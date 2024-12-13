Il Tuo Creatore di Video per la Roadmap di Onboarding per un Successo Senza Intoppi

Crea video di onboarding personalizzati senza sforzo utilizzando avatar AI per percorsi coinvolgenti di dipendenti e clienti.

Crea un vivace video di benvenuto animato di 45 secondi per i nuovi clienti SaaS, guidandoli attraverso i loro primi passi con un avatar AI allegro. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno e pulito con una voce narrante amichevole ed energica, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per rendere il processo di onboarding dei clienti coinvolgente e memorabile fin dall'inizio, utilizzando colori vivaci e animazioni semplici per evidenziare le caratteristiche chiave e offrire modelli di video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video professionale di 60 secondi per la roadmap di onboarding rivolto ai nuovi dipendenti aziendali, delineando chiaramente i loro primi 90 giorni. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e organizzato, con sovrapposizioni di testo chiare e una voce narrante rassicurante e informativa. Sfrutta la funzione di testo-a-video di HeyGen per creare in modo efficiente una narrazione raffinata che semplifica informazioni complesse, garantendo un'esperienza di onboarding dei dipendenti fluida con una roadmap strategica.
Prompt di Esempio 2
Produci una guida video di onboarding personalizzata e coinvolgente di 30 secondi per gli utenti che scoprono una nuova funzionalità del prodotto, progettata per essere facilmente creata anche senza esperienza nella creazione di video. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e interattivo, utilizzando registrazioni dello schermo mescolate con una voce narrante vivace e incoraggiante. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per creare istruzioni chiare e concise, rendendo la creazione di video accessibile a tutti per spiegare funzionalità specifiche e consentire una personalizzazione completa.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di aggiornamento della roadmap interna di 40 secondi per i membri del team, illustrando le principali tappe del progetto e le iniziative future utilizzando immagini accattivanti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno ispirato agli infografici con una voce narrante sicura e articolata. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per un rapido prototipaggio e una personalizzazione completa, trasformando dati complessi in video di onboarding facilmente digeribili che mantengono tutti allineati sui progressi dell'azienda utilizzando vari modelli di roadmap.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per la Roadmap di Onboarding

Crea facilmente video di roadmap di onboarding professionali e personalizzati, anche senza esperienza precedente nella creazione di video, per accogliere e guidare efficacemente i nuovi assunti.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona un modello di video coinvolgente dalla nostra libreria o genera uno script con AI per delineare rapidamente la tua roadmap di onboarding.
2
Step 2
Personalizza con AI e Media
Personalizza il tuo video con personaggi animati utilizzando gli avatar AI di HeyGen, voiceover dinamici e una ricca libreria multimediale.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding e Miglioramenti
Integra la personalizzazione completa della tua azienda utilizzando i controlli di branding di HeyGen per loghi e colori, e aggiungi sottotitoli chiari per l'accessibilità.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Produci il tuo video di onboarding di alta qualità e professionale con le opzioni di ridimensionamento e esportazione flessibili di HeyGen, pronto per il lancio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Costruisci Fiducia con le Storie dei Clienti

Integra storie di successo dei clienti coinvolgenti nell'onboarding per dimostrare valore e favorire la fiducia.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di onboarding coinvolgenti utilizzando la tecnologia del generatore di video AI. Puoi facilmente selezionare tra vari modelli di video, senza necessità di esperienza precedente nella creazione di video per produrre contenuti di alta qualità. Questo rende l'onboarding video personalizzato accessibile a tutti.

HeyGen offre una personalizzazione completa per i contenuti video di onboarding?

Sì, HeyGen offre opzioni di personalizzazione completa per i tuoi video di onboarding. Puoi adattare i contenuti con i colori e il logo del tuo marchio, utilizzare personaggi animati e persino generare esperienze di onboarding video personalizzate per soddisfare le tue esigenze specifiche.

Le capacità AI di HeyGen possono migliorare i miei video di onboarding per i dipendenti?

Il generatore di video AI di HeyGen migliora significativamente l'onboarding dei dipendenti offrendo funzionalità come script auto-generati da AI e avatar AI realistici. Questo consente di creare contenuti dinamici e coinvolgenti, da modelli di roadmap dettagliati alla generazione di voiceover personalizzati, garantendo un tocco professionale.

Che tipo di modelli video sono disponibili per le roadmap di onboarding?

HeyGen offre una selezione diversificata di modelli video, inclusi modelli specifici di roadmap, ideali per creare video di roadmap di onboarding coinvolgenti. Questi modelli sono abbastanza versatili per l'onboarding sia dei dipendenti che dei clienti, rendendo il processo di creazione video efficiente e d'impatto.

