Il tuo Creatore di Video per Moduli di Onboarding per una Formazione Senza Intoppi
Crea video di onboarding professionali più velocemente, senza bisogno di competenze. Trasforma i copioni di testo in contenuti coinvolgenti utilizzando la nostra potente funzione di testo-a-video da copione.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video tutorial conciso di 45 secondi rivolto ai nuovi utenti di una piattaforma SaaS complessa. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e istruttivo, combinando registrazioni dello schermo dell'interfaccia del prodotto con sovrapposizioni grafiche chiare, accompagnate da una voce fuori campo precisa e rassicurante generata direttamente da un copione. Questo efficace video how-to guiderà gli utenti attraverso la configurazione iniziale e le funzionalità principali per l'onboarding dei clienti utilizzando le capacità di testo-a-video da copione di HeyGen.
Produci un video promozionale rapido di 30 secondi rivolto ai responsabili delle risorse umane e della formazione che cercano di rinnovare i loro video di onboarding esistenti. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e mostrare la flessibilità dei modelli personalizzabili, con tagli rapidi, transizioni accattivanti e una colonna sonora energica e motivante. Questo video dimostrerà come i Modelli e le scene di HeyGen possano aggiornare e rinfrescare facilmente qualsiasi contenuto del creatore di video di onboarding.
Crea una vetrina professionale di video generati dall'AI di 50 secondi progettata per le imprese globali che cercano di standardizzare e scalare il processo di onboarding tra team diversi. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante e aziendale, con presentatori virtuali diversi e contenuti localizzati, supportati da una voce fuori campo calma e autorevole generata attraverso l'avanzata generazione di Voiceover. Questo video sofisticato evidenzia l'efficienza e la portata globale nella formazione dei dipendenti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento e la Retenzione nella Formazione.
Migliora l'efficacia dei tuoi moduli di onboarding, migliorando il coinvolgimento e la ritenzione dei nuovi assunti attraverso video potenziati dall'AI.
Scala l'Onboarding a Livello Globale.
Produci rapidamente una gamma più ampia di moduli di onboarding, garantendo una formazione coerente e accessibile per i team globali.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di onboarding visivamente ricchi?
HeyGen ti consente di progettare video di onboarding d'impatto generati dall'AI con modelli personalizzabili, personaggi animati e una vasta libreria multimediale. Questo permette di avere grafiche ricche e visivi coinvolgenti senza bisogno di competenze di design estese.
HeyGen offre una personalizzazione completa per i contenuti video di onboarding?
Sì, HeyGen fornisce ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video di onboarding. Puoi adattare i modelli, integrare il tuo branding con loghi e colori personalizzati e regolare gli elementi animati per allinearsi perfettamente con lo stile e il messaggio unici della tua azienda.
HeyGen può aggiornare facilmente i video di onboarding esistenti?
Assolutamente. La piattaforma potenziata dall'AI di HeyGen rende semplice aggiornare e iterare sui tuoi video di onboarding. Puoi modificare rapidamente i copioni, sostituire gli avatar AI o cambiare i visivi per garantire che i tuoi contenuti siano sempre attuali e pertinenti per i nuovi dipendenti.
Cosa rende HeyGen un creatore di video AI facile per l'onboarding?
HeyGen semplifica il processo di creazione video, permettendo a chiunque di produrre video di onboarding generati dall'AI di alta qualità. Con funzionalità intuitive di testo-a-video e modelli pre-progettati, puoi creare video di formazione professionali senza esperienza di editing precedente.