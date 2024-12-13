Il tuo Generatore di Lezioni di Onboarding per Corsi Rapidi e Coinvolgenti

Trasforma i tuoi moduli di formazione per nuovi assunti e semplifica il processo di onboarding utilizzando avatar AI realistici.

Produci un video accattivante di 45 secondi rivolto a Responsabili delle Risorse Umane e Specialisti in Formazione e Sviluppo, mostrando come HeyGen funzioni come un Creatore di Guide di Onboarding AI. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, utilizzando grafica animata per evidenziare il processo semplificato, accompagnato da una voce narrante professionale, vivace e amichevole. Dimostra la facilità di convertire script in video utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per creare contenuti di onboarding completi e coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video ispiratore di 60 secondi per nuovi assunti e capi squadra, enfatizzando un'esperienza di onboarding dei dipendenti fluida. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e accogliente, con avatar AI diversi che interagiscono naturalmente in ambienti di ufficio virtuali. L'audio dovrebbe avere un dialogo incoraggiante e multivocale. Evidenzia come gli avatar AI di HeyGen portino alla vita una guida personalizzata, facendo sentire ogni nuovo membro del team immediatamente connesso e informato.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi rivolto a Proprietari di Piccole Imprese e Professionisti L&D che hanno difficoltà con la creazione di contenuti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo veloce con transizioni energiche, mostrando la varietà e le opzioni di personalizzazione disponibili attraverso i robusti modelli e scene di HeyGen. Una traccia musicale di sottofondo energica e motivazionale con una narrazione chiara dovrebbe guidare lo spettatore, illustrando come HeyGen semplifichi il ruolo di un generatore di lezioni di onboarding.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video sofisticato di 50 secondi per Formatori Aziendali e Dipartimenti di Marketing che cercano di migliorare i loro moduli di formazione. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e brandizzato, dimostrando come il branding personalizzato possa essere integrato senza soluzione di continuità in ogni lezione. Una voce narrante sofisticata e autorevole dovrebbe spiegare come il generatore di piani di lezione AI di HeyGen, insieme alla potente generazione di voiceover, consenta di ottenere materiali di formazione coerenti e di alta qualità che riflettano l'identità unica di un'organizzazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Lezioni di Onboarding

Trasforma il tuo onboarding dei dipendenti con l'AI intelligente. Crea lezioni video coinvolgenti e personalizzate per i nuovi assunti in modo efficiente e professionale.

1
Step 1
Crea la Tua Lezione di Onboarding
Sfrutta la potenza del Creatore di Guide di Onboarding AI semplicemente inserendo il tuo argomento e i punti chiave. La nostra piattaforma genererà istantaneamente uno script video completo utilizzando la tecnologia di testo-a-video da script.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Personalizza la tua lezione scegliendo da una libreria diversificata di avatar AI per presentare i tuoi contenuti, creando un'esperienza coinvolgente e coerente per i tuoi nuovi assunti.
3
Step 3
Applica il Branding Personalizzato
Assicura la coerenza del brand in tutti i tuoi moduli di formazione. Utilizza i controlli di Branding per incorporare il logo, i colori e i caratteri della tua azienda, rendendo ogni lezione distintamente tua.
4
Step 4
Esporta e Integra la Tua Lezione
Finalizza la tua lezione video coinvolgente aggiungendo sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità. Esporta facilmente la tua creazione in vari formati, pronta per semplificare il tuo processo di onboarding.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira i Nuovi Assunti con Introduzioni Coinvolgenti

.

Crea video motivazionali e accoglienti per introdurre la cultura aziendale e ispirare efficacemente i nuovi dipendenti durante l'onboarding.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di lezioni di onboarding AI coinvolgenti?

HeyGen trasforma i tuoi script in lezioni di onboarding video dinamiche utilizzando avatar AI realistici e tecnologia avanzata di testo-a-video. Questo semplifica l'intero processo di creazione dei contenuti, consentendo lo sviluppo rapido di moduli di formazione coinvolgenti per i nuovi assunti.

Posso personalizzare il branding visivo dei contenuti di onboarding AI creati con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampi controlli di branding personalizzato, permettendoti di integrare senza problemi il logo e i colori della tua azienda nei video di onboarding AI. Puoi anche utilizzare modelli e scene diversi per adattare i tuoi contenuti di e-learning, garantendo un'esperienza di brand coerente.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dell'AI Generativa di HeyGen per l'onboarding dei dipendenti?

HeyGen sfrutta l'AI Generativa per semplificare notevolmente il processo di onboarding dei dipendenti, consentendo la creazione rapida di video senza attrezzature complesse o tempi di produzione estesi. Questo ti permette di produrre rapidamente contenuti di formazione altamente coinvolgenti e personalizzati, risparmiando tempo e risorse preziose.

HeyGen supporta funzionalità di accessibilità come sottotitoli e voiceover per le guide di onboarding AI?

Sì, HeyGen migliora l'accessibilità delle tue guide di onboarding AI con la generazione automatica di voiceover e sottotitoli completi. Questo assicura che i tuoi moduli di formazione siano inclusivi e facilmente comprensibili da una forza lavoro diversificata, migliorando notevolmente l'esperienza dei nuovi assunti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo