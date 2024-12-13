Creatore di Video per l'Onboarding: Semplifica la Formazione dei Nuovi Assunti

Crea istantaneamente video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti con il testo a video da script di HeyGen, sfruttando l'automazione potenziata dall'AI per una formazione senza intoppi.

Crea un video conciso di 90 secondi che dimostri come uno strumento online di creazione video per l'onboarding semplifica la creazione di contenuti introduttivi coinvolgenti. Questo video, destinato a piccoli imprenditori e responsabili delle risorse umane, dovrebbe presentare uno stile visivo pulito e professionale con una voce narrante AI coinvolgente e sicura, evidenziando in particolare le capacità senza soluzione di continuità di 'Testo a video da script' e 'Generazione di voce narrante' avanzata per mostrare la generazione automatica di video.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un clip dinamico di 60 secondi che mostri la potenza dei modelli personalizzabili per creare esperienze di onboarding dei dipendenti di grande impatto. Progettato per formatori aziendali e professionisti del marketing, il video richiede uno stile visivo e audio moderno e vivace, enfatizzando la versatilità di 'Modelli e scene' e il robusto 'Supporto libreria multimediale/stock' per una personalizzazione completa.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial informativo di 2 minuti che spieghi funzionalità software complesse, sfruttando un avatar AI per istruzioni chiare. Destinato a sviluppatori software e team di supporto tecnico, questo video dovrebbe mantenere uno stile visivo articolato e preciso con una voce AI autorevole, dimostrando gli 'Avatar AI' di HeyGen per la presentazione, la precisa 'Generazione di voce narrante' e i 'Sottotitoli/didascalie' automatici per migliorare l'apprendimento nei video tutorial.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale rapido di 30 secondi che illustri l'efficienza di un creatore di video per l'onboarding per annunci o aggiornamenti rapidi. Questo video veloce e ispirante, ideale per team leader impegnati e specialisti della comunicazione, dovrebbe utilizzare audio energico e visuali diretti, enfatizzando il 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' e il rapido 'Testo a video da script' per evidenziare l'automazione potenziata dall'AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per l'Onboarding

Crea senza sforzo video di onboarding coinvolgenti e professionali che catturano l'attenzione dei nuovi assunti e semplificano il tuo processo di formazione con la nostra piattaforma AI intuitiva.

1
Step 1
Crea la Tua Base
Inizia selezionando dai nostri diversi Modelli e scene o generando contenuti direttamente da uno script. Stabilisci rapidamente la struttura del tuo video attraverso le funzionalità di generazione automatica di video.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Tocco Unico
Arricchisci il tuo video con un avatar AI coinvolgente per presentare il tuo messaggio. Integra i colori e il logo del tuo marchio utilizzando i controlli di branding per una personalizzazione completa.
3
Step 3
Genera una Narrazione Coinvolgente
Trasforma il tuo script in voci AI dal suono naturale utilizzando la nostra avanzata Generazione di voce narrante. Aggiungi facilmente sottotitoli e didascalie per l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Onboarding
Finalizza i tuoi video di onboarding di alta qualità e ottimizzali per varie piattaforme utilizzando il Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto. Condividi efficacemente i tuoi contenuti rifiniti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica l'Onboarding dei Clienti

.

Sviluppa video AI coinvolgenti per guidare i nuovi clienti nell'adozione del prodotto e mettere in evidenza storie di successo, garantendo un percorso di onboarding fluido ed efficace.

background image

Domande Frequenti

Come automatizza HeyGen la creazione di video di onboarding coinvolgenti?

HeyGen funge da avanzato strumento online di creazione video per l'onboarding, sfruttando la generazione automatica di video per semplificare la creazione di contenuti. Gli utenti possono creare facilmente video di onboarding dinamici da script utilizzando avatar AI e tecnologia integrata di sintesi vocale.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per il branding nei video di onboarding dei dipendenti?

HeyGen offre funzionalità di personalizzazione completa per i video di onboarding dei dipendenti, permettendoti di mantenere una forte coerenza del marchio. Puoi utilizzare modelli personalizzabili, incorporare il logo e i colori specifici del tuo marchio e adattare vari elementi per allinearsi perfettamente con l'identità della tua azienda.

HeyGen può supportare esigenze di contenuto diversificate come la registrazione dello schermo e le voci AI per i video tutorial?

Sì, HeyGen è uno strumento completo di creazione video che supporta contenuti diversificati, inclusa la registrazione dello schermo per video tutorial dettagliati. Puoi migliorare i tuoi video con voci AI di alta qualità e capacità di sintesi vocale, garantendo una comunicazione chiara con sottotitoli e didascalie generati automaticamente.

HeyGen offre funzionalità per un'efficiente post-produzione e esportazione dei video?

HeyGen semplifica il processo di creazione video offrendo robuste funzionalità di post-produzione all'interno del suo editor video intuitivo. Supporta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e fornisce varie opzioni di esportazione, assicurando che i tuoi contenuti di qualità professionale siano pronti per qualsiasi piattaforma.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo