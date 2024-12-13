Creatore di Video per il Lancio delle Operazioni: Ottimizza il Tuo Business

Aumenta la ritenzione delle conoscenze e accelera l'inserimento con SOP video potenziati dall'AI, rendendo la creazione di video semplice con avatar AI.

Crea un video di 30 secondi per il lancio delle operazioni, progettato per i team interni, illustrando un nuovo flusso di lavoro. Sfrutta i "Modelli e scene" di HeyGen per assemblare rapidamente uno stile visivo professionale e coinvolgente, completato da una "Generazione di voiceover" chiara e concisa per guidare i responsabili delle operazioni attraverso il nuovo processo con un tono vivace.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi per il lancio di un prodotto, rivolto ai team di marketing e ai potenziali clienti, mettendo in mostra una nuova funzionalità. Utilizza gli "Avatar AI" di HeyGen per presentare le informazioni con uno stile visivo moderno e energico, mentre la funzione "Testo in video da script" assicura un voiceover coinvolgente e sicuro che cattura l'attenzione del pubblico per un lancio di prodotto efficace.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi per la formazione di nuovi dipendenti e personale esistente, chiarendo una politica aziendale rivista. Punta a uno stile visivo facile da seguire con aiuti chiari, migliorato dai "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per l'accessibilità, e integra il "Supporto libreria multimediale/stock" per fornire un audio amichevole e di supporto per le comunicazioni interne.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo elegante di 30 secondi che riassuma una recente pietra miliare del progetto, destinato a stakeholder e partner esterni. Utilizza il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per garantire che i contenuti visivi siano perfettamente presentati su tutte le piattaforme con uno stile animato professionale. Un "Testo in video da script" nitido e articolato trasmetterà il messaggio in modo efficace, garantendo chiarezza in questo video esplicativo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per il Lancio delle Operazioni

Crea senza sforzo video professionali e coerenti per il lancio delle operazioni, video di lancio di prodotti e SOP video per mantenere il tuo team allineato e informato con l'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script per il lancio delle operazioni. La nostra funzionalità di conversione da testo a video trasformerà il tuo testo in scene video coinvolgenti, rendendo le informazioni complesse facili da digerire.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo messaggio. Questi avatar aiutano a trasmettere il tuo messaggio in modo professionale e coerente senza la necessità di essere in video.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Brand
Integra il logo della tua azienda e i colori del brand utilizzando controlli di branding intuitivi. Questo assicura che tutte le tue comunicazioni interne mantengano un aspetto professionale e coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Lancio
Finalizza il tuo video per il lancio delle operazioni, quindi esportalo nel rapporto d'aspetto ottimale per i tuoi canali di distribuzione. Condividi facilmente i tuoi contenuti professionali in tutta la tua organizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Procedure Operative Complesse

.

Trasforma linee guida operative intricate e aggiornamenti in video esplicativi facilmente digeribili per una rapida comprensione del team.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen facilitare la creazione di video ad alto impatto per varie esigenze?

HeyGen è un creatore di video online intuitivo che consente agli utenti di generare video ad alto impatto con facilità. Sfruttando la tecnologia AI, permette una conversione senza soluzione di continuità da testo a video e l'uso di diversi avatar AI per dare vita ai tuoi contenuti visivi senza editing complesso.

Quali tipi di video creativi per il marketing e il lancio di prodotti può produrre HeyGen?

HeyGen eccelle nella generazione di video di lancio di prodotti e video teaser coinvolgenti, perfetti per i marketer. Con HeyGen, puoi trasformare rapidamente gli script in contenuti accattivanti utilizzando voiceover AI, e poi personalizzarli con controlli di branding per allinearsi all'estetica della tua campagna.

HeyGen può aiutare nello sviluppo di SOP video creativi e materiali di formazione?

Assolutamente, HeyGen è un creatore ideale di video per il lancio delle operazioni, semplificando il processo di creazione di SOP video e video di formazione. Puoi utilizzare i modelli e gli avatar AI di HeyGen per comunicare chiaramente processi complessi, migliorando la ritenzione delle conoscenze e ottimizzando le operazioni all'interno della tua azienda.

Come assicura HeyGen la coerenza del brand in tutti i contenuti video?

HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di aggiungere facilmente il tuo logo e i colori specifici del brand per mantenere un'identità visiva coerente in tutti i tuoi progetti di creazione video aziendali. Questo assicura che ogni video generato si allinei perfettamente con l'aspetto e la sensazione stabiliti del tuo brand.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo