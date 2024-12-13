Il tuo Generatore di Lezioni di Onboarding per Corsi Rapidi e Coinvolgenti
Trasforma i tuoi moduli di formazione per nuovi assunti e semplifica il processo di onboarding utilizzando avatar AI realistici.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video ispiratore di 60 secondi per nuovi assunti e capi squadra, enfatizzando un'esperienza di onboarding dei dipendenti fluida. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e accogliente, con avatar AI diversi che interagiscono naturalmente in ambienti di ufficio virtuali. L'audio dovrebbe avere un dialogo incoraggiante e multivocale. Evidenzia come gli avatar AI di HeyGen portino alla vita una guida personalizzata, facendo sentire ogni nuovo membro del team immediatamente connesso e informato.
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi rivolto a Proprietari di Piccole Imprese e Professionisti L&D che hanno difficoltà con la creazione di contenuti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo veloce con transizioni energiche, mostrando la varietà e le opzioni di personalizzazione disponibili attraverso i robusti modelli e scene di HeyGen. Una traccia musicale di sottofondo energica e motivazionale con una narrazione chiara dovrebbe guidare lo spettatore, illustrando come HeyGen semplifichi il ruolo di un generatore di lezioni di onboarding.
Progetta un video sofisticato di 50 secondi per Formatori Aziendali e Dipartimenti di Marketing che cercano di migliorare i loro moduli di formazione. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e brandizzato, dimostrando come il branding personalizzato possa essere integrato senza soluzione di continuità in ogni lezione. Una voce narrante sofisticata e autorevole dovrebbe spiegare come il generatore di piani di lezione AI di HeyGen, insieme alla potente generazione di voiceover, consenta di ottenere materiali di formazione coerenti e di alta qualità che riflettano l'identità unica di un'organizzazione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi i Programmi di Onboarding in Modo Efficiente.
Crea rapidamente più moduli di formazione e raggiungi tutti i nuovi assunti a livello globale, scalando efficacemente il tuo processo di onboarding.
Migliora il Coinvolgimento nell'Onboarding con l'AI.
Aumenta il coinvolgimento dei nuovi assunti e la ritenzione delle conoscenze attraverso video di onboarding interattivi e potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di lezioni di onboarding AI coinvolgenti?
HeyGen trasforma i tuoi script in lezioni di onboarding video dinamiche utilizzando avatar AI realistici e tecnologia avanzata di testo-a-video. Questo semplifica l'intero processo di creazione dei contenuti, consentendo lo sviluppo rapido di moduli di formazione coinvolgenti per i nuovi assunti.
Posso personalizzare il branding visivo dei contenuti di onboarding AI creati con HeyGen?
Assolutamente. HeyGen offre ampi controlli di branding personalizzato, permettendoti di integrare senza problemi il logo e i colori della tua azienda nei video di onboarding AI. Puoi anche utilizzare modelli e scene diversi per adattare i tuoi contenuti di e-learning, garantendo un'esperienza di brand coerente.
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dell'AI Generativa di HeyGen per l'onboarding dei dipendenti?
HeyGen sfrutta l'AI Generativa per semplificare notevolmente il processo di onboarding dei dipendenti, consentendo la creazione rapida di video senza attrezzature complesse o tempi di produzione estesi. Questo ti permette di produrre rapidamente contenuti di formazione altamente coinvolgenti e personalizzati, risparmiando tempo e risorse preziose.
HeyGen supporta funzionalità di accessibilità come sottotitoli e voiceover per le guide di onboarding AI?
Sì, HeyGen migliora l'accessibilità delle tue guide di onboarding AI con la generazione automatica di voiceover e sottotitoli completi. Questo assicura che i tuoi moduli di formazione siano inclusivi e facilmente comprensibili da una forza lavoro diversificata, migliorando notevolmente l'esperienza dei nuovi assunti.