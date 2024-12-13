Generatore di Video di Onboarding: Crea Contenuti Coinvolgenti

Crea un video di onboarding coinvolgente di 45 secondi destinato ai nuovi assunti in una vivace startup tecnologica, introducendoli alla cultura aziendale e alle informazioni essenziali per il primo giorno. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e accattivante, con grafica animata dinamica e avatar AI amichevoli, accompagnati da una voce AI incoraggiante e vivace.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video di formazione informativo di 60 secondi rivolto ai dipendenti esistenti che apprendono un nuovo modulo software interno, dettagliando istruzioni passo-passo per un utilizzo efficace. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e professionale, incorporando sovrapposizioni di testo chiare sullo schermo e filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale, accompagnati da una voce fuori campo precisa e autorevole. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per garantire accuratezza e coerenza in tutti i materiali di formazione per questo 'generatore di video di onboarding'.
Produci un video di 30 secondi di 'cultura aziendale' destinato a candidati potenziali o membri del team recentemente assunti, offrendo uno sguardo sui valori dell'organizzazione e sullo spirito di comunità. Adotta uno stile visivo caldo e autentico, mescolando foto di repertorio diverse e musica di sottofondo sottile, arricchito da una voce fuori campo genuina e simile a quella umana generata con la funzione di generazione di voce fuori campo di HeyGen, insieme a sottotitoli chiari per l'accessibilità. Questo video dovrebbe trasmettere un senso di appartenenza attraverso 'contenuti personalizzati' anche prima del loro inizio ufficiale.
Immagina un video dimostrativo dinamico di 50 secondi che mostri le nuove funzionalità di un 'generatore di video AI' rivolto a product manager e team di marketing responsabili della presentazione degli aggiornamenti software. L'estetica visiva dovrebbe essere veloce e energica, con registrazioni dello schermo nitide e animazioni di testo audaci, completate da una voce AI entusiasta e articolata. Questo video dovrebbe evidenziare la funzionalità senza soluzione di continuità del 'generatore di video di onboarding', dimostrando specificamente il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per la consegna su più piattaforme.
Come Funziona il Generatore di Video di Onboarding

Crea rapidamente video di onboarding coinvolgenti e personalizzati con l'AI, ottimizzando l'esperienza dei nuovi assunti e integrando la cultura aziendale senza soluzione di continuità.

Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo contenuto di onboarding. Utilizza la nostra funzione di testo in video per convertire il tuo testo in scene video dinamiche senza sforzo, gettando le basi per il tuo modulo.
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio. Personalizza il loro aspetto e la loro voce per allinearsi al tuo brand, assicurando che i tuoi contenuti personalizzati risuonino con i nuovi assunti.
Applica Branding e Elementi Visivi
Arricchisci il tuo video con modelli personalizzabili e controlli di branding. Incorpora il logo della tua azienda, i colori e i contenuti multimediali dalla libreria per rafforzare la cultura aziendale.
Esporta e Condividi
Una volta che il tuo modulo di onboarding è perfetto, rendi il video in alta qualità. Pubblica facilmente il tuo video su diverse piattaforme o incorporalo direttamente nel tuo portale di onboarding per accogliere efficacemente i nuovi utenti.

Coltiva la Cultura Aziendale e il Morale

Crea video di benvenuto ispiratori e messaggi motivazionali per i nuovi dipendenti, comunicando efficacemente la cultura e i valori aziendali fin dal primo giorno.

Come può HeyGen ottimizzare il nostro processo di onboarding dei dipendenti?

HeyGen è un generatore di video AI che trasforma i tuoi script di testo in video di onboarding coinvolgenti. Sfrutta avatar AI e voci AI per creare contenuti personalizzati in modo efficiente, migliorando significativamente l'esperienza dei nuovi assunti senza bisogno di competenze avanzate di editing video.

Quali opzioni creative offre HeyGen per personalizzare i moduli di onboarding?

HeyGen offre modelli personalizzabili estesi e una libreria multimediale per personalizzare i tuoi video di onboarding. Puoi applicare controlli di branding, inclusi il tuo logo e i colori aziendali, assicurando che i tuoi video di formazione riflettano la cultura e l'estetica della tua azienda.

È facile creare video di formazione coinvolgenti con gli strumenti AI di HeyGen?

Assolutamente. La piattaforma intuitiva di HeyGen ti consente di generare video direttamente dagli script di testo con avatar AI e voci AI. Puoi facilmente aggiungere sottotitoli per garantire che i tuoi contenuti siano accessibili e d'impatto per tutti i nuovi utenti.

HeyGen può aiutare a creare vari tipi di video di comunicazione interna?

Sì, oltre all'onboarding, HeyGen è un generatore di video AI versatile perfetto per produrre video di formazione, aggiornamenti sulla cultura aziendale o annunci. Il suo motore guidato dall'AI ti aiuta a rendere e pubblicare rapidamente contenuti video di alta qualità per diverse esigenze interne.

