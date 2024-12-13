Il Creatore di Video per il Flusso di Lavoro di Onboarding Definitivo
Trasforma il tuo processo di onboarding con video di formazione facili da creare, sfruttando la funzione Testo-a-video da script di HeyGen per la massima efficienza.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video istruttivo di 90 secondi per i team di successo clienti per spiegare una nuova funzionalità del prodotto ai clienti, garantendo il supporto multilingue. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e chiaro, utilizzando la funzione Testo-a-video da script per generare rapidamente contenuti, completati da sottotitoli precisi per migliorare l'accessibilità e la comprensione per un pubblico globale.
Sviluppa un video di 45 secondi specificamente per i team tecnici che richiedono aggiornamenti rapidi della documentazione video. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e diretta, mostrando rapidamente la capacità di un generatore di video AI di creare aggiornamenti concisi utilizzando Template e scene pre-progettati e incorporando elementi visivi rilevanti da una robusta libreria multimediale/supporto stock per spiegare nuovi processi in modo efficiente.
Visualizza un modulo di formazione dinamico di 2 minuti per team remoti, coprendo le politiche aziendali essenziali con un focus sulla scalabilità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere accogliente e coerente con le linee guida del marchio, utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per garantire una visione ottimale su varie piattaforme, con un avatar AI che presenta le informazioni per mantenere l'engagement e fornire video di formazione uniformi.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Sviluppa Corsi di Onboarding e Formazione.
Crea rapidamente corsi di onboarding e formazione scalabili e completi per dipendenti e clienti globali.
Migliora il Coinvolgimento e la Retenzione nell'Onboarding.
Utilizza video potenziati dall'AI per aumentare significativamente il coinvolgimento e la ritenzione in tutti i programmi di onboarding per dipendenti e clienti.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando la tecnologia AI avanzata?
HeyGen sfrutta un potente AI per trasformare il testo in video, automatizzando l'intero processo di produzione. Gli utenti possono generare video di qualità professionale con avatar AI realistici e voice over AI naturali direttamente da uno script, semplificando notevolmente la creazione di contenuti come generatore di video AI.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per una personalizzazione dettagliata dei video?
HeyGen offre capacità di editing robuste, permettendo agli utenti di personalizzare i video con l'integrazione del kit del marchio, diversi modelli di video e una ricca libreria multimediale. Il nostro Editor intuitivo garantisce un controllo preciso su ogni elemento, dagli effetti speciali al branding.
HeyGen può supportare la produzione di video multilingue e la generazione di sottotitoli per un pubblico globale?
Assolutamente. HeyGen supporta ampie capacità multilingue e la generazione automatica di sottotitoli, permettendo alle aziende di localizzare l'onboarding e altri contenuti video per diversi pubblici globali in modo efficiente. Questo garantisce una maggiore portata e accessibilità per tutti i tuoi video di formazione.
Quali strumenti fornisce HeyGen per creare documentazione video passo-passo?
HeyGen si integra perfettamente in vari flussi di lavoro, migliorando la documentazione video attraverso funzionalità come la registrazione intelligente dello schermo tramite un'estensione del browser o un'app desktop. Le sue capacità di automazione, tra cui Magic Capture e Smart sharing, assicurano che la creazione e la distribuzione di video istruttivi siano altamente efficienti.