Crea un video tutorial di 45 secondi, energico e chiaro, rivolto a proprietari di piccole imprese e nuovi utenti, dimostrando quanto velocemente possono generare il loro primo progetto di "generatore di video tutorial di onboarding". Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando registrazioni dinamiche dello schermo combinate con audio nitido e professionale dalla funzione di generazione di voiceover di HeyGen. Sottolinea la semplicità di iniziare con il testo in video, dalle capacità di script per trasformare il testo in contenuti coinvolgenti.

Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi, amichevole e accessibile, rivolto a professionisti delle risorse umane e manager della formazione e sviluppo, mostrando come un "creatore di video di onboarding AI" semplifica la creazione di introduzioni coinvolgenti per i nuovi assunti. Il video dovrebbe presentare un'estetica aziendale moderna, utilizzare gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni e incorporare elementi di sfondo dalla libreria multimediale/supporto stock per migliorare l'appeal visivo. L'audio dovrebbe mantenere un tono caldo e accogliente.
Produci un video informativo conciso di 30 secondi per capi dipartimento e team leader, illustrando come personalizzare i "video di onboarding" per le diverse esigenze dipartimentali all'interno di un team. Lo stile visivo dovrebbe essere attraente con grafiche chiare e sovrapposizioni di testo, arricchito dai sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità. Evidenzia la flessibilità del ridimensionamento del rapporto d'aspetto e delle esportazioni per garantire che il contenuto sia perfetto per varie piattaforme, utilizzando un tono diretto e utile.
Progetta un video efficiente e diretto di 50 secondi per manager delle operazioni e coordinatori della formazione, dettagliando la facilità di aggiornare e mantenere "video istruttivi" per le procedure operative standard (SOP) utilizzando uno strumento AI generativo. I visual dovrebbero essere nitidi e focalizzati, mostrando il processo di editing senza soluzione di continuità, potenziato dalla robusta funzionalità di testo in video di HeyGen e un voiceover AI altamente professionale che garantisce chiarezza e coerenza in tutti gli aggiornamenti.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Tutorial di Onboarding

Crea facilmente video di onboarding coinvolgenti per guidare nuovi utenti, formare dipendenti o introdurre concetti complessi con la creazione video potenziata dall'AI.

Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo contenuto tutorial o script. La nostra piattaforma sfrutta il "Testo in video da script" per trasformare senza soluzione di continuità il tuo testo in segmenti video coinvolgenti per il tuo "generatore di video di onboarding".
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Eleva i tuoi "video di onboarding" scegliendo da una vasta selezione di "avatar AI" realistici per presentare le tue informazioni, aggiungendo un tocco personale ai tuoi tutorial.
Step 3
Applica Voiceover
Integra un audio chiaro e naturale utilizzando la nostra capacità di "Generazione di Voiceover", garantendo che i tuoi "Video Istruttivi" siano accessibili e professionali.
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta perfezionato, utilizza la nostra funzione di "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni" per scaricare la tua creazione di "generatore di video tutorial di onboarding" di alta qualità in vari formati, pronta per la distribuzione immediata.

Semplifica Istruzioni Complesse

Trasforma concetti intricati in video tutorial facili da comprendere, rendendo le informazioni complesse accessibili a tutti gli utenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video tutorial di onboarding?

HeyGen agisce come un intuitivo generatore di video AI, permettendoti di trasformare script in video di onboarding coinvolgenti rapidamente. La sua capacità di testo in video semplifica notevolmente l'intero processo di creazione video per nuovi assunti o clienti, rendendolo un potente generatore di video tutorial di onboarding.

Quali capacità avanzate di AI offre HeyGen per generare video istruttivi?

HeyGen utilizza AI generativa per fornire avatar AI realistici e voiceover AI professionali, migliorando i tuoi video istruttivi. Queste funzionalità rendono facile produrre contenuti di alta qualità e coinvolgenti come guide utente passo-passo senza bisogno di una telecamera o di un microfono, posizionando HeyGen come un leader nel settore dei creatori di video di onboarding AI.

HeyGen può essere utilizzato per creare documentazione video completa e SOP?

Assolutamente. HeyGen è uno strumento potente per la creazione di video, perfetto per sviluppare documentazione video dettagliata e Procedure Operative Standard (SOP). Con modelli personalizzabili e controlli di branding, puoi creare Video Tutorial e Video Istruttivi coerenti e professionali senza sforzo.

Perché scegliere HeyGen come tuo principale generatore di video di onboarding?

HeyGen si distingue come un efficiente creatore di video di onboarding virtuale perché combina facilità d'uso con risultati professionali. Consente una rapida produzione di video di onboarding di alta qualità, completi di sottotitoli e branding, garantendo un'esperienza di apprendimento coerente ed efficace per qualsiasi organizzazione.

