per trasmettere efficacemente il tuo messaggio. Migliora ulteriormente i tuoi video integrando il branding della tua azienda per un aspetto rifinito e coerente.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Finalizza i tuoi video di formazione con opzioni per vari rapporti d'aspetto e risoluzioni. Esporta e condividi facilmente i tuoi contenuti completati attraverso i tuoi sistemi di gestione dell'apprendimento per una condivisione efficiente delle conoscenze.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Procedure Operative Complesse

.

Semplifica flussi di lavoro operativi intricati, istruzioni tecniche e linee guida di conformità attraverso video di formazione potenziati dall'AI chiari e facili da comprendere.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione per i team L&D?

HeyGen funziona come un avanzato AI Video Generator, permettendo ai team L&D di produrre rapidamente video di formazione di alta qualità. Gli utenti possono creare video a partire da testo, sfruttando avatar AI e voiceover AI per dare vita ai contenuti in modo efficiente.

HeyGen può adattarsi a vari tipi di contenuti formativi, come l'inserimento dei dipendenti o le guide tecniche?

Assolutamente. HeyGen supporta diverse esigenze formative, dall'Inserimento dei Dipendenti alla Formazione Tecnica e alla Formazione sulla Conformità. Con i suoi modelli versatili e avatar AI, è ideale per creare guide pratiche coinvolgenti e promuovere una condivisione efficiente delle conoscenze all'interno della tua organizzazione.

Cosa rende HeyGen un creatore di video di formazione efficiente per le aziende?

HeyGen si distingue come un creatore di video di formazione efficiente utilizzando Avatar AI e Voiceover AI per automatizzare gran parte del processo di produzione. La sua interfaccia intuitiva e la ricca libreria di Modelli permettono agli utenti di trasformare rapidamente gli script in video rifiniti, accelerando notevolmente la creazione di contenuti.

HeyGen offre opzioni di personalizzazione per la coerenza del marchio nei video di formazione operativa?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare i loghi e i colori della tua azienda in tutti i video di formazione operativa. Questo assicura coerenza del marchio facilitando una condivisione efficace delle conoscenze con contenuti professionali e personalizzati.

