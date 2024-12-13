Il tuo Creatore di Video per Moduli di Onboarding per una Formazione Senza Intoppi

Crea video di onboarding professionali più velocemente, senza bisogno di competenze. Trasforma i copioni di testo in contenuti coinvolgenti utilizzando la nostra potente funzione di testo-a-video da copione.

Crea un video introduttivo vivace di 60 secondi pensato per i nuovi assunti che si uniscono a un'azienda tecnologica dinamica. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con elementi animati e avatar AI amichevoli che presentano i valori chiave dell'azienda, il tutto accompagnato da una traccia audio allegra e accogliente. Questo video di onboarding per i dipendenti mira a trasmettere la cultura aziendale e a entusiasmare i nuovi dipendenti per il loro percorso utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial conciso di 45 secondi rivolto ai nuovi utenti di una piattaforma SaaS complessa. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e istruttivo, combinando registrazioni dello schermo dell'interfaccia del prodotto con sovrapposizioni grafiche chiare, accompagnate da una voce fuori campo precisa e rassicurante generata direttamente da un copione. Questo efficace video how-to guiderà gli utenti attraverso la configurazione iniziale e le funzionalità principali per l'onboarding dei clienti utilizzando le capacità di testo-a-video da copione di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale rapido di 30 secondi rivolto ai responsabili delle risorse umane e della formazione che cercano di rinnovare i loro video di onboarding esistenti. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e mostrare la flessibilità dei modelli personalizzabili, con tagli rapidi, transizioni accattivanti e una colonna sonora energica e motivante. Questo video dimostrerà come i Modelli e le scene di HeyGen possano aggiornare e rinfrescare facilmente qualsiasi contenuto del creatore di video di onboarding.
Prompt di Esempio 3
Crea una vetrina professionale di video generati dall'AI di 50 secondi progettata per le imprese globali che cercano di standardizzare e scalare il processo di onboarding tra team diversi. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante e aziendale, con presentatori virtuali diversi e contenuti localizzati, supportati da una voce fuori campo calma e autorevole generata attraverso l'avanzata generazione di Voiceover. Questo video sofisticato evidenzia l'efficienza e la portata globale nella formazione dei dipendenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Moduli di Onboarding

Ottimizza il tuo onboarding dei dipendenti con il nostro creatore di video AI, creando senza sforzo video coinvolgenti, personalizzati e generati dall'AI che garantiscono un'esperienza fluida per i nuovi assunti.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia incollando il tuo copione o selezionando tra modelli personalizzabili per gettare le basi del tuo video per il modulo di onboarding. Questo sfrutta la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen, trasformando il testo in visivi accattivanti.
2
Step 2
Personalizza con Avatar e Voci AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo tra diversi avatar AI per rappresentare il tuo marchio e generando voci fuori campo dal suono naturale. Questo rende i tuoi video generati dall'AI relazionabili e dinamici per un onboarding dei dipendenti efficace.
3
Step 3
Raffina i Visivi del Tuo Marchio
Applica l'estetica unica della tua azienda utilizzando i controlli di Branding per loghi e colori, e integra visivi pertinenti dalla nostra libreria multimediale. Assicurati che i tuoi video di onboarding riflettano costantemente l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Modulo
Finalizza il tuo modulo di onboarding aggiungendo sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità e poi esporta il tuo video di alta qualità. Offri un'esperienza professionale e d'impatto a tutti i nuovi membri del team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Motiva i Nuovi Assunti

.

Crea video di benvenuto e motivazionali coinvolgenti per introdurre la cultura aziendale e ispirare i nuovi dipendenti fin dal primo giorno.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di onboarding visivamente ricchi?

HeyGen ti consente di progettare video di onboarding d'impatto generati dall'AI con modelli personalizzabili, personaggi animati e una vasta libreria multimediale. Questo permette di avere grafiche ricche e visivi coinvolgenti senza bisogno di competenze di design estese.

HeyGen offre una personalizzazione completa per i contenuti video di onboarding?

Sì, HeyGen fornisce ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video di onboarding. Puoi adattare i modelli, integrare il tuo branding con loghi e colori personalizzati e regolare gli elementi animati per allinearsi perfettamente con lo stile e il messaggio unici della tua azienda.

HeyGen può aggiornare facilmente i video di onboarding esistenti?

Assolutamente. La piattaforma potenziata dall'AI di HeyGen rende semplice aggiornare e iterare sui tuoi video di onboarding. Puoi modificare rapidamente i copioni, sostituire gli avatar AI o cambiare i visivi per garantire che i tuoi contenuti siano sempre attuali e pertinenti per i nuovi dipendenti.

Cosa rende HeyGen un creatore di video AI facile per l'onboarding?

HeyGen semplifica il processo di creazione video, permettendo a chiunque di produrre video di onboarding generati dall'AI di alta qualità. Con funzionalità intuitive di testo-a-video e modelli pre-progettati, puoi creare video di formazione professionali senza esperienza di editing precedente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo