Generatore di Video per il Flusso di Lavoro di Onboarding Aumenta l'Efficienza della Formazione

Crea video di onboarding coinvolgenti senza sforzo utilizzando avatar AI per automatizzare la formazione dei tuoi team HR.

477/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i team HR che cercano di ottimizzare i loro processi, sviluppa un video di formazione onboarding di 60 secondi che sfrutti presentatori AI per fornire informazioni cruciali. Questo video dovrebbe mantenere uno stile visivo e audio pulito, aziendale e informativo, utilizzando la generazione di voce fuori campo di HeyGen per creare un tono autorevole ma accogliente per tutti i nuovi assunti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video conciso di 30 secondi che dimostri una guida interna 'come fare' critica per i dipendenti esistenti che necessitano di rapidi aggiornamenti, concentrandosi su una presentazione visiva dinamica e passo-passo con testo animato. Assicurati che l'aggiornamento delle informazioni sia facile utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen e aggiungendo sottotitoli chiari per l'accessibilità, completati da una voce fuori campo concisa e utile.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di onboarding di 50 secondi per i nuovi clienti internazionali, enfatizzando la localizzazione. Il video dovrebbe avere uno stile visivo culturalmente sensibile, raffinato e accessibile a livello globale, utilizzando la funzione di sottotitoli di HeyGen per il supporto multilingue e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattarsi a varie piattaforme, mantenendo un tono caldo e informativo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video per il Flusso di Lavoro di Onboarding

Ottimizza la formazione dei nuovi assunti e aumenta il coinvolgimento con video di onboarding potenziati dall'AI, rendendo le informazioni complesse chiare e accessibili per il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto
Inizia inserendo il tuo script di onboarding o convertendo materiali esistenti come PDF e diapositive in video. Sfrutta la funzionalità di testo in video della piattaforma per generare istantaneamente bozze iniziali per i tuoi video di onboarding.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Personalizza il tuo video selezionando da una libreria di modelli video professionali o aggiungendo avatar AI realistici. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarli al tuo marchio e creare un'esperienza coerente.
3
Step 3
Migliora e Localizza
Affina il tuo messaggio con voci fuori campo professionali o voci generate dall'AI. Aggiungi facilmente sottotitoli e traduci il tuo contenuto in più lingue, garantendo che i tuoi sforzi di localizzazione raggiungano una forza lavoro globale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi video generati dall'AI ed esportali in vari formati adatti al tuo LMS o alle piattaforme interne. Questo ti consente di automatizzare la formazione di onboarding e fornire esperienze dinamiche e coinvolgenti per ogni nuovo dipendente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica i Flussi di Lavoro Complessi

.

Trasforma procedure di flusso di lavoro intricate e concetti tecnici in video istruttivi generati dall'AI chiari e facili da comprendere per un apprendimento senza intoppi.

background image

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen un creatore di video di onboarding ideale?

HeyGen consente ai team di creare video di onboarding coinvolgenti senza sforzo utilizzando la sua piattaforma intuitiva di creazione video AI. Con modelli di video personalizzabili e una potente funzionalità di testo in video, puoi generare rapidamente visuali professionali e sorprendenti che offrono un'esperienza video coinvolgente per i nuovi assunti e sono facili da aggiornare.

HeyGen può aiutare a personalizzare le esperienze di onboarding con avatar AI?

Assolutamente! HeyGen ti permette di creare contenuti video dinamici con avatar AI realistici e voci fuori campo personalizzate, migliorando la personalizzazione per i video di onboarding dei dipendenti. Questi video potenziati dall'AI offrono video di benvenuto coinvolgenti che fanno sentire i nuovi assunti connessi fin dal primo giorno.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video di formazione?

HeyGen semplifica la creazione di video di formazione trasformando il testo in video professionali generati dall'AI, perfetti per guide 'come fare' e SOP. I team HR possono automatizzare la formazione di onboarding in modo efficiente, garantendo un facile aggiornamento dei contenuti man mano che i processi evolvono, senza bisogno di competenze complesse di editing video.

Come può HeyGen supportare la localizzazione dei contenuti di onboarding?

HeyGen aiuta a supportare le forze lavoro globali offrendo funzionalità robuste per tradurre i video, rendendo semplice la localizzazione dei contenuti di onboarding. Puoi presentare informazioni con presentatori AI in varie lingue, garantendo che tutti i dipendenti ricevano video istruttivi chiari e culturalmente rilevanti indipendentemente dalla loro posizione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo