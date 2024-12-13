Creatore di Video per lo Sviluppo delle Operazioni per Aumentare l'Efficienza della Formazione

Crea video di formazione per i dipendenti coinvolgenti più velocemente con avatar AI, risparmiando tempo e risorse preziose.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i responsabili delle operazioni che devono trasmettere rapidamente "comunicazioni interne" riguardanti nuovi "video sulle operazioni aziendali" e cambiamenti procedurali, è essenziale un aggiornamento dinamico di 30 secondi. Questo video dovrebbe essere energico e ricco di infografiche, garantendo chiarezza con sottotitoli/caption precisi generati automaticamente da HeyGen, sfruttando diversi Modelli e scene per una produzione rapida.
Prompt di Esempio 2
Per semplificare contenuti video "istruttivi" complessi per team che affrontano flussi di lavoro operativi intricati, crea uno storyboard di un video esplicativo di 60 secondi. Questo video richiede uno stile visivo moderno e accessibile con elementi animati nitidi, utilizzando la funzione Testo-a-video di HeyGen per narrare il processo in un tono amichevole e chiaro, arricchito da immagini pertinenti dalla sua libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Dimostra la potenza di un "creatore di video AI" in "creatore di video per lo sviluppo delle operazioni" con una presentazione all'avanguardia di 25 secondi progettata per specialisti e responsabili di progetto, evidenziando la rapida creazione di contenuti. Il video dovrebbe essere elegante e high-tech, caratterizzato da una voce narrante sicura e veloce e da visual dinamici, enfatizzando la flessibilità di HeyGen per il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per la distribuzione su più piattaforme, efficacemente consegnato attraverso i suoi avatar AI personalizzabili.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per lo Sviluppo delle Operazioni

Ottimizza la tua formazione operativa e le comunicazioni interne con la creazione di video potenziata dall'AI, trasformando processi complessi in contenuti coinvolgenti e facili da comprendere.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo contenuto operativo direttamente nell'editor, sfruttando la funzione Testo-a-video di HeyGen per generare istantaneamente una bozza preliminare del tuo video istruttivo.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi e la Voce
Scegli da una vasta libreria di avatar AI di HeyGen per narrare il tuo contenuto, assicurando che le tue istruzioni operative siano consegnate con un presentatore virtuale coerente e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi i Tuoi Elementi di Branding
Incorpora elementi di branding personalizzati, come il tuo logo e i colori del marchio, utilizzando i controlli di branding dedicati di HeyGen per mantenere la coerenza visiva in tutti i tuoi video sulle operazioni aziendali.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video istruttivo di alta qualità ed esportalo in vari formati di rapporto d'aspetto, pronto per essere distribuito sulle tue piattaforme di Apprendimento e Sviluppo o canali di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Guida l'Accettazione Operativa

.

Crea video coinvolgenti per comunicare nuove strategie operative, motivare i team e favorire l'allineamento interno.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei progetti video creativi?

HeyGen consente agli utenti di creare video esplicativi coinvolgenti e presentazioni animate utilizzando avatar AI realistici e modelli video personalizzabili, trasformando la tua visione creativa in storie visive accattivanti a partire da un semplice script.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video?

HeyGen semplifica la creazione di video con la sua innovativa creazione video nativa da prompt, permettendoti di generare contenuti professionali rapidamente a partire da testo, completo di avatar AI avanzati e generazione di voce narrante di alta qualità.

HeyGen può essere utilizzato per produrre video istruttivi o presentazioni animate per le aziende?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video AI ideale per sviluppare video istruttivi di alta qualità e presentazioni animate. Supporta efficacemente varie esigenze di Apprendimento e Sviluppo e migliora le comunicazioni interne per video critici sulle operazioni aziendali.

Quali opzioni di personalizzazione creativa sono disponibili quando si realizzano video con HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione video, inclusa una vasta gamma di modelli video, controlli di branding completi per loghi e colori, e la flessibilità di personalizzare gli avatar AI, assicurando che i tuoi contenuti si allineino perfettamente con la tua direzione creativa.

