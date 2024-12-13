Creatore di Video per Passaggi di Onboarding: Semplifica il Tuo Flusso di Lavoro

Ottimizza il tuo flusso di lavoro e crea video di onboarding coinvolgenti più velocemente con la funzione di testo-a-video da script di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Crea un video dimostrativo di prodotto di 45 secondi che spieghi una nuova funzionalità software ai clienti esistenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, incorporando elementi di cattura dello schermo con sovrapposizioni di testo chiare e una voce narrante calma e informativa. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per strutturare il contenuto in modo efficace, assicurando che i passaggi di onboarding siano facili da seguire e visivamente accattivanti.
Progetta un video di benvenuto di 30 secondi che introduca la cultura aziendale ai nuovi stagisti, enfatizzando creatività e collaborazione. Questo video dovrebbe avere uno stile di animazione giocoso, luminoso e illustrativo, accompagnato da una voce entusiasta. Integra elementi dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare la narrazione visiva, rendendo l'esperienza di onboarding accessibile e divertente.
Sviluppa un video professionale di 90 secondi che spieghi un flusso di lavoro interno complesso per un dipartimento specifico. Punta a una presentazione visiva chiara e passo-passo con una voce autorevole e concisa, assicurando che tutti i passaggi di onboarding siano inequivocabili. Il video dovrebbe essere esportato con ridimensionamento preciso del rapporto d'aspetto ed esportazioni per varie piattaforme interne, utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per garantire accuratezza e coerenza nel messaggio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Passaggi di Onboarding

Crea video di onboarding coinvolgenti ed efficaci rapidamente con il nostro creatore di video intuitivo, progettato per ottimizzare l'esperienza dei nuovi assunti e risparmiare tempo prezioso.

Step 1
Seleziona un Template o uno Script
Inizia scegliendo tra una varietà di template personalizzabili, inclusi template specifici per video di onboarding, o genera il tuo video direttamente da uno script utilizzando la nostra funzione di testo-a-video da script. Questo dà il via al tuo processo creativo.
Step 2
Aggiungi Avatar AI e Personalizza
Personalizza il tuo contenuto aggiungendo avatar AI per rappresentare presentatori o personaggi. Usa il nostro editor video per integrare senza soluzione di continuità nuovi elementi e rendere i tuoi video di onboarding davvero unici.
Step 3
Applica Branding e Audio
Assicura la coerenza del brand applicando il tuo logo e i colori aziendali con i nostri controlli di branding. Migliora la chiarezza e il coinvolgimento generando voiceover dal suono naturale utilizzando le nostre capacità di sintesi vocale.
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza i tuoi video di onboarding professionali generando automaticamente sottotitoli accurati con il nostro generatore di sottotitoli AI. Esporta il tuo video in vari formati, pronto per essere condiviso e coinvolgere efficacemente i tuoi nuovi dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video e clip coinvolgenti in pochi minuti

Produci rapidamente video o clip di onboarding coinvolgenti e concisi per introdurre efficacemente nuovi passaggi o concetti ai nuovi assunti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare rapidamente video di onboarding coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di produrre video di onboarding professionali e coinvolgenti in modo efficiente sfruttando una vasta gamma di template personalizzabili. Con HeyGen, puoi facilmente adattare questi template al tuo brand e offrire contenuti accattivanti che catturano l'attenzione fin dal primo giorno.

Cosa rende HeyGen il creatore ideale di video di onboarding per i dipendenti?

HeyGen è il creatore ideale di video di onboarding per i dipendenti perché semplifica l'intero flusso di lavoro con l'AI generativa. Puoi utilizzare avatar AI realistici e capacità di testo-a-video per creare video di onboarding per i dipendenti coerenti e personalizzati senza risorse di produzione estese.

Come semplifica HeyGen la creazione di video per i passaggi di onboarding?

HeyGen semplifica la creazione di video per i passaggi di onboarding attraverso strumenti di editing AI intuitivi e uno strumento di script AI che genera contenuti per te. La sua tecnologia avanzata di sintesi vocale ti consente di convertire rapidamente gli script in voiceover dal suono naturale, rendendo il processo fluido ed efficiente.

Posso utilizzare template personalizzabili per brandizzare i miei video di onboarding in HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre ampi template personalizzabili e controlli di branding robusti, permettendoti di integrare completamente il logo della tua azienda, i colori e i messaggi specifici nei tuoi video di onboarding. Questo assicura un'esperienza di brand coerente e professionale per i nuovi assunti.

