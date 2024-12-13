Creatore di Video Didattici Online: Crea Video Educativi Coinvolgenti

Crea facilmente video educativi straordinari e interattivi per studenti e insegnanti utilizzando avatar AI per aumentare il coinvolgimento e la comprensione.

Crea un video esplicativo vivace di 60 secondi progettato per studenti delle scuole medie, semplificando principi scientifici complessi. Lo stile visivo dovrebbe essere ricco di animazioni brillanti e grafiche coinvolgenti, accompagnato da una voce narrante chiara ed entusiasta. Sfrutta i "Templates & scenes" di HeyGen per assemblare rapidamente sequenze dinamiche e visivamente accattivanti che catturano l'attenzione e migliorano l'apprendimento.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo professionale ma accessibile di 45 secondi rivolto a nuovi insegnanti, guidandoli attraverso il processo di invio digitale della scuola. Questo video dovrebbe presentare un "avatar AI" amichevole che spiega chiaramente i passaggi chiave, con un'estetica visiva pulita e un audio calmo e informativo. Questo aiuta a creare video di formazione efficaci senza la necessità di registrare talenti dal vivo, garantendo una consegna coerente per gli insegnanti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tour virtuale ispiratore di 90 secondi del campus rivolto a potenziali studenti e ai loro genitori. Il video necessita di uno stile visivo di alta qualità e cinematografico che mostri i punti salienti del campus, accompagnato da musica strumentale edificante e una voce narrante coinvolgente. Utilizzando il "Media library/stock support" di HeyGen, puoi integrare le riprese in loco con B-roll accattivanti, aiutando a creare un video di marketing scolastico immersivo che attira nuove iscrizioni.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video educativo conciso di 30 secondi per spiegare un concetto rapido in matematica per studenti che necessitano di rinforzo visivo e testuale. Lo stile dovrebbe essere semplice e accessibile, con animazioni di testo chiare e una voce narrante diretta e semplice. Assicurati che i "Sottotitoli/didascalie" siano visualizzati in modo prominente per supportare i diversi studenti in queste lezioni basate su video, migliorando la comprensione per ogni studente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Creatore di Video Didattici Online

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti educativi in lezioni video coinvolgenti e potenziate dall'AI con una piattaforma progettata per insegnanti e studenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia redigendo il contenuto della tua lezione. Scrivi o incolla il tuo script e lascia che il potente generatore di video AI della piattaforma trasformi il tuo testo nella base per un video educativo dinamico.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Personalizza la tua lezione scegliendo un presentatore virtuale. Integra un avatar AI per presentare il tuo contenuto, aggiungendo un elemento visivo professionale e accattivante per il tuo pubblico.
3
Step 3
Migliora la Tua Lezione
Aumenta la comprensione e l'accessibilità per tutti gli studenti. Aggiungi facilmente testi animati e sottotitoli generati automaticamente, rendendo il tuo contenuto educativo chiaro e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza la tua creazione e preparala per la distribuzione. Utilizza opzioni di esportazione versatili per scaricare il video in vari formati, pronto per essere condiviso con la tua comunità scolastica.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi con l'AI

.

Trasforma concetti intricati in lezioni video chiare, digeribili e coinvolgenti per migliorare la comprensione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video educativi coinvolgenti?

HeyGen funge da generatore di video AI intuitivo, consentendo a educatori e studenti di creare video educativi accattivanti con modelli personalizzabili, avatar AI e ricchi modelli video, rendendo i materiali didattici dinamici e interattivi.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per realizzare rapidamente video di lezioni online?

HeyGen semplifica la creazione di video di lezioni online con funzionalità come l'editing drag-and-drop, la sintesi vocale AI e una libreria di media stock completa. Puoi facilmente aggiungere elementi visivi delle lezioni, animazioni personalizzate e inserire emoji per creare video straordinari senza bisogno di competenze tecniche.

HeyGen può aiutare a creare video istruttivi professionali per insegnanti e scuole?

Assolutamente, HeyGen è una piattaforma di creazione video robusta ideale per insegnanti e scuole. Consente la produzione di video istruttivi di alta qualità utilizzando avatar AI, presentazioni animate e controlli di branding per mantenere un'immagine professionale e coerente in tutte le lezioni basate su video.

Come utilizza HeyGen l'AI per ottimizzare la produzione di video educativi?

HeyGen sfrutta strumenti potenziati dall'AI come avatar AI, sintesi vocale AI e scriptwriter AI per trasformare il testo in video. Questo strumento video intelligente riduce drasticamente i tempi di creazione video, permettendo agli educatori di concentrarsi sul contenuto mentre HeyGen gestisce le grafiche animate e le presentazioni video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo