Generatore di Video di Formazione Online: Crea Corsi Coinvolgenti
Trasforma il tuo L&D con video di formazione di alta qualità, sfruttando il testo-a-video da script per una rapida creazione di contenuti.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Immagina di realizzare un video istruttivo altamente coinvolgente di 90 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese e i responsabili delle risorse umane, dimostrando la semplicità di produrre video di formazione efficaci per l'inserimento di nuovi dipendenti. La presentazione visiva dovrebbe essere luminosa e facile da usare, con testo sullo schermo che evidenzia i passaggi chiave, accompagnato da una narrazione vivace e incoraggiante. Questo video sottolineerà la potenza della funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare il materiale scritto in esperienze di apprendimento visivo coinvolgenti.
Sviluppa un video di formazione aziendale conciso di 2 minuti rivolto ai dipartimenti di formazione aziendale e ai progettisti didattici, illustrando la velocità e la qualità raggiunte utilizzando un generatore di video AI. Lo stile visivo sarà moderno e informativo, incorporando transizioni di scena dinamiche e visualizzazioni di dati per mantenere l'interesse degli spettatori, abbinato a una voce fuori campo autorevole e chiaramente articolata. Evidenzia le sofisticate capacità di generazione di voce fuori campo all'interno di HeyGen, mostrando come le voci personalizzate possano migliorare l'impatto professionale dei video di formazione aziendale.
Progetta un tutorial coinvolgente di 45 secondi per educatori e amministratori di LMS, concentrandoti su come i modelli personalizzabili possano semplificare la creazione di contenuti per sistemi di gestione dell'apprendimento diversificati. Lo stile visivo dovrebbe essere accessibile e chiaro, dimostrando varie applicazioni dei modelli con sovrapposizioni di testo facili da leggere e una narrazione calma e guida. Sottolinea come la robusta funzione di sottotitoli/caption di HeyGen garantisca accessibilità e comprensione in diversi ambienti di apprendimento per tutti i partecipanti alla formazione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi le Opportunità di Apprendimento.
Sviluppa e distribuisci in modo efficiente una gamma più ampia di corsi di formazione, estendendo la portata a un pubblico globale di studenti.
Migliora l'Efficacia della Formazione.
Sfrutta i video potenziati dall'AI per aumentare significativamente il coinvolgimento degli studenti e migliorare la ritenzione delle conoscenze in tutti i programmi di formazione.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione tecnica?
HeyGen funge da avanzato generatore di video AI, permettendo agli utenti di trasformare script in video di formazione professionali con avatar AI e voci fuori campo AI, semplificando notevolmente il processo di produzione per i team L&D. Questo generatore di testo-a-video elimina la necessità di strumenti complessi di editing video.
HeyGen può personalizzare gli avatar AI per i contenuti di formazione aziendale?
Sì, HeyGen consente un'ampia personalizzazione degli avatar AI per allinearsi con l'identità del tuo marchio nei video di formazione aziendale, supportando controlli di branding come loghi e colori. Puoi scegliere da una vasta libreria di volti parlanti o persino creare un avatar personalizzato per garantire un'esperienza visiva coerente.
Qual è il processo del generatore di testo-a-video di HeyGen per creare moduli di apprendimento?
Il generatore di testo-a-video di HeyGen ti permette di inserire semplicemente il tuo script, e l'AI lo convertirà in un video dinamico utilizzando presentatori virtuali e voci fuori campo. Questa capacità robusta semplifica lo sviluppo di video di formazione coinvolgenti adatti a qualsiasi sistema di gestione dell'apprendimento.
HeyGen supporta la registrazione dello schermo per dimostrazioni tecniche?
Sebbene HeyGen si concentri principalmente su contenuti generati da AI con avatar AI e testo-a-video da script, si integra perfettamente con registrazioni dello schermo esistenti o media esterni. Puoi facilmente caricare e combinare le tue registrazioni dello schermo con le scene generate da AI di HeyGen per creare video di formazione completi.