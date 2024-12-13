Creatore di Video Promozionali per Negozi Online per una Crescita Immediata delle Vendite

Aumenta le vendite del tuo eCommerce e cattura il pubblico con straordinari modelli di video e una creazione senza sforzo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo convincente di 45 secondi rivolto ai responsabili marketing che cercano di aumentare le vendite attraverso contenuti coinvolgenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e chiaro, con un avatar AI amichevole che guida la narrazione con visuali pulite e ottimistiche e musica di sottofondo. Sottolinea come gli "Avatar AI" di HeyGen e le capacità di "Generazione di voiceover" naturali possano semplificare la creazione di una soluzione efficace per il Promo Video Maker AI.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un annuncio promozionale veloce di 15 secondi rivolto ai marketer dei social media che necessitano di contenuti rapidi e d'impatto per il loro negozio online. Questo video dovrebbe essere alla moda e visivamente guidato con testi sovrapposti prominenti, accompagnato da musica pop accattivante. Mostra la facilità di generare tali contenuti di marketing sui social media utilizzando il "Testo in video da script" di HeyGen e i "Sottotitoli/caption" automatici per il massimo coinvolgimento.
Prompt di Esempio 3
Mostra come i responsabili del brand possano creare un video promozionale sofisticato di 60 secondi per mantenere un'immagine di marca coerente su varie piattaforme per i loro negozi eCommerce. Il video dovrebbe esibire uno stile visivo raffinato e lucido con una palette di colori centrata sul brand e musica strumentale aziendale. Concentrati sul potere del "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per adattare contenuti video personalizzati per diversi canali sfruttando il "Supporto della libreria multimediale/stock" per visuali di alta qualità.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali per Negozi Online

Crea senza sforzo video promozionali accattivanti per il tuo negozio online per coinvolgere i clienti e aumentare le vendite con la nostra piattaforma AI intuitiva.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando tra una varietà di modelli video professionali progettati per negozi online, garantendo un inizio rapido e facile alla creazione del tuo video promozionale.
2
Step 2
Aggiungi il Contenuto del Tuo Prodotto
Carica le immagini e i video del tuo prodotto e utilizza la nostra vasta libreria multimediale per migliorare il tuo video promozionale con visuali e elementi di branding pertinenti.
3
Step 3
Genera una Narrazione Coinvolgente
Migliora il tuo messaggio generando voiceover realistici direttamente dal tuo script, garantendo una comunicazione chiara e d'impatto per la promozione del tuo negozio online.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video promozionale regolando i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme, quindi esporta la tua creazione di alta qualità pronta per il marketing sui social media e il tuo negozio online.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di un video promozionale per la mia attività?

HeyGen semplifica il processo di creazione di un video promozionale offrendo una vasta gamma di modelli video personalizzabili. Puoi generare rapidamente contenuti coinvolgenti dal tuo script, rendendolo un creatore di video promozionali efficiente per qualsiasi esigenza aziendale.

HeyGen consente di avere voiceover AI realistici nei video promozionali?

Sì, HeyGen dispone di avanzate capacità AI che ti permettono di generare voiceover realistici per i tuoi video promozionali. Insieme agli avatar AI, HeyGen ti aiuta a creare annunci promozionali professionali con narrazioni d'impatto senza bisogno di strumenti complessi di editing video.

Posso brandizzare i miei video promozionali creati con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del brand senza soluzione di continuità nei tuoi video promozionali. Questo assicura che i tuoi contenuti video, sia per un negozio online che per il marketing sui social media, mantengano un aspetto coerente e professionale.

Che tipo di video promozionali può aiutarmi a creare HeyGen per diverse piattaforme?

HeyGen è un versatile creatore di video promozionali che ti consente di creare vari tipi di video promozionali, inclusi annunci promozionali coinvolgenti e video esplicativi dettagliati. Con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le capacità di sottotitolazione, puoi ottimizzare i tuoi contenuti per il marketing sui social media, negozi online e altre piattaforme.

