Generatore di Video per il Processo di Onboarding: Crea Percorsi Coinvolgenti per i Dipendenti

Crea facilmente video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti con avatar AI, migliorando il successo dei nuovi assunti.

Sviluppa un video di benvenuto di 45 secondi per l'onboarding dei dipendenti, rivolto ai nuovi assunti in una startup tecnologica dinamica, con un avatar AI come presentatore dal tono amichevole e professionale. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, utilizzando colori vivaci e grafiche in movimento sottili, accompagnato da una traccia strumentale vivace e una generazione di Voiceover chiara.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video informativo di 30 secondi per l'onboarding dei clienti, pensato per i nuovi utenti di un prodotto SaaS, guidandoli attraverso la configurazione iniziale. Questo video dovrebbe sfruttare modelli video pre-progettati per un aspetto pulito e professionale, adottando uno stile visivo calmo con testo chiaro sullo schermo e un tono audio rassicurante e professionale.
Prompt di Esempio 2
Produci un tutorial conciso di 60 secondi sul generatore di video per il processo di onboarding per i team HR, spiegando come creare rapidamente contenuti di formazione dipartimentale. Lo stile visivo dovrebbe essere aziendale ma coinvolgente, utilizzando registrazioni dello schermo e testo animato, con il copione trasformato in video utilizzando la funzione Text-to-video from script di HeyGen per una consegna coerente e autorevole.
Prompt di Esempio 3
Crea un video ispiratore di 50 secondi che dimostri quanto sia facile per i piccoli imprenditori creare video di onboarding per nuovi membri del team o clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e accogliente, utilizzando grafiche semplici e scenari relazionabili, arricchito da sottotitoli per l'accessibilità e una musica di sottofondo dolce e incoraggiante per evidenziare la facilità della formazione di onboarding.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video per il Processo di Onboarding

Crea rapidamente video di onboarding coinvolgenti e informativi utilizzando l'AI, assicurando che i tuoi nuovi assunti o clienti inizino con una guida chiara.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione
Incolla il tuo copione di onboarding e la nostra piattaforma convertirà il tuo testo in scene video. Questo utilizza la potente capacità di Text-to-video from script di HeyGen per dare vita ai tuoi contenuti.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi contenuti, aggiungendo un tocco umano senza bisogno di una telecamera. Questo utilizza la capacità di avatar AI di HeyGen.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Aggiungi elementi di branding come loghi e colori specifici per mantenere la coerenza. Utilizza la libreria multimediale per filmati o immagini di stock pertinenti per migliorare il tuo messaggio, supportato dai controlli di Branding di HeyGen.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Dopo aver perfezionato i tuoi contenuti di onboarding, esporta facilmente il tuo video completato in vari rapporti d'aspetto, assicurandoti che sia ottimizzato per qualsiasi piattaforma. La nostra piattaforma supporta il ridimensionamento e l'esportazione senza soluzione di continuità dei rapporti d'aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Esperienze di Benvenuto Ispiratrici

.

Sviluppa messaggi di benvenuto personalizzati e video sulla cultura utilizzando l'AI, facendo sentire i nuovi dipendenti o clienti apprezzati e motivati fin dal primo giorno.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding per nuovi dipendenti o clienti?

HeyGen è un generatore di video per il processo di onboarding alimentato da AI che semplifica la creazione di contenuti coinvolgenti. Utilizza avatar AI e converte il testo in copioni video senza sforzo per produrre video di alta qualità sia per l'onboarding dei dipendenti che dei clienti.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i video di onboarding in base alle esigenze specifiche dell'azienda?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusa una vasta selezione di modelli video e controlli di branding per aggiungere il tuo logo e i colori aziendali. Puoi anche utilizzare il suo editor video per perfezionare i contenuti, assicurando che ogni video di onboarding rifletta perfettamente il tuo brand.

HeyGen può creare video generati da AI con voice over dal suono naturale per un pubblico globale?

Sì, HeyGen sfrutta un'AI avanzata per produrre video generati da AI con voice over realistici in più lingue. Questa capacità consente ai team HR di creare video multilingue efficaci per le esigenze di onboarding di dipendenti o clienti, migliorando la comunicazione globale.

È possibile convertire rapidamente il testo in video per una formazione di onboarding urgente con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen funge da creatore di video di onboarding intuitivo dove puoi facilmente convertire il testo in video con pochi clic. Questo processo rapido è ideale per sviluppare rapidamente materiali di formazione per l'onboarding, garantendo una comunicazione tempestiva e coerente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo