Introduce tutti i nuovi assunti alla cultura aziendale con un caloroso video di benvenuto di 45 secondi. Visivamente, punta a un'atmosfera vivace e invitante, incorporando filmati di repertorio diversificati dalla "Media library/stock support" di HeyGen e una voce narrante amichevole e simile a quella umana. Sfruttando i "Templates & scenes" di HeyGen, puoi costruire rapidamente questo contenuto "onboarding message video maker" d'impatto, creando "video coinvolgenti" che favoriscono un immediato senso di appartenenza.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video istruttivo di 90 secondi per i nuovi membri del team HR, chiarendo le politiche aziendali chiave e i requisiti di conformità. Questo contenuto "onboarding video maker" dovrebbe impiegare uno stile visivo chiaro e didattico, utilizzando semplici animazioni o sovrapposizioni di testo per enfatizzare le informazioni cruciali, completato da una narrazione precisa. Per garantire una comprensione universale, integra "Sottotitoli/didascalie" generati senza sforzo, basandoti sulla tua "generazione di script" all'interno di HeyGen per semplificare questa comunicazione vitale.
Prompt di Esempio 3
I nuovi rappresentanti delle vendite e del successo dei clienti richiedono una panoramica del prodotto di 2 minuti che evidenzi le caratteristiche e i benefici principali. L'"employee onboarding video maker" deve presentare una presentazione visiva dinamica e moderna, con un "avatar AI" che dimostri con sicurezza l'interfaccia utente del prodotto. Sfruttando la "Rimodellazione e esportazioni del rapporto d'aspetto" di HeyGen, è possibile ottimizzare l'output "personalizza video" per varie piattaforme di presentazione, garantendo il massimo impatto.
Come Funziona l'Onboarding Message Video Maker

Crea senza sforzo video di onboarding coinvolgenti e informativi che accolgono i nuovi membri del team con messaggi personalizzati e un tocco professionale.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Onboarding
Inizia selezionando tra una gamma di modelli di video di onboarding progettati professionalmente. Questo ti consente di impostare rapidamente le basi per il tuo messaggio di benvenuto.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona un avatar AI che rappresenti al meglio il tuo brand o messaggio. La nostra collezione diversificata di avatar AI ti aiuta a dare un tocco umano al tuo contenuto di onboarding.
3
Step 3
Aggiungi il Tuo Messaggio e Voce
Semplicemente digita o incolla il tuo messaggio di onboarding, e la nostra piattaforma genererà voiceovers dal suono naturale. Questo assicura che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video, scegliendo il rapporto d'aspetto desiderato, e poi esportalo per una facile condivisione su tutti i tuoi canali di comunicazione interna. Offri un'esperienza di benvenuto raffinata.

Domande Frequenti

Come utilizza HeyGen l'AI per creare video di onboarding personalizzati?

HeyGen ti consente di creare "onboarding message videos" personalizzati sfruttando avanzati "avatar AI" e "voiceovers" realistici. Puoi generare "video coinvolgenti" direttamente da uno script, garantendo un benvenuto coerente e professionale per i nuovi assunti.

Qual è il modo più veloce per produrre un video di onboarding dei dipendenti utilizzando HeyGen?

HeyGen semplifica il flusso di lavoro dell'"employee onboarding video maker" con capacità intuitive di "text-to-video from script". Puoi iniziare con "onboarding video templates" già pronti, inserire il tuo script, e l'AI di HeyGen genera rapidamente un video professionale, inclusi "sottotitoli" automatici.

Posso personalizzare il branding e l'aspetto dei miei video di benvenuto in HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre ampi "controlli di branding" per "personalizzare gli elementi video", permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e stili visivi specifici. Puoi scegliere tra vari "templates e scenes" per assicurarti che i tuoi "video di benvenuto" si allineino perfettamente con l'identità della tua azienda.

Come può HeyGen aiutarmi a distribuire e condividere i miei video di formazione finiti?

HeyGen fornisce opzioni flessibili per "condividere ed esportare" i tuoi "video di formazione" completati in vari formati e "rapporti d'aspetto". Puoi facilmente scaricare il tuo contenuto di "onboarding dei dipendenti", assicurandoti che sia pronto per qualsiasi piattaforma o sistema interno.

