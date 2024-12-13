Generatore di Video di Formazione per Contenuti Coinvolgenti

Accelera l'apprendimento dei dipendenti con potenti video da testo a video, generando video di formazione dinamici senza sforzo.

Immagina un video di benvenuto di 45 secondi progettato per i nuovi dipendenti, che li introduce alla cultura aziendale e ai valori fondamentali. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e coinvolgente, con grafiche animate e volti amichevoli, accompagnato da un tono audio caldo e incoraggiante. Questo può essere facilmente realizzato sfruttando i numerosi Template e scene di HeyGen, rendendo la creazione di video di onboarding efficaci semplice ed efficiente per qualsiasi organizzazione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di micro-formazione di 60 secondi rivolto ai membri del team esistenti, illustrando un aggiornamento di una nuova funzionalità software. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva elegante e moderna con registrazioni dello schermo chiare e una voce narrante professionale e articolata. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni, garantendo un istruttore virtuale coerente e coinvolgente durante i video di formazione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dinamico di onboarding di 30 secondi per i clienti di una nuova piattaforma SaaS di produttività, guidandoli attraverso i passaggi iniziali di configurazione. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e intuitivo, utilizzando animazioni nitide e sovrapposizioni di testo, accompagnato da una colonna sonora energica e utile. Assicurati la massima accessibilità e chiarezza impiegando i Sottotitoli/caption di HeyGen per tutti i contenuti parlati, permettendo agli utenti di comprendere rapidamente le informazioni chiave.
Prompt di Esempio 3
Immagina un pezzo promozionale di 50 secondi per i team di marketing, che mostra quanto velocemente possono generare contenuti video di alta qualità per le comunicazioni interne. La presentazione visiva dovrebbe essere innovativa e altamente raffinata, riflettendo efficienza e libertà creativa, con una narrazione ispiratrice e autorevole. Inizia utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare idee grezze in creazioni video coinvolgenti senza sforzo, accelerando la generazione di contenuti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione per l'Onboarding

Produci rapidamente video di formazione efficaci con avatar AI e contenuti personalizzati, semplificando i processi di onboarding per dipendenti e clienti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Video di Formazione
Inizia digitando o incollando il tuo contenuto nell'interfaccia di modifica dello script. La nostra piattaforma trasforma il tuo testo in un video dinamico, sfruttando la potente tecnologia da testo a video per risparmiare tempo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI e la Voce
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo marchio, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso con un tocco umano. La nostra piattaforma genera quindi una narrazione realistica per lo script scelto.
3
Step 3
Personalizza Elementi Visivi e del Marchio
Affina il tuo video con sfondi personalizzati, media dalla nostra libreria e filmati B-roll. Applica i controlli di Branding (logo, colori) per incorporare l'identità del tuo marchio e personalizzare completamente i video secondo la tua estetica.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione Finale
Una volta completato il video, utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per scaricare il tuo contenuto in vari formati. Distribuisci facilmente il tuo output di alta qualità, sfruttando in modo efficiente il tuo generatore di video di formazione per l'onboarding per una condivisione senza soluzione di continuità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Costruisci Motivazione per l'Onboarding

.

Ispira i nuovi assunti e i team interni con video motivazionali che trasmettono efficacemente la cultura e i valori aziendali durante l'onboarding.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding e formazione coinvolgenti?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI progettato per semplificare il tuo processo di creazione video. Con la sua interfaccia intuitiva, puoi facilmente produrre video di onboarding e formazione professionali utilizzando una varietà di modelli video, avatar AI personalizzati e voci naturali da testo a parlato.

Posso personalizzare gli avatar AI e i personaggi animati all'interno di HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni per personalizzare gli avatar AI e i personaggi animati, rendendo i tuoi video unici e allineati con il tuo marchio. Puoi adattare il loro aspetto e utilizzare le funzionalità di modifica dello script per creare volti parlanti coinvolgenti per qualsiasi video.

Cosa rende HeyGen una soluzione efficiente per la generazione di contenuti video?

HeyGen accelera la generazione di contenuti trasformando gli script in video dinamici utilizzando l'AI. La nostra piattaforma supporta la creazione rapida di video con voci realistiche da testo a parlato, sottotitoli automatici e una robusta libreria multimediale, aumentando significativamente la tua produttività.

HeyGen offre modelli video specifici per l'onboarding dei dipendenti?

Assolutamente. HeyGen fornisce una vasta collezione di modelli video professionali su misura per le esigenze di video di onboarding dei dipendenti e di creazione di video di onboarding per i clienti. Questi modelli consentono una rapida personalizzazione, permettendoti di produrre video di formazione di alta qualità senza sforzo.

