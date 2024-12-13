Il Generatore Definitivo di Video di Riepilogo di Onboarding

Ottimizza l'onboarding dei dipendenti con riepiloghi video istantanei. Trasforma facilmente i testi in contenuti coinvolgenti utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

389/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di comunicazione interna di 45 secondi per i team leader per annunciare una nuova iniziativa di progetto, caratterizzato da uno stile visivo coinvolgente e dinamico con grafica in movimento moderna e musica di sottofondo vivace. Enfatizza chiarezza e impatto, utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per generare rapidamente contenuti e selezionare tra vari modelli e scene.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di onboarding di 30 secondi per i nuovi utenti del prodotto, adottando un'attrattiva visiva informativa e concisa con grafica pulita e una voce AI sicura. L'obiettivo è guidare rapidamente gli utenti attraverso la loro prima interazione, garantendo l'accessibilità con i sottotitoli/caption di HeyGen e migliorando l'interesse visivo con risorse dalla libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 60 secondi focalizzato sul promuovere l'engagement dei dipendenti per i team di progetto esistenti, presentando uno stile visivo collaborativo e ispirante con avatar AI diversificati e musica di sottofondo motivante. Questo video dovrebbe evidenziare una storia di successo del team, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per narrare diverse prospettive e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme interne.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Riepilogo di Onboarding

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti di onboarding in video coinvolgenti e potenziati dall'AI per accogliere i nuovi assunti e ottimizzare la formazione.

1
Step 1
Scrivi il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il testo del tuo riepilogo di onboarding. La nostra funzione di testo-a-video da script convertirà le tue parole in un video dinamico, assicurando che i tuoi messaggi chiave siano chiaramente comunicati ai nuovi membri del team.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Migliora la professionalità e il coinvolgimento del tuo video scegliendo da una libreria diversificata di avatar AI e modelli video pre-progettati. Personalizza la scena per adattarla all'identità del marchio della tua azienda senza sforzo.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Con un clic, genera automaticamente voiceover dal suono naturale utilizzando voci AI e aggiungi sottotitoli/caption accurati per migliorare l'accessibilità. Questo assicura che il tuo messaggio di onboarding sia compreso da tutti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta soddisfatto, esporta il tuo video di riepilogo di onboarding di alta qualità nel rapporto d'aspetto desiderato. Condividilo senza problemi attraverso i tuoi canali di comunicazione interna per garantire un benvenuto coerente ed efficace per ogni nuovo assunto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Video di Riepilogo Rapidi

.

Crea istantaneamente video di riepilogo coinvolgenti e concisi e aggiornamenti per annunci interni e rapidi aggiornamenti formativi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding?

HeyGen agisce come un intuitivo "generatore di video di riepilogo di onboarding", sfruttando la tecnologia "generatore di video AI" per trasformare il testo in "video di onboarding" coinvolgenti. Puoi facilmente creare contenuti personalizzati utilizzando le funzionalità di "testo-a-video" e le diverse "voci AI", il tutto all'interno di "modelli video" pre-progettati per garantire un aspetto curato.

Quali funzionalità avanzate di AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen potenzia la "creazione di video" efficiente attraverso potenti funzionalità AI, inclusi "avatar AI" realistici e una vasta gamma di "voci AI" che danno vita ai tuoi script. La nostra piattaforma ti consente di generare video direttamente da uno "script video" utilizzando la tecnologia "testo-a-video", rendendo il processo senza soluzione di continuità.

Posso personalizzare il branding e gli elementi visivi nei video AI di HeyGen?

Assolutamente, HeyGen fornisce robusti "controlli di branding" che ti permettono di incorporare il tuo logo e i colori del marchio per mantenere la coerenza in tutte le tue comunicazioni. Puoi utilizzare i "modelli video" esistenti e aggiungere facilmente "sottotitoli/caption" per l'accessibilità, assicurando che i tuoi "video AI" si allineino perfettamente con l'identità visiva della tua azienda.

Oltre all'onboarding, in che modo HeyGen può migliorare la formazione dei dipendenti?

HeyGen è uno strumento versatile per la "formazione dei dipendenti" e le "comunicazioni interne" complete, permettendoti di produrre contenuti coinvolgenti rapidamente. Puoi creare moduli informativi utilizzando "avatar AI" e "modelli video" dinamici per aumentare l'"engagement dei dipendenti" e facilitare un efficace trasferimento di conoscenze.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo