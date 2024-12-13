Generatore di Video di Onboarding: Crea Percorsi Utente Coinvolgenti

Trasforma il tuo onboarding per nuovi utenti con video professionali e coinvolgenti. Utilizza la funzione di HeyGen di trasformare il testo in video per una creazione di contenuti senza sforzo.

Crea un video di onboarding di 1 minuto per i product manager tecnici, introducendo i nuovi utenti a una funzionalità software complessa. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e professionale con una voce fuori campo autorevole e chiara generata dall'AI, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertire efficacemente la documentazione in un'esperienza coinvolgente. Questo contenuto funge da generatore di video di onboarding di alta qualità per un'integrazione utente senza soluzione di continuità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo di 90 secondi progettato per sviluppatori software che spiega una nuova integrazione API, mostrando registrazioni dettagliate dello schermo intervallate da grafica animata, accompagnate da una voce fuori campo precisa e sottotitoli chiari. Questo video utilizzerà i sottotitoli/caption di HeyGen e il supporto della sua libreria multimediale/stock per fornire un'esperienza di apprendimento altamente personalizzata, facilitando la collaborazione senza soluzione di continuità tra i team tecnici.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa una guida rapida di 45 secondi rivolta al personale non tecnico che ha bisogno di comprendere un nuovo strumento interno, caratterizzata da immagini vivaci e coinvolgenti e un avatar AI amichevole e incoraggiante. Questo progetto integrerà gli avatar AI di HeyGen e i suoi modelli e scene per dimostrare che non sono necessarie competenze per produrre contenuti efficaci, semplificando la curva di apprendimento per ogni dipendente.
Prompt di Esempio 3
Immagina una guida tecnica completa di 2 minuti per clienti aziendali che standardizzano la loro documentazione video, impiegando un'estetica aziendale raffinata con un'informazione chiara e concisa, utilizzando diversi asset multimediali. Il video dovrebbe evidenziare il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen e la sua robusta generazione di voiceover per produrre video di esportazione professionali, semplificando il processo di creazione di documentazione video d'impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Onboarding

Crea rapidamente video di onboarding professionali per nuovi utenti con il nostro generatore alimentato dall'AI, caratterizzato da modelli personalizzabili, avatar e strumenti di editing senza soluzione di continuità.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Scegli da una ricca libreria di modelli o utilizza script auto-generati dall'AI per iniziare rapidamente a creare il tuo video di onboarding.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto di Onboarding
Personalizza il tuo video aggiungendo personaggi Avatar AI, branding aziendale e grafiche rilevanti per trasmettere efficacemente il tuo messaggio.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Sottotitoli
Migliora il coinvolgimento con una voce fuori campo generata dall'AI che suona naturale e sottotitoli generati automaticamente, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Renderizza ed esporta video in vari formati e risoluzioni, pronti per essere condivisi con i tuoi nuovi utenti su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Esperienze di Benvenuto Coinvolgenti

Offri messaggi di benvenuto ispiratori e panoramiche culturali, facendo una forte prima impressione per i nuovi membri del team.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI con strumenti avanzati?

HeyGen semplifica il processo di generazione di video AI utilizzando un motore guidato dall'AI che converte il testo in video, permettendoti di creare contenuti dinamici con Avatar AI. La nostra piattaforma include potenti strumenti di editing e script auto-generati dall'AI per produrre video di alta qualità senza sforzo.

Quali opzioni di personalizzazione ed esportazione sono disponibili per i video di HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione completa, permettendoti di integrare grafiche e animazioni uniche utilizzando vari modelli. Puoi facilmente esportare video in formato file MP4 e persino utilizzare funzionalità avanzate come il rimozione dello sfondo video e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme.

HeyGen può generare voiceover e script AI realistici per i miei contenuti?

Assolutamente, HeyGen fornisce sofisticate capacità di voiceover generato dall'AI che suonano incredibilmente naturali, completando i tuoi Avatar AI e talking heads. Con i nostri script auto-generati dall'AI, puoi rapidamente produrre narrazioni coinvolgenti da semplici prompt di testo, accelerando la creazione dei tuoi contenuti.

HeyGen supporta la collaborazione senza soluzione di continuità per i progetti video?

Sì, HeyGen è progettato per la collaborazione senza soluzione di continuità, permettendo ai team di lavorare insieme in modo efficiente sui progetti video. Le nostre funzionalità di condivisione intelligente garantiscono una distribuzione facile, rendendo semplice condividere contenuti video all'interno della tua organizzazione o con stakeholder esterni.

