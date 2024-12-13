Generatore di Video di Flusso Operativo: Ottimizza i Tuoi Processi

Crea rapidamente video di formazione sui flussi di lavoro coinvolgenti da script, migliorando la formazione dei dipendenti e semplificando le SOP con la trasformazione del testo in video da script.

Crea un video introduttivo di 1 minuto per IT Manager e Responsabili Tecnici, mostrando come HeyGen funzioni come un avanzato generatore di video AI per ottimizzare la creazione di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando animazioni dinamiche per illustrare il flusso di contenuti automatizzato, supportato da una voce fuori campo chiara e articolata. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente spiegazioni dettagliate, presentando un avatar AI per illustrare flussi di lavoro tecnici complessi con precisione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo di 45 secondi progettato per i team operativi e gli specialisti del miglioramento dei processi, che dettagli i passaggi per creare un nuovo video di Procedura Operativa Standard (SOP) utilizzando HeyGen. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con immagini nitide e passo-passo per guidare l'utente, completate da una voce fuori campo AI amichevole ma autorevole. Questa dimostrazione del generatore di video di flusso operativo dovrebbe utilizzare efficacemente modelli personalizzabili e scene per evidenziare le azioni chiave, garantendo chiarezza con sottotitoli/caption automatici.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa una dimostrazione tecnica di 90 secondi per Amministratori di Sistema e Integratori SaaS, illustrando il flusso di lavoro video end-to-end per integrare la piattaforma AI generativa di HeyGen in un flusso di contenuti automatizzato esistente. Il video dovrebbe avere uno stile visivo tecnico e dettagliato, mostrando interfacce di sistema e diagrammi di flusso dei dati, arricchito da una voce fuori campo precisa ed esplicativa. Sfrutta il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per risorse visive pertinenti e dimostra il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per vari scenari di distribuzione, enfatizzando le sue capacità di pubblicazione multipiattaforma.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di formazione di 2 minuti per Formatori Aziendali e Responsabili della Formazione e Sviluppo, concentrandoti su come creare efficacemente video di formazione sui flussi di lavoro per l'inserimento di nuovi dipendenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere educativo e chiaro, con un avatar AI professionale che presenti le istruzioni, con testo sullo schermo che enfatizzi i punti chiave e supportato da sottotitoli/caption automatici accurati. Dimostra la potenza del generatore di video di formazione sui flussi di lavoro di HeyGen utilizzando avatar AI e generazione di voce fuori campo per produrre contenuti coinvolgenti e facilmente digeribili per i moduli di formazione dei dipendenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Flusso Operativo

Ottimizza i tuoi processi aziendali e la formazione dei dipendenti trasformando procedure complesse in video coinvolgenti e facili da comprendere con l'efficienza dell'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Flusso di Lavoro
Inizia digitando o incollando i dettagli del tuo flusso di lavoro operativo in uno script, utilizzando la nostra funzione "Trasformazione del testo in video da script" per visualizzare istantaneamente i tuoi contenuti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Dai vita alle tue istruzioni selezionando da una vasta gamma di "avatar AI" per narrare i tuoi contenuti, rendendo la tua formazione personale e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Accessibilità
Massimizza la chiarezza e la conformità abilitando "Sottotitoli/caption" per tutti i tuoi video operativi, assicurandoti che siano accessibili a ogni membro del team.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta completato, "Esporta" il tuo video di flusso di lavoro di alta qualità, ottimizzato con "Ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto" per una condivisione senza problemi su qualsiasi piattaforma o sistema interno.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica Procedure Operative Complesse

.

Converti flussi di lavoro operativi intricati e guide tecniche in video chiari e facili da comprendere potenziati dall'AI, migliorando la chiarezza e riducendo i tempi di formazione.

background image

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen un efficiente generatore di video di flusso operativo?

HeyGen funge da avanzato generatore di video di flusso operativo, sfruttando la sua piattaforma AI generativa per automatizzare la produzione di contenuti video diversificati. Questo potente generatore di video AI consente un flusso di contenuti altamente efficiente e automatizzato per le aziende.

HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti per la formazione dei dipendenti?

Sì, HeyGen è progettato per supportare un'integrazione LMS senza soluzione di continuità, consentendo alle aziende di distribuire facilmente video di formazione sui flussi di lavoro per la formazione dei dipendenti, SOP e onboarding. Questa capacità assicura che il tuo flusso di contenuti automatizzato possa alimentare direttamente le tue piattaforme educative.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per migliorare la qualità della produzione video?

HeyGen offre sofisticate caratteristiche tecniche come avatar AI avanzati e voiceover AI di alta qualità, garantendo un output video di livello professionale. Inoltre, vengono generati automaticamente sottotitoli/caption, migliorando significativamente l'accessibilità e il coinvolgimento degli spettatori su pubblicazioni multipiattaforma.

Come facilita HeyGen la rapida generazione di video da vari input di contenuti?

HeyGen supporta efficacemente le capacità di trasformazione del testo in video da script, consentendo agli utenti di trasformare contenuti scritti in risorse video coinvolgenti per i flussi di lavoro istantaneamente. Supporta anche le registrazioni dello schermo, offrendo flessibilità per creare video dinamici e completi rapidamente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo