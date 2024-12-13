Generatore di Video di Onboarding: Crea Contenuti Coinvolgenti
Ottimizza l'onboarding dei dipendenti con il nostro generatore di video AI, trasformando i testi in video di formazione coinvolgenti utilizzando capacità avanzate di testo in video.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di formazione informativo di 60 secondi rivolto ai dipendenti esistenti che apprendono un nuovo modulo software interno, dettagliando istruzioni passo-passo per un utilizzo efficace. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e professionale, incorporando sovrapposizioni di testo chiare sullo schermo e filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale, accompagnati da una voce fuori campo precisa e autorevole. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per garantire accuratezza e coerenza in tutti i materiali di formazione per questo 'generatore di video di onboarding'.
Produci un video di 30 secondi di 'cultura aziendale' destinato a candidati potenziali o membri del team recentemente assunti, offrendo uno sguardo sui valori dell'organizzazione e sullo spirito di comunità. Adotta uno stile visivo caldo e autentico, mescolando foto di repertorio diverse e musica di sottofondo sottile, arricchito da una voce fuori campo genuina e simile a quella umana generata con la funzione di generazione di voce fuori campo di HeyGen, insieme a sottotitoli chiari per l'accessibilità. Questo video dovrebbe trasmettere un senso di appartenenza attraverso 'contenuti personalizzati' anche prima del loro inizio ufficiale.
Immagina un video dimostrativo dinamico di 50 secondi che mostri le nuove funzionalità di un 'generatore di video AI' rivolto a product manager e team di marketing responsabili della presentazione degli aggiornamenti software. L'estetica visiva dovrebbe essere veloce e energica, con registrazioni dello schermo nitide e animazioni di testo audaci, completate da una voce AI entusiasta e articolata. Questo video dovrebbe evidenziare la funzionalità senza soluzione di continuità del 'generatore di video di onboarding', dimostrando specificamente il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per la consegna su più piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione di Onboarding.
Eleva l'onboarding dei dipendenti aumentando il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione utilizzando video potenziati dall'AI, assicurando che i nuovi assunti comprendano efficacemente le informazioni chiave.
Scala i Moduli di Onboarding Globali.
Sviluppa rapidamente moduli di onboarding completi, raggiungendo una forza lavoro globale con contenuti di formazione coerenti e di alta qualità tramite la generazione di video AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen ottimizzare il nostro processo di onboarding dei dipendenti?
HeyGen è un generatore di video AI che trasforma i tuoi script di testo in video di onboarding coinvolgenti. Sfrutta avatar AI e voci AI per creare contenuti personalizzati in modo efficiente, migliorando significativamente l'esperienza dei nuovi assunti senza bisogno di competenze avanzate di editing video.
Quali opzioni creative offre HeyGen per personalizzare i moduli di onboarding?
HeyGen offre modelli personalizzabili estesi e una libreria multimediale per personalizzare i tuoi video di onboarding. Puoi applicare controlli di branding, inclusi il tuo logo e i colori aziendali, assicurando che i tuoi video di formazione riflettano la cultura e l'estetica della tua azienda.
È facile creare video di formazione coinvolgenti con gli strumenti AI di HeyGen?
Assolutamente. La piattaforma intuitiva di HeyGen ti consente di generare video direttamente dagli script di testo con avatar AI e voci AI. Puoi facilmente aggiungere sottotitoli per garantire che i tuoi contenuti siano accessibili e d'impatto per tutti i nuovi utenti.
HeyGen può aiutare a creare vari tipi di video di comunicazione interna?
Sì, oltre all'onboarding, HeyGen è un generatore di video AI versatile perfetto per produrre video di formazione, aggiornamenti sulla cultura aziendale o annunci. Il suo motore guidato dall'AI ti aiuta a rendere e pubblicare rapidamente contenuti video di alta qualità per diverse esigenze interne.