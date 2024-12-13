Aumenta le Vendite con il Nostro Video Maker per Negozi Online

Produci facilmente video di prodotto professionali per il tuo negozio e converti più clienti con la nostra funzione di trasformazione del testo in video.

Crea una vivace presentazione video di 30 secondi per piccoli imprenditori, dimostrando quanto sia facile creare contenuti coinvolgenti per le loro esigenze di video maker per negozi online. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico con musica pop moderna, accompagnato da una voce fuori campo chiara generata utilizzando la funzione di generazione vocale di HeyGen, evidenziando il processo semplificato di creazione video.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale di 45 secondi rivolto ai professionisti del marketing, illustrando l'impatto degli avatar AI nelle strategie di marketing video per l'ecommerce. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante e coinvolgente, con musica di sottofondo contemporanea e grafica dinamica, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni chiave, arricchite da sottotitoli chiari.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dimostrativo informativo di 60 secondi specificamente per i creatori di contenuti, rivelando l'efficienza di un video maker online per presentare nuovi prodotti. L'estetica dovrebbe essere pulita e precisa, guidata da una traccia strumentale vivace e dalla capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per narrare le caratteristiche del prodotto, dimostrando la facilità di creare video di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio social media incisivo di 15 secondi per i proprietari di negozi e-commerce impegnati, mostrando come un generatore di video AI possa produrre rapidamente contenuti di marketing video per l'ecommerce coinvolgenti. Questo video dovrebbe presentare una traccia audio veloce e di tendenza e testi audaci, sfruttando i Template e le scene di HeyGen per una creazione rapida e visivi dinamici.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker per Negozi Online

Crea rapidamente video di prodotto accattivanti per il tuo negozio online con strumenti potenziati dall'AI, migliorando il coinvolgimento e aumentando le vendite.

1
Step 1
Scegli un Modello
Inizia il tuo video di prodotto facilmente selezionando tra una varietà di modelli video pronti all'uso progettati per l'e-commerce.
2
Step 2
Carica i Media del Prodotto
Aggiungi senza sforzo le immagini e i clip video del tuo prodotto dalla tua libreria multimediale per mostrare efficacemente i tuoi articoli nei video dimostrativi.
3
Step 3
Genera Narrazione AI
Arricchisci il tuo video con voiceover professionali utilizzando la nostra avanzata funzione di Text to Speech per spiegare i benefici del prodotto.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di alta qualità e condividilo facilmente sul tuo negozio online, sui social media e sui canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze dei Clienti

.

Trasforma il feedback dei clienti in testimonianze video persuasive per costruire fiducia e credibilità per il tuo marchio.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video dimostrativi di prodotto coinvolgenti per il mio negozio online?

HeyGen, un avanzato generatore di video AI, ti consente di produrre video dimostrativi di prodotto accattivanti utilizzando avatar AI realistici e modelli video personalizzabili, perfetti per migliorare il tuo marketing video per l'ecommerce.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per l'editing video?

HeyGen offre un video maker online completo con un editor drag-and-drop facile da usare e una vasta gamma di modelli video, permettendoti di aggiungere facilmente animazioni, musica e altro alle tue creazioni.

HeyGen può migliorare i miei contenuti video con funzionalità avanzate?

Assolutamente. HeyGen integra potenti funzionalità come il realistico Text to Speech per voiceover dinamici e la possibilità di rimuovere sfondi video, conferendo ai tuoi video un aspetto lucido e professionale per qualsiasi piattaforma.

È facile produrre video di alta qualità e condividerli con HeyGen?

Sì, HeyGen supporta esportazioni in risoluzione 4K, garantendo che i tuoi contenuti appaiano straordinari. Una volta creati, puoi facilmente condividere i tuoi video professionalmente modificati sui social media e altre piattaforme per massimizzare la tua portata.

