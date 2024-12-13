Creatore di Video Pubblicitari Online: Crea Annunci Video ad Alto Tasso di Conversione

Progetta un annuncio video accattivante di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer digitali, dimostrando il processo senza sforzo di creazione di "annunci video" professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso, dinamico e caratterizzato da testo coinvolgente sullo schermo, accompagnato da una colonna sonora moderna e vivace. Evidenzia come il "creatore di video pubblicitari online" sfrutti "modelli e scene" per semplificare l'intero flusso di lavoro di produzione, consentendo agli utenti di lanciare campagne rapidamente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessario un video di marketing sofisticato di 45 secondi per marchi di e-commerce e agenzie di marketing che mirano a personalizzare il loro approccio. Con un'estetica visiva elegante e professionale, che incorpora grafiche pulite e transizioni fluide, e caratterizzato da una voce fuori campo chiara e persuasiva, questo video mostrerà la potenza di un "creatore di annunci video AI". Sottolinea l'uso di "avatar AI" per creare "annunci video personalizzati" che risuonano profondamente con il pubblico di riferimento.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video promozionale di 60 secondi per product manager e startup che lanciano funzionalità innovative, concentrandosi sulla presentazione di informazioni complesse in modo coinvolgente. Lo stile visivo dovrebbe essere ricco e immersivo, con sequenze esplicative animate e dettagliati primi piani del prodotto accompagnati da una colonna sonora motivazionale e cinematografica. Questo "video di marketing" dovrebbe utilizzare una "generazione di voce fuori campo" precisa per articolare i benefici, trasformando concetti dettagliati in "animazioni" facilmente digeribili.
Prompt di Esempio 3
Per creatori di contenuti e imprenditori impegnati, produci un tutorial video conciso di 15 secondi che dimostri come "generare annunci AI con solo testo" senza sforzo. L'approccio visivo dovrebbe essere semplice e altamente pratico, mostrando i passaggi dell'interfaccia utente con chiari suggerimenti sullo schermo e una narrazione amichevole e incoraggiante. Illustra l'efficienza della funzione "da testo a video da script", consentendo a chiunque di "creare annunci video" da un semplice concetto a un risultato raffinato in pochi istanti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari Online

Crea senza sforzo annunci video accattivanti che catturano l'attenzione e generano risultati. Crea video di marketing professionali con strumenti potenziati dall'AI e funzionalità intuitive.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Pubblicitario
Inizia redigendo il tuo script pubblicitario. Utilizza la nostra funzione "Da testo a video da script" per "generare annunci AI con solo testo" istantaneamente, trasformando le tue parole in contenuti video iniziali.
2
Step 2
Scegli Immagini e Talenti AI
Seleziona immagini coinvolgenti dalla nostra libreria multimediale e integra "Avatar e Attori AI" per presentare dinamicamente il tuo messaggio, dando vita visivamente al tuo annuncio.
3
Step 3
Personalizza con Branding e Voce
Applica il tuo stile unico utilizzando i "controlli di branding" per loghi e colori. Migliora il tuo messaggio con una "generazione di voce fuori campo" professionale per far risaltare davvero i tuoi "annunci video personalizzati".
4
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio per la Distribuzione
Finalizza la tua creazione ed "Esporta" i tuoi "annunci video" rifiniti con "ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" flessibili, assicurandoti che siano perfettamente ottimizzati per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video Testimonial di Clienti AI

Crea senza sforzo video AI coinvolgenti per mostrare storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo marchio.

Domande Frequenti

Come posso creare rapidamente annunci video con l'AI di HeyGen?

HeyGen ti consente di generare annunci AI con solo testo, trasformando i tuoi script in video dinamici. Utilizza i nostri potenti strumenti AI, inclusi avatar AI fotorealistici, per creare senza sforzo video di marketing coinvolgenti che catturano l'attenzione.

Posso creare annunci video personalizzati che riflettano il mio marchio?

Assolutamente. HeyGen funge da versatile creatore di video pubblicitari online, permettendoti di personalizzare i modelli, integrare le risorse del tuo marchio e garantire che ogni annuncio video si allinei perfettamente con la tua estetica unica. Crea facilmente annunci video personalizzati e professionali per il tuo marchio.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per la produzione di annunci video?

HeyGen offre una suite completa di funzionalità creative, tra cui un editor drag-and-drop, una vasta libreria multimediale e opzioni per animazioni e musica. Migliora i tuoi annunci video con sottotitoli automatici e voci fuori campo di alta qualità per massimizzare l'impatto.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video di marketing?

HeyGen agisce come un efficiente creatore di annunci video AI, semplificando compiti complessi in passaggi rapidi. Dalla generazione di video da testo al ridimensionamento istantaneo per varie piattaforme, HeyGen ti aiuta a produrre video di marketing di alta qualità su larga scala.

