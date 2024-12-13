Generatore di Video per i Passi di Onboarding per una Formazione Coinvolgente
Crea video di onboarding per i dipendenti coinvolgenti con facilità grazie agli avatar AI, trasformando il modo in cui i nuovi assunti apprendono.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video istruttivo conciso di 60 secondi progettato per gli utenti esistenti, spiegando chiaramente una nuova funzionalità del software. Utilizza immagini pulite e passo-passo e una voce calma e utile, ulteriormente migliorata da sottotitoli generati da un testo a video da script, garantendo accessibilità e chiarezza in questa guida per l'utente.
Produci un video promozionale vibrante di 30 secondi rivolto ai professionisti delle risorse umane e ai manager L&D, mostrando la facilità di creare video di onboarding efficaci. Utilizza grafiche moderne e dinamiche dalla libreria multimediale/supporto stock e modelli e scene accattivanti per evidenziare come una piattaforma di creazione video AI semplifica il processo di generazione di video di onboarding.
Sviluppa un video animato creativo di 50 secondi per potenziali candidati, illustrando una 'Giornata tipo' di un ruolo specifico all'interno dell'azienda. Questo video animato coinvolgente dovrebbe presentare avatar AI personalizzati che danno vita a vari ruoli, utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per una condivisione ottimale sulle piattaforme, rendendolo un pezzo avvincente di documentazione video animata.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione di Onboarding.
Utilizza l'AI per creare video di onboarding interattivi e memorabili, migliorando significativamente il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze dei nuovi assunti.
Scala i Programmi di Onboarding in Modo Efficiente.
Sviluppa e distribuisci rapidamente una libreria completa di video di onboarding per formare efficacemente una forza lavoro globale in crescita.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding coinvolgenti per i nuovi assunti?
HeyGen, una piattaforma avanzata di creazione video AI, semplifica il processo di generazione di video di onboarding efficaci per i nuovi assunti. Gli utenti possono sfruttare avatar AI, personaggi animati e grafiche ricche, combinati con voiceover generati dall'AI, per creare esperienze video coinvolgenti in modo rapido ed efficiente.
Posso personalizzare gli elementi visivi e l'identità del marchio nei miei video di onboarding HeyGen?
Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di adattare gli avatar AI, integrare grafiche ricche e utilizzare sfondi animati per allinearsi al tuo marchio. I nostri modelli video e i controlli di branding assicurano che il tuo contenuto di onboarding rifletta l'identità unica della tua azienda.
Quali funzionalità offre HeyGen per creare documentazione di onboarding passo-passo?
HeyGen funge da generatore completo di video per i passi di onboarding, consentendo agli utenti di creare documentazione video dettagliata. Con funzionalità come la registrazione dello schermo, testo a video da script e una varietà di modelli video, puoi facilmente costruire una libreria di video tutorial per i tuoi nuovi assunti.
Quanto velocemente posso generare video di onboarding professionali utilizzando gli strumenti AI di HeyGen?
HeyGen ti consente di generare video di onboarding professionali rapidamente, anche senza precedenti competenze di editing video. La nostra piattaforma di creazione video AI utilizza l'editing basato su testo e voiceover generati dall'AI per trasformare il tuo script in un video raffinato, accelerando significativamente la creazione di contenuti.