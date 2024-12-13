Creatore di Video Online: Trasforma le Tue Idee in Contenuti Coinvolgenti

Crea video straordinari senza sforzo. La nostra piattaforma intuitiva trasforma il tuo copione in immagini coinvolgenti con una potente tecnologia Text-to-video.

Immagina di creare un video raffinato di 60 secondi che dimostri il tuo ultimo software AI. Pensato per innovatori tecnologici e startup, questo video dovrebbe presentare immagini eleganti e moderne con animazioni pulite e una voce narrante professionale generata utilizzando gli avatar AI di HeyGen, trasformando il tuo copione in una narrazione coinvolgente che sfrutta efficacemente le capacità del tuo creatore di video online.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video promozionale dinamico di 45 secondi per catturare l'attenzione di piccoli imprenditori e professionisti del marketing, presentando un nuovo prodotto o servizio. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e vivace, incorporando colori brillanti e sovrapposizioni di testo dinamiche, il tutto sfruttando i numerosi modelli e scene di HeyGen per creare rapidamente video con una traccia di sottofondo accattivante, rendendoti un editor video efficiente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo educativo di 90 secondi progettato per educatori e creatori di contenuti e-learning, scomponendo un argomento tecnico complesso. Questo video richiede uno stile visivo informativo, utilizzando grafica illustrativa e testo su schermo, supportato da una voce narrante chiara e articolata generata tramite la funzione Text-to-video di HeyGen per garantire una pronuncia e un ritmo precisi per i tuoi contenuti formativi.
Prompt di Esempio 3
Costruisci una guida completa di 2 minuti per social media manager e creatori di contenuti, dimostrando come adattare i contenuti video per varie piattaforme. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e adattabile, con tagli rapidi e una colonna sonora motivante, utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per adattare senza problemi i tuoi progetti di creatore di video online per una visione ottimale su tutti i canali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Online

Produci senza sforzo video di alta qualità per qualsiasi scopo, dal marketing ai social media, con strumenti intuitivi e funzionalità potenziate dall'AI.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Inizia scegliendo tra la nostra vasta gamma di modelli professionali, o inizia da zero con una tela bianca per costruire il tuo video.
2
Step 2
Carica o Aggiungi i Tuoi Media
Aggiungi facilmente le tue foto e video, o esplora la nostra vasta libreria di stock per trovare le risorse perfette per il tuo progetto.
3
Step 3
Applica Miglioramenti e Strumenti AI
Migliora il tuo video aggiungendo una voce narrante professionale utilizzando la nostra funzione di generazione di voiceover integrata.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Scarica il tuo video finale in vari formati e rapporti d'aspetto, perfettamente ottimizzato per la condivisione su tutti i tuoi canali social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo dei Clienti Coinvolgenti

.

Mostra storie di successo dei clienti con video AI coinvolgenti, costruendo fiducia e dimostrando efficacemente il valore del prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica la creazione di contenuti il creatore di video AI di HeyGen?

Il creatore di video AI di HeyGen semplifica il processo di produzione convertendo il testo in video utilizzando strumenti AI avanzati. Gli utenti possono generare rapidamente contenuti video coinvolgenti dai copioni, sfruttando una vasta gamma di modelli e avatar AI realistici. Questo rende la creazione di video di alta qualità accessibile a tutti.

Quali funzionalità di editing video offre HeyGen per la personalizzazione?

HeyGen offre funzionalità di editor video robuste, inclusi elementi intuitivi di trascinamento, rimozione dello sfondo e generazione integrata di voiceover. Puoi anche generare facilmente sottotitoli, utilizzare la nostra vasta libreria di stock e esportare i tuoi video in vari formati e rapporti d'aspetto. Queste funzionalità garantiscono una personalizzazione completa per i tuoi progetti.

Posso utilizzare il creatore di video online di HeyGen su diversi dispositivi?

Sì, il creatore di video online di HeyGen è una piattaforma basata su browser progettata per funzionare senza problemi su qualsiasi dispositivo, offrendo la massima flessibilità. Tutti i tuoi progetti sono archiviati in modo sicuro nel cloud, consentendo un editing e un accesso senza sforzo da qualsiasi luogo con una connessione internet. Questo garantisce un'interfaccia coerente e facile da usare su tutte le piattaforme.

Come posso ottenere una qualità professionale nei video creati con HeyGen?

HeyGen garantisce risultati professionali attraverso funzionalità come il rendering ultrarapido e l'anteprima in tempo reale, consentendo iterazioni e regolazioni rapide. Puoi incorporare controlli di branding, aggiungere sottotitoli e sfruttare la nostra libreria multimediale per produrre contenuti video raffinati e di alta qualità ogni volta. Questo consente agli utenti di creare narrazioni coinvolgenti con facilità.

