Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla sicurezza di 45 secondi progettato per il personale d'ufficio, concentrandosi sui percorsi di evacuazione d'emergenza e sull'uso degli estintori attraverso una serie di video basati su scenari. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e moderna, con un avatar AI coinvolgente che presenta il contenuto in modo calmo e informativo, aiutando a rafforzare le azioni chiave. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e i modelli e le scene per costruire rapidamente questi segmenti istruttivi chiari.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi per la formazione sulla conformità rivolto a dirigenti e team leader, evidenziando gli aggiornamenti recenti alle politiche di gestione dei materiali pericolosi. Lo stile visivo dovrebbe essere nitido e aziendale, con un tono diretto e professionale comunicato efficacemente tramite testo-a-video da script, assicurando che tutti i cambiamenti di politica cruciali siano presentati accuratamente con sottotitoli per accessibilità e rinforzo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di formazione completo di 90 secondi per i lavoratori a distanza, affrontando le migliori pratiche ergonomiche e la sicurezza generale dell'ufficio a casa utilizzando modelli di video di sicurezza che siano sia informativi che rassicuranti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole e accogliente, sfruttando la libreria multimediale/stock di HeyGen per visuali pertinenti e modelli personalizzabili per costruire segmenti coinvolgenti che promuovano un ambiente di lavoro sicuro da casa.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Sicurezza Operativa

Crea rapidamente video di sicurezza sul lavoro professionali e coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, garantendo conformità e migliorando l'efficienza della formazione dei dipendenti.

1
Step 1
Scegli un Modello di Video di Sicurezza
Seleziona dalla nostra libreria di modelli personalizzabili progettati specificamente per i video di sicurezza sul lavoro, fornendo una solida base per il tuo contenuto.
2
Step 2
Crea il Tuo Script di Sicurezza
Inserisci il tuo script di formazione e la nostra funzione testo-a-video genererà i visual e il voiceover, trasformando il testo in un video di formazione sulla sicurezza dinamico.
3
Step 3
Seleziona un Presentatore AI
Dai vita al tuo messaggio di sicurezza selezionando un avatar AI per presentare il tuo contenuto, aggiungendo un tocco umano al tuo output video di sicurezza operativa.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Genera il tuo video completo con sottotitoli automatici e esportalo nel formato desiderato, pronto per l'uso immediato nella formazione dei dipendenti.

Casi d'Uso

Chiarisci Procedure di Sicurezza Complesse

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di sicurezza operativa?

HeyGen semplifica la creazione di video di sicurezza operativa trasformando gli script in video professionali utilizzando avatar AI realistici e tecnologia testo-a-video. Questo potente generatore di video di sicurezza operativa ti aiuta a ottimizzare il tuo flusso di lavoro, consentendo una rapida produzione di contenuti formativi essenziali.

Sono disponibili modelli per i video di sicurezza sul lavoro comuni?

Sì, HeyGen offre una libreria di modelli personalizzabili specificamente progettati per i video di sicurezza sul lavoro, rendendo facile creare contenuti di impatto. Questi modelli, combinati con un presentatore AI, semplificano il processo per qualsiasi creatore di video di sicurezza.

Quali capacità offre HeyGen per una formazione sulla conformità efficace?

Per una formazione sulla conformità efficace e la formazione dei dipendenti, HeyGen offre avatar AI e sottotitoli automatici per garantire chiarezza e accessibilità. La nostra piattaforma facilita video basati su scenari, rendendo i complessi argomenti di conformità coinvolgenti e comprensibili per tutti i dipendenti.

HeyGen può assistere nella generazione di video di formazione sulla sicurezza AI in modo efficiente?

Assolutamente. HeyGen è un avanzato generatore di video di formazione sulla sicurezza AI che ti consente di produrre video di formazione sulla sicurezza di alta qualità con incredibile efficienza. Sfrutta le nostre capacità di testo-a-video e i presentatori AI per automatizzare il tuo processo di creazione video e soddisfare rapidamente le tue esigenze di formazione.

