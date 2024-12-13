Generatore di Video per il Flusso di Lavoro di Onboarding Aumenta l'Efficienza della Formazione
Crea video di onboarding coinvolgenti senza sforzo utilizzando avatar AI per automatizzare la formazione dei tuoi team HR.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Per i team HR che cercano di ottimizzare i loro processi, sviluppa un video di formazione onboarding di 60 secondi che sfrutti presentatori AI per fornire informazioni cruciali. Questo video dovrebbe mantenere uno stile visivo e audio pulito, aziendale e informativo, utilizzando la generazione di voce fuori campo di HeyGen per creare un tono autorevole ma accogliente per tutti i nuovi assunti.
Crea un video conciso di 30 secondi che dimostri una guida interna 'come fare' critica per i dipendenti esistenti che necessitano di rapidi aggiornamenti, concentrandosi su una presentazione visiva dinamica e passo-passo con testo animato. Assicurati che l'aggiornamento delle informazioni sia facile utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen e aggiungendo sottotitoli chiari per l'accessibilità, completati da una voce fuori campo concisa e utile.
Sviluppa un video di onboarding di 50 secondi per i nuovi clienti internazionali, enfatizzando la localizzazione. Il video dovrebbe avere uno stile visivo culturalmente sensibile, raffinato e accessibile a livello globale, utilizzando la funzione di sottotitoli di HeyGen per il supporto multilingue e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattarsi a varie piattaforme, mantenendo un tono caldo e informativo.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora il Coinvolgimento nell'Onboarding.
Utilizza l'AI per creare video di onboarding coinvolgenti che catturano l'attenzione e migliorano significativamente la ritenzione dei nuovi assunti.
Scala i Programmi di Onboarding Globali.
Produci efficacemente un alto volume di video di formazione di onboarding per raggiungere ed educare efficacemente una forza lavoro globale e diversificata.
Domande Frequenti
Cosa rende HeyGen un creatore di video di onboarding ideale?
HeyGen consente ai team di creare video di onboarding coinvolgenti senza sforzo utilizzando la sua piattaforma intuitiva di creazione video AI. Con modelli di video personalizzabili e una potente funzionalità di testo in video, puoi generare rapidamente visuali professionali e sorprendenti che offrono un'esperienza video coinvolgente per i nuovi assunti e sono facili da aggiornare.
HeyGen può aiutare a personalizzare le esperienze di onboarding con avatar AI?
Assolutamente! HeyGen ti permette di creare contenuti video dinamici con avatar AI realistici e voci fuori campo personalizzate, migliorando la personalizzazione per i video di onboarding dei dipendenti. Questi video potenziati dall'AI offrono video di benvenuto coinvolgenti che fanno sentire i nuovi assunti connessi fin dal primo giorno.
Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video di formazione?
HeyGen semplifica la creazione di video di formazione trasformando il testo in video professionali generati dall'AI, perfetti per guide 'come fare' e SOP. I team HR possono automatizzare la formazione di onboarding in modo efficiente, garantendo un facile aggiornamento dei contenuti man mano che i processi evolvono, senza bisogno di competenze complesse di editing video.
Come può HeyGen supportare la localizzazione dei contenuti di onboarding?
HeyGen aiuta a supportare le forze lavoro globali offrendo funzionalità robuste per tradurre i video, rendendo semplice la localizzazione dei contenuti di onboarding. Puoi presentare informazioni con presentatori AI in varie lingue, garantendo che tutti i dipendenti ricevano video istruttivi chiari e culturalmente rilevanti indipendentemente dalla loro posizione.