Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per professionisti delle risorse umane e responsabili delle assunzioni, mostrando l'efficienza dell'"onboarding dei dipendenti" con HeyGen. Adotta uno stile visivo coinvolgente e di supporto con un'estetica aziendale pulita. Evidenzia come "da testo a video da script" semplifichi notevolmente la creazione di contenuti, con informazioni chiave presentate tramite voci narranti AI amichevoli e punti essenziali rinforzati attraverso sottotitoli/caption chiari.
Produci una presentazione dinamica di 45 secondi di "video di formazione" per team L&D globali e formatori, enfatizzando la capacità di HeyGen di creare rapidamente contenuti localizzati. Utilizza uno stile visivo energico con tagli rapidi tra vari "modelli e scene" e diversi avatar AI. Usa una voce narrante AI professionale e vivace che dimostri la versatilità della piattaforma, accennando a un'applicazione multilingue senza soluzione di continuità.
Crea una guida di 2 minuti per l'"onboarding dei clienti" o "video dimostrativi del prodotto" per responsabili di prodotto e team di successo clienti, concentrandoti su una funzionalità software complessa. Presenta questo con visuali luminose e passo-passo e una voce narrante AI rassicurante, dimostrando come una ricca "libreria multimediale/supporto stock" possa migliorare la chiarezza. Concludi illustrando l'adattabilità del "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per varie piattaforme, garantendo un branding coerente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora l'Onboarding e la Formazione dei Dipendenti.
Eleva la formazione dei nuovi assunti con video AI coinvolgenti, aumentando la ritenzione e accelerando il tempo per la produttività.
Scala la Produzione di Video Istruttivi.
Produci video di formazione professionali illimitati e contenuti istruttivi, raggiungendo team globali con supporto multilingue.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding professionali con l'AI?
HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di Generatore Video AI per trasformare gli script in video di onboarding coinvolgenti. Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di avatar AI e utilizzare la funzionalità da testo a video da script, riducendo drasticamente il tempo di produzione e la complessità per i video di onboarding professionali.
Posso personalizzare il branding e l'aspetto dei miei video di onboarding usando HeyGen?
Assolutamente. HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di integrare il logo della tua azienda, i colori e gli elementi visivi specifici senza soluzione di continuità. Puoi iniziare con modelli video professionali e personalizzarli per adattarli perfettamente all'identità del tuo marchio per tutti i contenuti di onboarding dei dipendenti.
Cosa rende HeyGen un generatore di video AI ideale per l'onboarding scalabile di dipendenti e clienti?
Il Generatore Video AI di HeyGen è progettato per la scalabilità, consentendo la produzione rapida di grandi volumi di video istruttivi per l'onboarding di dipendenti e clienti. Le sue funzionalità, inclusi aggiornamenti istantanei e supporto multilingue, assicurano che i tuoi contenuti di formazione rimangano aggiornati e accessibili a livello globale per i nuovi assunti.
HeyGen supporta voci narranti multilingue per la formazione di nuovi assunti diversi?
Sì, HeyGen offre un robusto supporto multilingue e voci narranti AI, rendendo facile creare video di formazione inclusivi per una forza lavoro globale. Questa capacità assicura che i tuoi nuovi assunti ricevano un onboarding coerente ed efficace, migliorando l'esperienza del creatore di video per kit di onboarding.