Sviluppa un video di riepilogo di onboarding conciso di 90 secondi su misura per i nuovi dipendenti del reparto marketing, riassumendo i processi e gli strumenti chiave del dipartimento. Il video dovrebbe avere uno stile visivo coinvolgente ed energico con colori del marchio e musica di sottofondo, completato da una voce fuori campo vivace. Impiega i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per assemblare rapidamente il contenuto, utilizzando la sua funzione di generazione di voce fuori campo per narrare efficacemente il riepilogo per un onboarding efficiente dei dipendenti.
Produci un video esplicativo di 1 minuto che mostri una nuova funzionalità per un prodotto SaaS B2B, rivolto a potenziali clienti e al team di vendita interno. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, incorporando registrazioni dello schermo e filmati di stock raffinati, con una voce fuori campo AI chiara e articolata che guida lo spettatore. Questa demo del prodotto dovrebbe utilizzare efficacemente la libreria multimediale/supporto di stock di HeyGen per visuali di alta qualità e le sue capacità di generazione di voce fuori campo per creare una narrazione professionale, semplificando la creazione di demo di prodotto coinvolgenti.
Crea un video di onboarding generale di 2 minuti progettato per i nuovi assunti negli uffici globali, fornendo un'introduzione accogliente alla cultura aziendale e alle politiche essenziali. Lo stile visivo del video dovrebbe essere caldo e invitante, utilizzando immagini diverse e un tono narrativo amichevole, con testo sincronizzato sullo schermo. Utilizza la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità a tutte le lingue e sfrutta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per distribuire i video di onboarding completi su varie piattaforme senza problemi.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta l'Engagement nell'Onboarding dei Dipendenti.
Guida un maggiore coinvolgimento e ritenzione delle conoscenze nell'onboarding e nella formazione dei dipendenti con video dinamici potenziati dall'AI.
Scala la Creazione di Contenuti di Onboarding.
Crea efficacemente un volume maggiore di video di riepilogo di onboarding completi per raggiungere ogni nuovo dipendente con contenuti coerenti e di alta qualità.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding coinvolgenti?
HeyGen agisce come un potente generatore di video AI, permettendo agli utenti di produrre rapidamente video di onboarding professionali senza bisogno di competenze avanzate di editing video. La nostra piattaforma offre modelli personalizzabili e un editor drag-and-drop per trasformare efficacemente gli script in contenuti video coinvolgenti per l'onboarding dei dipendenti.
Quali capacità AI offre HeyGen per contenuti di formazione dinamici?
HeyGen fornisce avanzate capacità AI, inclusi avatar AI realistici e voci fuori campo AI realistiche, per rendere i tuoi video di formazione più coinvolgenti. Gli utenti possono sfruttare la funzionalità di testo-a-voce per animare i loro script, migliorando l'esperienza di apprendimento per vari video di formazione.
HeyGen può garantire la coerenza del marchio in tutte le nostre comunicazioni interne e video di formazione?
Assolutamente. HeyGen consente una forte coerenza del marchio attraverso i suoi robusti controlli di branding, permettendoti di integrare il logo e gli schemi di colori della tua azienda direttamente nei tuoi video di formazione e di onboarding dei dipendenti. I nostri modelli personalizzabili aiutano anche a mantenere un'identità visiva coerente in tutti i tuoi contenuti video.
HeyGen supporta funzionalità come sottotitoli automatici e opzioni video multilingue per team globali?
Sì, HeyGen migliora l'accessibilità e la portata per i team globali offrendo sottotitoli AI automatici per tutti i video. Inoltre, le sue avanzate capacità di generazione di voce fuori campo supportano più lingue, rendendo la localizzazione video senza problemi per le tue esigenze di creatore di video di riepilogo di onboarding.