Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea una guida visiva dinamica di 45 secondi per i tecnici in un ambiente di laboratorio, dettagliando le corrette procedure di risposta a sversamenti chimici. Lo stile visivo deve essere urgente e informativo, incorporando media di supporto dalla vasta libreria multimediale per mostrare esempi reali, combinati con testo chiaro da video basato su istruzioni del copione. Questo 'video di sicurezza in laboratorio' fornisce una formazione critica sulle 'procedure di emergenza' attraverso il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un breve briefing di sicurezza di 30 secondi per i dipendenti dell'ufficio, evidenziando le migliori pratiche di cybersecurity come password forti e consapevolezza del phishing. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, utilizzando modelli e scene vivaci per trasmettere rapidamente le informazioni, insieme a sottotitoli accessibili per garantire che tutto il personale possa seguire. Questo strumento 'creatore di video di sicurezza operativa' consente una rapida personalizzazione dei contenuti cruciali di 'formazione sulla conformità' tramite la funzione Sottotitoli di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Immagina un modulo di formazione dettagliato di 90 secondi per i responsabili del piano di fabbrica, focalizzato sulla protezione delle macchine e sui protocolli di lockout/tagout. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e tecnico, con diagrammi animati e testo sullo schermo per chiarezza, con il video finale ottimizzato utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme di apprendimento interne. Questo 'video di formazione sulla sicurezza professionale' garantisce una comprensione approfondita dei complessi 'protocolli di sicurezza' attraverso il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Sicurezza Operativa

Semplifica la creazione di video di sicurezza operativa impattanti con una piattaforma intuitiva progettata per facilità e coinvolgimento, garantendo che le informazioni critiche raggiungano efficacemente il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Iniziale
Inizia incollando il tuo copione di formazione sulla sicurezza direttamente nella piattaforma. La nostra potente funzione di testo in video converte istantaneamente le tue parole in scene dinamiche, formando la base del tuo video.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI Professionali
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per agire come presentatori sullo schermo. Questi istruttori virtuali garantiscono una consegna chiara e coerente dei tuoi messaggi di sicurezza critici.
3
Step 3
Genera Sottotitoli Accessibili
Migliora la comprensione e l'accessibilità per tutti gli studenti generando automaticamente sottotitoli accurati per l'intero video, rafforzando le informazioni chiave sulla sicurezza.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Renderizza il tuo video di sicurezza operativa completato in vari rapporti d'aspetto per una visione ottimale. Esportalo e distribuiscilo facilmente su tutte le tue piattaforme, garantendo un accesso senza interruzioni per il tuo team.

Casi d'Uso

Semplifica i Protocolli di Sicurezza Complessi

Demistifica i protocolli di sicurezza complessi e migliora l'educazione alla sicurezza operativa in modo efficace.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla sicurezza professionale con AI?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di formazione sulla sicurezza sul lavoro professionali utilizzando l'AI avanzata. Puoi trasformare i copioni in contenuti visivi coinvolgenti con la funzionalità di testo in video dal copione, con avatar AI realistici e generazione vocale naturale. Questo semplifica notevolmente il processo di diventare un creatore di video di sicurezza operativa.

Quali caratteristiche innovative offre HeyGen per personalizzare i contenuti di formazione sulla sicurezza?

HeyGen offre ampie opzioni per personalizzare i contenuti di formazione per soddisfare i tuoi specifici protocolli di sicurezza. Utilizza una vasta gamma di modelli video e accedi a un robusto supporto di libreria multimediale/stock per aggiungere elementi visivi pertinenti. Puoi anche applicare controlli di branding per garantire che i tuoi video di formazione sulla sicurezza sul lavoro siano in linea con l'identità della tua azienda.

Gli avatar AI di HeyGen possono migliorare l'efficacia dei video di formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Assolutamente, gli avatar AI realistici di HeyGen migliorano significativamente l'efficacia dei video di formazione sulla sicurezza sul lavoro agendo come istruttori relazionabili. Questi presentatori digitali mantengono gli studenti coinvolti, migliorando la ritenzione di argomenti di sicurezza cruciali attraverso dimostrazioni visive dinamiche e spiegazioni chiare. Questo crea un'esperienza di apprendimento più impattante per tutti i dipendenti.

Oltre alla creazione, come supporta HeyGen le varie esigenze di output per i video di formazione sulla sicurezza?

HeyGen garantisce che i tuoi video di formazione sulla sicurezza siano accessibili e pronti per una distribuzione ampia. La piattaforma supporta sottotitoli automatici e offre supporto multilingue, soddisfacendo una forza lavoro diversificata. Una volta creati, puoi facilmente esportare e distribuire i tuoi video di formazione sulla sicurezza AI di alta qualità su diverse piattaforme o sistemi di gestione dell'apprendimento.

