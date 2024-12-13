Il Miglior Generatore di Video Online per Contenuti Straordinari

Genera video professionali senza sforzo con il nostro generatore di video AI, sfruttando potenti capacità di Text-to-video from script.

Crea un video tutorial di 1 minuto per professionisti del settore tecnologico, dimostrando come generare rapidamente video esplicativi tecnici utilizzando un generatore di video online. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e minimalista, concentrandosi su registrazioni dello schermo dell'interfaccia del software, accompagnate da una voce fuori campo precisa e informativa. Metti in evidenza la capacità di HeyGen "Text-to-video from script" per mostrare come un copione complesso possa essere convertito in una spiegazione visiva coinvolgente con il minimo sforzo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto al personale di supporto IT, mostrando le funzionalità avanzate degli strumenti di creazione video per guide di risoluzione dei problemi. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e passo-passo con annotazioni sullo schermo e una narrazione audio calma e guida. Sottolinea come la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen garantisca accessibilità e chiarezza per tutti gli spettatori, in particolare quando si spiegano processi tecnici complessi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di leadership di pensiero di 2 minuti per scrittori tecnici e project manager, illustrando l'impatto trasformativo di un generatore di video AI sui flussi di lavoro della documentazione tecnica. Il design visivo dovrebbe essere moderno e basato su infografiche, mostrando dati e casi studio, accompagnato da una voce fuori campo autorevole e professionale. Dimostra la potenza degli "AI avatars" di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo chiaro senza bisogno di un presentatore dal vivo, semplificando la produzione di contenuti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di confronto delle funzionalità di 1 minuto e 30 secondi per sviluppatori e ingegneri del software, evidenziando i vantaggi tecnici dell'utilizzo di un editor video online per aggiornamenti di progetto collaborativi. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico e veloce con schermi divisi e tagli rapidi che dimostrano varie funzionalità di editing, accompagnato da una traccia audio energica e concisa. Mostra la funzione di HeyGen "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per adattare facilmente i contenuti su diverse piattaforme tecniche e formati di documentazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Online

Genera video professionali rapidamente e facilmente con il nostro generatore di video online potenziato dall'AI, trasformando le tue idee in contenuti visivi coinvolgenti in pochi clic.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando da una vasta gamma di template predefiniti o inizia con una tela bianca per costruire il tuo video da zero, impostando il palcoscenico per la tua visione creativa.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Incolla il tuo copione per generare istantaneamente video utilizzando le capacità di Text-to-video from script, o carica i tuoi media per raccontare la tua storia in modo efficace.
3
Step 3
Personalizza con l'AI
Applica Auto Caption per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento, assicurando che i tuoi contenuti video siano compresi da un pubblico più ampio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta il tuo video finale in vari rapporti d'aspetto per piattaforme come i social media, rendendolo pronto per raggiungere il tuo pubblico in modo efficiente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione e Educazione Potenziate

.

Sviluppa contenuti video dinamici generati dall'AI per migliorare significativamente il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze nei programmi di formazione.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per utenti di tutti i livelli di abilità?

HeyGen è un "generatore di video online" intuitivo che semplifica l'intero processo di "creazione di video". La sua interfaccia user-friendly consente a chiunque di produrre facilmente video di alta qualità senza un'esperienza estesa di "editing video", tutto da una comoda piattaforma "cloud-based".

HeyGen può convertire il mio testo in contenuti video coinvolgenti con voiceover realistici?

Assolutamente. HeyGen eccelle come "generatore di video AI", offrendo potenti capacità di "Text to Video". Basta inserire i tuoi "prompt di testo", e HeyGen genererà automaticamente "voiceover" dal suono naturale per dare vita al tuo copione.

HeyGen include funzionalità avanzate per l'accessibilità e il coinvolgimento dei video?

Sì, HeyGen fornisce robuste funzionalità tecniche come la generazione automatica di "Auto Caption", garantendo che i tuoi contenuti siano accessibili e coinvolgenti per un pubblico più ampio. Questa capacità avanzata semplifica la post-produzione, permettendoti di concentrarti sul tuo messaggio.

Quali benefici specifici offrono gli AI avatars e i template di HeyGen?

HeyGen offre una vasta gamma di "template predefiniti" e realistici "AI avatars" che fungono da "talking heads" professionali. Questo ti permette di creare rapidamente video raffinati per vari scopi, accelerando notevolmente il tuo flusso di lavoro di "video maker".

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo