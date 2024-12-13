Generatore di Moduli di Onboarding: Crea Formazione Coinvolgente
Per i Responsabili delle Risorse Umane, semplifica l'onboarding dei nuovi assunti e aumenta il coinvolgimento. Crea moduli dinamici senza sforzo utilizzando il testo-a-video da script.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video vivace di 30 secondi per le aziende che mirano a potenziare il coinvolgimento nell'onboarding dei dipendenti tra i nuovi assunti. Con visual moderni e dinamici e una voce narrante amichevole e professionale, questo video dovrebbe illustrare con forza come uno strumento di onboarding AI sfrutti gli avatar AI per offrire una prima impressione interattiva e memorabile, favorendo una connessione e comprensione immediata.
Un video coinvolgente di 60 secondi, con visual luminosi e illustrativi e una voce narrante calma e guida, dovrebbe coinvolgere formatori e professionisti delle risorse umane alla ricerca di una creazione di contenuti flessibile. Questo video metterebbe in evidenza le opzioni di personalizzazione definitiva disponibili con un Creatore di Guide di Onboarding, enfatizzando il potere intuitivo di Modelli & scene per costruire moduli di formazione su misura rapidamente ed efficacemente.
Produci un video diretto di 30 secondi per i leader delle risorse umane e i proprietari di piccole imprese che danno priorità all'efficienza e all'accessibilità nel loro processo di onboarding dei dipendenti. Utilizzando visual orientati ai risultati e una voce narrante chiara e autorevole, questo video spiegherà i vantaggi dell'Accessibilità senza LMS e dimostrerà come la generazione di Voiceover semplifichi l'aggiunta di audio professionale, garantendo un accesso senza intoppi e diffuso a informazioni cruciali.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Genera Moduli di Onboarding Diversificati.
Produci rapidamente una vasta gamma di moduli video di onboarding coinvolgenti per coprire tutti gli argomenti necessari per i nuovi assunti.
Aumenta il Coinvolgimento e la Retenzione dei Nuovi Assunti.
Utilizza video potenziati dall'AI per migliorare significativamente il coinvolgimento dei nuovi assunti e garantire una migliore ritenzione delle informazioni critiche di onboarding.
Domande Frequenti
Come funziona HeyGen come strumento di onboarding AI?
HeyGen consente ai Responsabili delle Risorse Umane di semplificare il processo di onboarding dei dipendenti generando moduli video coinvolgenti. Sfrutta avatar AI e funzionalità di testo-a-video da script, consolidando la sua posizione come strumento di onboarding AI leader per i nuovi assunti.
Posso personalizzare i contenuti generati da HeyGen per i nuovi assunti?
Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di adattare i tuoi moduli di onboarding. Puoi utilizzare modelli gratuiti, controlli di branding e integrare i tuoi media, rendendolo un eccellente Creatore di Guide di Onboarding.
I contenuti di onboarding di HeyGen sono accessibili senza un LMS?
Sì, HeyGen offre Accessibilità senza LMS, garantendo che il tuo processo di onboarding dei dipendenti sia senza intoppi per i nuovi assunti. La sua interfaccia user-friendly consente una facile distribuzione e fruizione dei moduli senza la necessità di un tradizionale Sistema di Gestione dell'Apprendimento.
Che ruolo gioca HeyGen nel potenziare il coinvolgimento nell'onboarding dei dipendenti?
HeyGen migliora significativamente il coinvolgimento nell'onboarding dei dipendenti trasformando contenuti statici in esperienze video dinamiche. Attraverso avatar AI e generazione di Voiceover professionale, HeyGen assicura che i nuovi assunti siano catturati e trattengano le informazioni chiave in modo più efficace.