Aumenta l'Efficienza con il Nostro Creatore di Video Online

Ottimizza la gestione del tuo flusso di lavoro con il nostro editor video online, creando video da testo senza sforzo utilizzando 'Creazione da testo a video da script'.

531/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 60 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e creatori di contenuti, illustrando come un generatore di video AI possa elevare il loro brand. Visivamente, pensa a qualcosa di coinvolgente e moderno, con musica di sottofondo vivace e un avatar AI entusiasta che mostra varie funzionalità. Questo video dovrebbe enfatizzare la creazione senza sforzo di contenuti di alta qualità, portando infine a esportazioni impressionanti in 4K. Concentrati sulla funzione avatar AI di HeyGen per personalizzare i messaggi.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 2 minuti per educatori e sviluppatori di contenuti e-learning, spiegando il potere di un editor video online per l'accessibilità. Lo stile visivo dovrebbe essere educativo e chiaro, con testo sincronizzato sullo schermo e un tono amichevole e istruttivo. Questo pezzo dovrebbe evidenziare quanto facilmente HeyGen permetta agli utenti di aggiungere sottotitoli precisi ai loro contenuti, garantendo una maggiore portata e comprensione. Mostra la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per un'esperienza di apprendimento inclusiva.
Prompt di Esempio 3
Produci un tutorial conciso di 45 secondi per editor video professionisti e team di post-produzione su come sfruttare HeyGen per ottimizzare la creazione iniziale di contenuti all'interno del loro software di editing video esistente. Il video dovrebbe avere uno stile visivo tecnico e preciso, dimostrando transizioni senza soluzione di continuità e audio ad alta fedeltà, narrato da una voce esperta e sicura. Questo flusso di lavoro migliora la loro produzione creativa integrando le capacità di HeyGen come modelli predefiniti e scene, che possono poi essere perfezionati per un editing avanzato, mostrando il valore dell'integrazione con Premiere Pro.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Online

Ottimizza la creazione di video dal concetto alla consegna con strumenti intuitivi progettati per la collaborazione del team e un output professionale.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia utilizzando la capacità di HeyGen di creare video da testo a partire da uno script per generare rapidamente la tua bozza iniziale di video, gettando le basi per il tuo progetto.
2
Step 2
Migliora il Tuo Contenuto
Eleva il tuo messaggio integrando avatar AI o generando automaticamente sottotitoli/caption per aumentare il coinvolgimento e l'accessibilità, sfruttando la potenza di un generatore di video AI.
3
Step 3
Collabora e Affina
Utilizza le funzionalità integrate di revisione e approvazione per raccogliere feedback in modo efficiente, assicurando che il tuo video sia in linea con gli obiettivi del team e mantenendo una gestione del flusso di lavoro fluida.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video regolando il ridimensionamento dell'aspetto per varie piattaforme ed esportando in alta qualità per una condivisione e presentazioni senza soluzione di continuità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Formazione Potenziati dall'AI

.

Migliora i risultati di apprendimento e il coinvolgimento creando materiali di formazione dinamici potenziati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Quali sono le capacità principali di HeyGen come "generatore di video AI"?

HeyGen potenzia gli utenti come un avanzato "generatore di video AI", facilitando la "creazione da testo a video" con "avatar AI" realistici, "generazione di voiceover" e "sottotitoli". Semplifica notevolmente il processo di "creatore di video online" per risultati professionali.

Come può HeyGen migliorare la "gestione del flusso di lavoro" professionale?

HeyGen supporta una gestione efficiente del "flusso di lavoro" consentendo ai team di collaborare su progetti video direttamente all'interno della piattaforma. Fornisce una gestione organizzata dei "File" e funzionalità per "Condivisioni e Presentazioni", garantendo un processo semplificato per la creazione di contenuti "potenziati dall'AI".

HeyGen supporta funzionalità avanzate di "software di editing video" come "Rimuovi Sfondo"?

Come "editor video online", HeyGen si concentra sulla generazione di video "potenziati dall'AI" con "avatar AI" e "creazione da testo a video". Sebbene semplifichi la produzione video, la funzionalità diretta di "Rimuovi Sfondo" non è esplicitamente elencata come caratteristica principale all'interno delle sue capacità verificate. Gli utenti possono sfruttare le "esportazioni in 4K" per ulteriori perfezionamenti in altri "software di editing video".

Quali opzioni di esportazione offre HeyGen per i progetti di "creatore di video online"?

HeyGen garantisce un output di alta qualità per i tuoi progetti di "creatore di video online", supportando esportazioni nitide in "4K" per una chiarezza impeccabile. Fornisce anche opzioni per "sottotitoli" generati automaticamente e garantisce "audio pulito", rendendo i tuoi video professionali e pronti per varie piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo