Il Creatore Definitivo di Video di Microlearning per l'Onboarding

Crea facilmente video di onboarding coinvolgenti per dipendenti e clienti con avatar AI personalizzabili.

Crea un video di microlearning di 60 secondi per i nuovi assunti in un'azienda tecnologica, utilizzando un avatar AI coinvolgente e professionale per introdurre la cultura aziendale e gli strumenti chiave. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, completato da una voce fuori campo amichevole e chiara fornita dalla generazione di Voiceover di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di onboarding di 45 secondi per i nuovi utenti di un prodotto SaaS, dimostrando una caratteristica chiave passo dopo passo. Il video dovrebbe essere luminoso e istruttivo, realizzato utilizzando il Text-to-video da script con spiegazioni chiare sullo schermo e un tono positivo.
Prompt di Esempio 2
Progetta un segmento ispiratore di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese, evidenziando la facilità di creare video di microlearning per l'onboarding. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per uno stile visivo veloce e moderno con musica di sottofondo vivace per trasmettere un setup rapido e risultati professionali.
Prompt di Esempio 3
Produci un modulo di onboarding inclusivo di 50 secondi per team remoti internazionali, spiegando un nuovo processo interno. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo calmo e informativo, garantendo chiarezza e accessibilità utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Microlearning per l'Onboarding

Crea video di microlearning coinvolgenti ed efficaci per l'onboarding di dipendenti o clienti con facilità, trasformando il testo in contenuti visivi dinamici.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inserisci il contenuto del tuo video di microlearning per l'onboarding incollando uno script o utilizzando script generati automaticamente dall'AI per avviare il tuo processo di creazione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar
Migliora il tuo video scegliendo un avatar AI per presentare il tuo contenuto di microlearning, fornendo un narratore dinamico e coinvolgente per i tuoi video di onboarding.
3
Step 3
Genera il Tuo Voiceover
Raffina il tuo video generando voiceover AI professionali, assicurando una narrazione chiara e coinvolgente per i tuoi moduli di microlearning per l'onboarding.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video di microlearning ed esportalo in vari formati per una facile distribuzione su diverse piattaforme e dispositivi, completando il tuo percorso di onboarding.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Complesse di Onboarding

.

Trasforma materiale di onboarding complesso in video di microlearning chiari e digeribili, rendendo i concetti complessi facili da comprendere.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di onboarding coinvolgenti trasformando il tuo contenuto testuale in presentazioni video dinamiche. Puoi sfruttare avatar AI realistici e voiceover AI di alta qualità per offrire esperienze di onboarding per dipendenti o clienti di grande impatto.

Quali funzionalità offre HeyGen per i video di microlearning?

Per video di microlearning efficaci, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli video personalizzabili. Puoi facilmente adattare il tuo contenuto con grafica ricca, video e risorse musicali, assicurando che la tua formazione sia sia concisa che visivamente attraente e facile da personalizzare.

HeyGen può utilizzare avatar AI per un'esperienza personalizzata di creazione di video di microlearning per l'onboarding?

Assolutamente, HeyGen offre avatar AI avanzati che fungono da presentatori virtuali, offrendo un tocco personalizzato alla tua esperienza di creazione di video di microlearning per l'onboarding. Questo ti consente di creare contenuti video esplicativi coerenti e coinvolgenti senza bisogno di una telecamera.

HeyGen supporta una produzione video efficiente con funzionalità come sottotitoli e scripting?

Sì, HeyGen semplifica la produzione video con potenti funzionalità come script generati automaticamente dall'AI e sottotitoli automatici, risparmiando tempo prezioso. Il suo design supporta anche una collaborazione senza interruzioni tra dispositivi, migliorando il lavoro di squadra per i tuoi progetti video.

