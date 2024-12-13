Il Generatore Definitivo di Video di Riepilogo di Onboarding
Ottimizza l'onboarding dei dipendenti con riepiloghi video istantanei. Trasforma facilmente i testi in contenuti coinvolgenti utilizzando gli avatar AI di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di comunicazione interna di 45 secondi per i team leader per annunciare una nuova iniziativa di progetto, caratterizzato da uno stile visivo coinvolgente e dinamico con grafica in movimento moderna e musica di sottofondo vivace. Enfatizza chiarezza e impatto, utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per generare rapidamente contenuti e selezionare tra vari modelli e scene.
Produci un video di onboarding di 30 secondi per i nuovi utenti del prodotto, adottando un'attrattiva visiva informativa e concisa con grafica pulita e una voce AI sicura. L'obiettivo è guidare rapidamente gli utenti attraverso la loro prima interazione, garantendo l'accessibilità con i sottotitoli/caption di HeyGen e migliorando l'interesse visivo con risorse dalla libreria multimediale/supporto stock.
Crea un video di 60 secondi focalizzato sul promuovere l'engagement dei dipendenti per i team di progetto esistenti, presentando uno stile visivo collaborativo e ispirante con avatar AI diversificati e musica di sottofondo motivante. Questo video dovrebbe evidenziare una storia di successo del team, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per narrare diverse prospettive e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme interne.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta l'Engagement della Formazione con l'AI.
Eleva l'efficacia della formazione e dell'onboarding dei dipendenti aumentando l'engagement e la ritenzione delle conoscenze utilizzando video generati dall'AI.
Scala i Programmi di Onboarding e Formazione.
Sviluppa e diffondi rapidamente corsi di onboarding completi e moduli di formazione a una forza lavoro globale.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding?
HeyGen agisce come un intuitivo "generatore di video di riepilogo di onboarding", sfruttando la tecnologia "generatore di video AI" per trasformare il testo in "video di onboarding" coinvolgenti. Puoi facilmente creare contenuti personalizzati utilizzando le funzionalità di "testo-a-video" e le diverse "voci AI", il tutto all'interno di "modelli video" pre-progettati per garantire un aspetto curato.
Quali funzionalità avanzate di AI offre HeyGen per la creazione di video?
HeyGen potenzia la "creazione di video" efficiente attraverso potenti funzionalità AI, inclusi "avatar AI" realistici e una vasta gamma di "voci AI" che danno vita ai tuoi script. La nostra piattaforma ti consente di generare video direttamente da uno "script video" utilizzando la tecnologia "testo-a-video", rendendo il processo senza soluzione di continuità.
Posso personalizzare il branding e gli elementi visivi nei video AI di HeyGen?
Assolutamente, HeyGen fornisce robusti "controlli di branding" che ti permettono di incorporare il tuo logo e i colori del marchio per mantenere la coerenza in tutte le tue comunicazioni. Puoi utilizzare i "modelli video" esistenti e aggiungere facilmente "sottotitoli/caption" per l'accessibilità, assicurando che i tuoi "video AI" si allineino perfettamente con l'identità visiva della tua azienda.
Oltre all'onboarding, in che modo HeyGen può migliorare la formazione dei dipendenti?
HeyGen è uno strumento versatile per la "formazione dei dipendenti" e le "comunicazioni interne" complete, permettendoti di produrre contenuti coinvolgenti rapidamente. Puoi creare moduli informativi utilizzando "avatar AI" e "modelli video" dinamici per aumentare l'"engagement dei dipendenti" e facilitare un efficace trasferimento di conoscenze.