Crea rapidamente contenuti formativi di impatto con il nostro generatore di video da testo, migliorando la condivisione della conoscenza e la ritenzione dei discenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un tutorial conciso di 1 minuto per i dipendenti esistenti che dimostri una nuova funzionalità del software, fungendo da prezioso documento video. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e nitido, utilizzando principalmente registrazioni dello schermo con sovrapposizioni di testo chiare, e una voce calma e autorevole generata tramite Text-to-video da script, con sottotitoli automatici per garantire l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Un team L&D ha bisogno di un video promozionale dinamico di 45 secondi per annunciare un nuovo modulo di formazione, progettato per espandere la loro libreria di video tutorial. Questo video dovrebbe presentare immagini coinvolgenti e vivaci dalla libreria multimediale/supporto stock, personalizzate secondo il loro branding tramite i modelli e le scene di HeyGen, con una voce AI energica e musica di sottofondo, per catturare l'attenzione e promuovere la partecipazione.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video istruttivo di 2 minuti per i responsabili delle operazioni e i loro team, delineando chiaramente una Procedura Operativa Standard (SOP) complessa. Il video presenterà un avatar AI semplice che spiega ogni passaggio con immagini pratiche e informative, presentato in uno stile pulito e professionale che aiuta a semplificare la creazione di video di formazione operativa. Assicurati che il video sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione Operativa

Semplifica la creazione di video di formazione operativa di impatto con AI, trasformando informazioni complesse in contenuti coinvolgenti e facili da comprendere.

Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo contenuto formativo o script. La nostra AI convertirà istantaneamente il tuo testo in scene video coinvolgenti, permettendoti di gettare rapidamente le basi per il tuo video formativo.
Step 2
Seleziona i Tuoi Visual
Migliora il tuo video scegliendo tra una varietà di "avatar AI" professionali e modelli dinamici. Questi elementi danno vita al tuo script, rendendo la tua formazione più relazionabile e coinvolgente per i dipendenti.
Step 3
Personalizza e Affina
Adatta il tuo video per abbinare perfettamente il tuo marchio. Utilizza i "controlli di branding" per aggiungere il tuo logo, regolare i colori e integrare media specifici dalla nostra libreria, assicurando un aspetto coerente e professionale.
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video di formazione operativa con "ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto" per varie piattaforme. Condividi facilmente il tuo video completato con il tuo team, accelerando il trasferimento di conoscenze e migliorando l'efficienza operativa.

Semplifica Procedure Operative Complesse

Converti procedure operative complesse e guide pratiche in video chiari e coinvolgenti generati dall'AI, migliorando efficacemente la comprensione dei dipendenti.

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per creare contenuti formativi coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di creare video coinvolgenti trasformando il testo in video formativi dinamici utilizzando avatar AI e modelli personalizzabili. Il suo motore creativo aiuta a personalizzare i video formativi con AI, assicurando che il tuo contenuto si distingua per l'onboarding dei dipendenti e la formazione operativa.

Posso personalizzare i visual e il branding per i miei video di formazione operativa con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di personalizzare i visual, aggiungere il tuo logo e applicare i colori del marchio per mantenere uno stile visivo pulito e aziendale in tutti i tuoi video formativi. Questo assicura una documentazione video coerente e video formativi personalizzati con AI.

Come beneficiano gli avatar AI e le capacità di text-to-video di HeyGen nella creazione di video formativi?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia text-to-video per semplificare la produzione di video di formazione operativa e guide pratiche. Questa potente combinazione genera automaticamente voci narranti AI professionali e sottotitoli dal tuo script, riducendo significativamente il tempo necessario per creare contenuti educativi di alta qualità.

Come semplifica HeyGen la produzione di video di formazione operativa e documentazione?

Come innovativo generatore di video di formazione operativa, HeyGen semplifica procedure operative complesse fornendo modelli e scene pre-progettati e funzionalità intuitive di text-to-video. Questo consente ai team di creare e aggiornare rapidamente la documentazione video, migliorando la condivisione della conoscenza e l'efficacia dell'apprendimento per l'onboarding dei dipendenti.

