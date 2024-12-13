Generatore di Video di Aggiornamento Operativo per una Comunicazione Senza Intoppi

Crea facilmente aggiornamenti operativi coinvolgenti utilizzando Text-to-video da script, migliorando la formazione sul flusso di lavoro e la comunicazione interna.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di formazione per i dipendenti di 60 secondi rivolto ai nuovi assunti, guidandoli attraverso le politiche aziendali essenziali. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva coinvolgente e moderna con una generazione di voce chiara e articolata. Impiega vari modelli e scene per presentare le informazioni in modo efficace e incorpora un avatar AI per rendere il contenuto più personale per l'inserimento dei nuovi dipendenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione sul flusso di lavoro di 30 secondi per spiegare una nuova Procedura Operativa Standard (SOP) a tutto il personale. Lo stile visivo dovrebbe essere pratico e semplice, mostrando visuali passo-passo, supportate da un audio calmo e istruttivo. Sfrutta la funzione Text-to-video da script di HeyGen per la precisione e includi il supporto della libreria multimediale/stock per illustrare le azioni chiave, assicurando la presenza di sottotitoli per una comprensione completa.
Prompt di Esempio 3
Genera un video esplicativo di 50 secondi rivolto a tutti i dipendenti, introducendo i vantaggi di un nuovo strumento di comunicazione interna. Il video necessita di uno stile visivo dinamico e conciso, con un avatar AI amichevole e musica di sottofondo leggera e ottimista. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per mostrare diverse funzionalità e sfrutta il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattare il video a varie piattaforme interne.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Aggiornamento Operativo

Trasforma facilmente i tuoi dati operativi in aggiornamenti video coinvolgenti, assicurando una comunicazione chiara e risparmiando tempo prezioso per i tuoi team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Redigi o incolla il tuo aggiornamento operativo. La nostra funzione Text-to-video da script trasforma il tuo testo in una base video dinamica, rendendo efficiente la creazione di contenuti.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli da una galleria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Questo aggiunge un tocco umano ai tuoi aggiornamenti operativi senza la necessità di riprese.
3
Step 3
Migliora con Branding e Visuali
Applica il tuo branding personalizzato con loghi e colori per garantire coerenza. Arricchisci il tuo aggiornamento con media stock e visuali pertinenti per trasmettere efficacemente le informazioni.
4
Step 4
Genera e Distribuisci
Finalizza il tuo video e sfrutta il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattarlo a diverse piattaforme. Condividi il tuo aggiornamento operativo rifinito attraverso i tuoi canali di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Comunicazioni Interne Coinvolgenti

.

Comunica efficacemente aggiornamenti operativi cruciali, annunci aziendali e messaggi di leadership a tutti i dipendenti attraverso contenuti video coinvolgenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la produzione creativa di video?

HeyGen consente agli utenti di creare video coinvolgenti con facilità. Il suo generatore di video AI, insieme alle capacità di Text-to-video da script e a una vasta gamma di avatar AI, permette una rapida produzione di video esplicativi, contenuti di marketing e altro ancora. Utilizza modelli di video integrati e generazione di voce per un vero motore creativo.

Cosa rende HeyGen uno strumento efficiente per gli aggiornamenti video operativi?

HeyGen semplifica la creazione di video di aggiornamento operativo e contenuti di formazione sul flusso di lavoro, riducendo significativamente i tempi di produzione. Trasformando gli script in video professionali utilizzando avatar AI e voiceover, HeyGen assicura una chiara comunicazione interna e una formazione efficiente dei dipendenti. Questo consente ai team operativi di risparmiare tempo prezioso.

Posso mantenere la coerenza del marchio utilizzando la piattaforma di creazione video di HeyGen?

Assolutamente. La piattaforma di creazione video AI di HeyGen offre robusti controlli di personalizzazione del marchio, permettendoti di integrare il tuo logo, i colori del marchio e altri elementi visivi direttamente nel tuo output video. Questo assicura che tutti i tuoi contenuti, dai video di marketing alle comunicazioni interne, rimangano coerenti con il marchio.

Come supporta HeyGen le diverse esigenze di contenuto con funzionalità come i sottotitoli?

HeyGen è progettato per soddisfare diverse esigenze di contenuto con funzionalità come sottotitoli automatici, rendendo i video accessibili a un pubblico più ampio. La piattaforma offre anche un ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e esportazioni per varie piattaforme, assicurando che i tuoi clip video siano ottimizzati per i contenuti sui social media o qualsiasi altro caso d'uso. Il suo editor online intuitivo rende l'editing semplice.

