Semplifica la creazione di video coinvolgenti sul rischio operativo e migliora la ritenzione senza sforzo. Trasforma i tuoi script in visual professionali con la funzione di testo in video.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video esplicativo di 1 minuto rivolto a professionisti delle risorse umane e responsabili della conformità, mostrando come l'automazione del flusso di lavoro semplifica il monitoraggio della conformità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e coinvolgente, utilizzando grafica animata per illustrare i processi. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script e i Template e scene personalizzabili per produrre rapidamente questo contenuto educativo.
Produci un video di comunicazione interna di 45 secondi per i dipartimenti IT e le parti interessate interne, evidenziando le misure critiche di sicurezza dei dati migliorate dall'analisi predittiva. Adotta uno stile visivo dinamico e orientato alla tecnologia con elementi futuristici e una narrazione chiara e informativa. Migliora l'accessibilità con i Sottotitoli/caption automatici di HeyGen e arricchisci i visual utilizzando il suo ampio supporto di libreria/stock multimediale.
Progetta un video panoramico tecnico di 2 minuti per architetti IT aziendali e decisori, dettagliando la scalabilità e l'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi esistenti per migliorare la resilienza operativa. Il video dovrebbe avere uno stile visivo aziendale, altamente informativo, con diagrammi architettonici e una voce professionale, equilibrata, maschile o femminile. Sfrutta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per varie piattaforme e i suoi Template e scene professionali per strutturare efficacemente le informazioni complesse.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Migliora la Formazione sul Rischio Operativo.
Migliora la comprensione e la ritenzione dei protocolli di rischio operativo cruciali e delle linee guida sulla sicurezza attraverso contenuti video generati dall'AI coinvolgenti.
Scala l'Educazione alla Sicurezza e alla Conformità.
Produci e distribuisci rapidamente corsi di sicurezza completi e documentazione di conformità a una forza lavoro globale, garantendo standard operativi coerenti.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla sicurezza per il rischio operativo?
HeyGen semplifica il processo di produzione permettendoti di trasformare script di testo in video di formazione sulla sicurezza professionali utilizzando avatar AI realistici e tecnologia avanzata di testo in video, tutto attraverso una piattaforma intuitiva e senza codice.
Posso personalizzare i template di formazione sulla sicurezza di HeyGen per affrontare i miei specifici protocolli di sicurezza sul lavoro?
Assolutamente. HeyGen offre una vasta gamma di template personalizzabili e una libreria multimediale completa, permettendoti di adattare i video di formazione sulla sicurezza con il tuo branding specifico, visual e messaggi per visualizzare efficacemente i rischi operativi e i protocolli di sicurezza.
HeyGen supporta la creazione di video sul rischio operativo per una forza lavoro diversificata e multilingue?
Sì, HeyGen fornisce un robusto supporto multilingue, inclusa la generazione di voiceover in più lingue e sottotitoli automatici. Questo assicura che i tuoi contenuti di sensibilizzazione sulla sicurezza e i video di formazione siano accessibili e compresi da tutta la tua forza lavoro globale, migliorando la ritenzione e la conformità.
Come possono essere integrati i video di HeyGen nei sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti per il monitoraggio della conformità?
HeyGen supporta l'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi LMS, permettendo una facile distribuzione e automazione del flusso di lavoro dei tuoi video di formazione sulla sicurezza. Puoi esportare i tuoi contenuti finiti in più rapporti d'aspetto, garantendo un'ampia accessibilità e facilitando il monitoraggio della conformità su varie piattaforme.