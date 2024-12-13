Creatore di Video di Lezione di Onboarding: Crea Formazione Coinvolgente

Trasforma rapidamente i tuoi copioni in video di onboarding professionali per i dipendenti con la nostra potente funzione Text-to-video from script.

Immagina un vivace video animato di 30 secondi per i nuovi assunti, progettato per immergerli nella cultura aziendale utilizzando modelli personalizzabili. Rivolto ai proprietari di piccole imprese creative, questo video dovrebbe presentare uno stile visivo vivace e una traccia audio amichevole e accogliente. Dimostra quanto sia facile personalizzare il tuo aspetto e la tua sensazione con i Templates e le scene di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i professionisti delle risorse umane, sviluppa un tutorial professionale di 45 secondi per la creazione di video di onboarding che introduca chiaramente le politiche aziendali di base. Necessita di uno stile visivo chiaro e conciso accompagnato da una voce calma e autorevole. Sottolinea come gli avatar AI di HeyGen possano presentare queste informazioni cruciali senza problemi.
Prompt di Esempio 2
I marketer possono produrre un video esplicativo dinamico di 60 secondi, dettagliando i benefici di una nuova funzionalità software con piena personalizzazione. Adottando un'estetica visiva elegante e moderna e una voce narrante sicura ed energica, questo video dovrebbe evidenziare l'efficienza della creazione di contenuti da un copione pre-scritto utilizzando la funzione Text-to-video from script di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
È necessario un video istruttivo di 50 secondi per gli educatori per dimostrare uno strumento software complesso ai loro studenti. Assicurati che i visual siano pazienti e chiari, accompagnati da un tono audio sincronizzato e guida, mostrando la facilità di aggiungere una narrazione di alta qualità attraverso la capacità di generazione di Voiceover di HeyGen.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Lezione di Onboarding

Crea lezioni di onboarding coinvolgenti ed efficaci rapidamente con la nostra piattaforma video alimentata da AI. Trasforma i tuoi copioni in video professionali che accolgono e istruiscono i nuovi assunti.

1
Step 1
Crea il Contenuto della Tua Lezione
Inserisci il tuo copione di lezione di onboarding per generare automaticamente contenuti video. Puoi anche sfruttare una varietà di modelli personalizzabili pre-progettati per iniziare rapidamente.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli da una galleria diversificata di avatar AI per essere il presentatore della tua lezione di onboarding. Aggiungi un voiceover AI naturale che si adatti al tuo contenuto.
3
Step 3
Applica lo Stile del Tuo Brand
Integra il logo della tua azienda, i colori e altri elementi del brand utilizzando i nostri controlli di branding per assicurarti che il tuo video di onboarding si allinei perfettamente con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Aggiungi automaticamente sottotitoli e caption per migliorare l'accessibilità per i tuoi spettatori. Genera ed esporta i tuoi video di onboarding per i dipendenti nel formato desiderato, pronti per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera la Produzione di Video AI per Lezioni

.

Genera rapidamente video di lezione di onboarding di alta qualità utilizzando strumenti AI avanzati, risparmiando tempo e risorse significative.

background image

Domande Frequenti

Quali controlli creativi offre HeyGen per la produzione video?

Il motore creativo di HeyGen consente una personalizzazione completa utilizzando modelli personalizzabili. Gli utenti possono facilmente integrare il branding, scegliere tra diversi avatar AI e aggiungere voiceover AI per produrre video animati che si allineano con la loro visione. Questo assicura un alto grado di controllo creativo sui tuoi progetti.

HeyGen può semplificare la creazione di video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti?

Sì, HeyGen è un efficace creatore di video di lezione di onboarding, permettendo alle aziende di creare facilmente video di onboarding professionali per i dipendenti. Sfrutta gli avatar AI e il text-to-video from script per generare rapidamente video di formazione completi e coinvolgenti per i nuovi assunti.

Quali sono le capacità principali dell'AI Video Agent di HeyGen?

HeyGen funziona come un potente AI Video Agent, trasformando il testo in video da copione utilizzando un'AI generativa avanzata. Questo include la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di avatar AI realistici e generare voiceover AI naturali, semplificando la produzione video.

Come assicura HeyGen l'accessibilità e l'ampio appeal per i suoi video generati?

HeyGen integra funzionalità come sottotitoli/caption automatici e generazione di voiceover AI per migliorare l'accessibilità e la portata dei video. Questo lo rende un software ideale per video esplicativi, creando documentazione video generata da AI che è inclusiva e facilmente fruibile da vari pubblici.

